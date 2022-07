Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Eisenbacher Künstler veröffentlicht am 5. August seine erste Single

Thomas Ball alias Zam hat das Lied »Ocean« aufgenommen

Obernburg 31.07.2022 - 14:31 Uhr 1 Min.

Bereit für die Musikwelt: Thomas Ball produziert unter seinem Künstlernamen Zam Musik in seinem Heimstudio. Am 5. August veröffentlicht er seine erste Single Ocean und bricht nach Berlin auf.

»Endlich«, lacht er im Interview. Seit unserem jüngsten Bericht vom Januar 2021 hat sich einiges getan. »Ich hatte einen Labelvertrag auf dem Tisch liegen«, erzählt Ball. Unterschrieben hat er nicht. »Es hat einfach nicht gepasst«, reflektiert er. Die Mitarbeiter hätten seine Single neu bearbeitet und seien musikalisch in eine andere Richtung gegangen. »Ich habe es nicht mehr gefühlt«, sagt er. Als Chill-Elektro-Pop beschreibt der frische IT-Bachelorabsolvent seine Musik.

Den Künstlernamen hat er inzwischen gewechselt - von Thomas Hawkins zu Zam. Die Texte sind ihm wichtig, aber der Sound, die Effekte, die Klänge und die Möglichkeiten der technischen Bearbeitung sind inzwischen sein absolutes Steckenpferd. Gitarre und Piano spielt er im Heimstudio ein, singt, komponiert, feilt.

Als auch die Zusammenarbeit mit zwei weiteren Produzenten nicht zum gewünschten Ergebnis führte, bildete Ball sich noch einmal im Thema Produzieren weiter. Er gab seinem Lied den letzten Schliff und bringt es nun ganz alleine auf den Weg. Wo der Weg nach dem Streaming-Dienst Spotify und Co. hingeht? »Nach Berlin«, sagt Ball und schwärmt von den musikalischen Möglichkeiten in der Hauptstadt. »Ich freue mich auf die vielen Impulse dort, auf die Kontakte und suche Mitmusiker für meine Liveauftritte«, erklärt er.

Gefühlvolle Stimme

Auf der Videoplattform Tiktok ist er sehr aktiv. Dort hat der Musiker inzwischen 19.000 Follower, die er mit Coversongs und Ausschnitten aus »Ocean« begeistert. Knapp 3000 Personen folgen ihm auf Instagram. Sein Markenzeichen: die tiefe, gefühlvolle Stimme. Die nächsten Lieder sind schon geschrieben, gemixt und aufgenommen. Die will er diesmal schneller veröffentlichen. Es drängt ihn an die Öffentlichkeit. Wo er sich in fünf Jahren sieht? »Auf der Bühne«, kommt blitzschnell als Antwort.

lir