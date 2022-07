Eisenbacher Friedhof: Mehr Infos gewünscht

Stadtentwicklung: Geteilte Meinungen zur Umgestaltung - Planer betont Zukunftssicherheit - Bürgerveranstaltung am 17. Juli vor Ort

Obernburg 04.07.2022 - 11:00 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Der Trend geht zur Urnenbestattung: Das soll in die Umgestaltung mit einfließen. Blick auf den Eisenbacher Friedhof: Die Anlage soll parkähnlich umgestaltet werden.

Wie es darin heißt, wollen die Unterzeichner erreichen, den Vollzug der Friedhofsplanung so lange auszusetzen, bis Anregungen von Bürgern mit eingearbeitet werden können. Dann erst sollte die Ausführungs- und Detailplanung dem Rat zur Abstimmung vorgelegt werden. Der Stadtrat hatte in der April-Sitzung grünes Licht für die Ausführungsplanung gegeben - allerdings mit knapper Mehrheit.

Zur Begründung für den Antrag heißt es, dem Gremium seien die Gesamtkosten inklusive der Planung zum Zeitpunkt der Entscheidung über die Maßnahme am Kriegerdenkmal, das im Zuge der Umgestaltung versetzt werden soll, nicht bekannt gewesen. Auch könne die Standsicherheit aus der Sicht der Antragsteller nur durch einen Nachweis geklärt werden, was einen weiteren Kostenfaktor verursachen werde.

Bürger haben Bedenken

Das Thema beschäftigt nicht nur die Stadtratsgemüter, sondern auch die der Bürger. So hat unser Leser Gerhard Friedel bereits im April seinen Unmut in einem Leserbrief kundgetan. Er schrieb unter anderem, dass es doch genug Platz gebe, und das Denkmal nicht verrückt werden müsse. Außerdem möchte er wissen, wie es mit dem Denkmalschutz aussieht und ob es Urheberrechte des Steinbildhauers Carl Fäth oder seiner Nachkommen gibt.

Eine Eisenbacherin, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, fragt sich »warum man auf dem Friedhof alles auf den Kopf stellen muss«. In ihren Augen hätten die Bürger eher mit einbezogen werden sollen. Sie kann gut nachvollziehen, dass gerade ältere Menschen an Tradition festhalten und nicht jeder ein Urnengrab möchte. Friedhofsplaner Thomas Struchholz aus Veitshöchheim, der den favorisierten Entwurf weiterentwickeln soll, und Bürgermeister Dietmar Fieger (CSU) legen Wert drauf, den Bürgern Bedenken zu nehmen.

Auch die dritte Bürgermeisterin Jessica Klug (FW) appellierte bereits in der April-Sitzung, an die Zukunft zu denken: Die aktuelle Planung sei auf längere Frist die beste Lösung für alle Bürger und die große zusammenhängende Fläche, die entstehen werde, ein Vorteil. Damit die Menschen eine genaue Vorstellung von der Umgestaltung bekommen, soll es auch eine Info-Veranstaltung geben - und zwar am 17. Juli, dem Sonntag des Mirabellenfests in Eisenbach, nach dem Gottesdienst um 10 Uhr, wie Klug bestätigt.

Baubeginn Frühjahr 2023

Bevor die Bagger anrollen, soll zudem laut Planer Struchholz genau beschrieben sein, was alles gemacht wird. Die Ausschreibung macht die Stadt selbst und entscheidet auch über die ausführende Firma, die auf solche Arbeiten spezialisiert sein wird. Der Auftrag soll voraussichtlich im September vergeben werden, sodass die Arbeiten dann im Frühjahr 2023 beginnen können.

In die Planungen fließen auch Anregungen von Kirchenpfleger und Pfarrer ein. Fieger erklärte im Gespräch mit unserem Medienhaus zum Thema Friedhof, er selbst habe noch keine negativen Reaktionen von Bürgern erfahren, sondern »eher eine Neugier, es erklärt zu bekommen.« Der Trend gehe nun mal zur Urnenbestattung, Grabpflege und Barrierefreiheit würden immer wichtiger. Planer Struchholz ergänzt, dass der parkähnliche Charakter viele Vorteile habe. Die Leute könnten auf dem Friedhof verweilen, sich auf eine Bank setzen, sich begegnen. Die Anlage solle einen meditativen Charakter haben, und man könne kommen und gehen, wann man wolle. »Nur Gräberreihen sind langweilig, da wird längerfristig keiner mehr kommen. Wir wollen den Ort der Toten zu einem Ort für die Lebenden machen.«

Kürzere Ruhefristen

Die Ruhefrist liege nach der Umgestaltung bei 12 bis 15 Jahren, das sei sinnvoller, weil die Nachfrage höher werde und sich immer weniger Angehörige über einen längeren Zeitraum um die Pflege kümmern können. Die barrierefreien Gräber seien ein zusätzlicher Vorteil.

Die Bedenken, das Denkmal könnte beim Verschieben beschädigt werden, kann Struchholz verstehen. Planungsentwürfe ohne Versetzung habe man jedoch nicht weiter verfolgen können, weil man den Platz brauche, der entstehe, wenn man das Denkmal zum unteren Teil des Friedhofs in Richtung Aussegnungshalle hin richte. So habe man dreimal so viel Platz und eine ruhigere Zone. Außerdem sei dann an Allerheiligen mehr Raum für die Feierlichkeiten und die Prozession.

Die betroffene Fläche des Eisenbacher Friedhofs ist etwa 1000 Quadratmeter groß, insgesamt 170 Urnen- und Erdgräber sind geplant. Im oberen Teil sind Grabkammern vorgesehen, der Rest sind Urnengräber. Auch ein Baumgrab, Gemeinschaftsgräber und ein Platz für Sternenkinder sind angedacht. Außerdem sind barrierefreie Ruhestätten geplant. Die Treppe zur Straße hin soll geschlossen werden, um mehr Platz zu gewinnen.

Um die Instandhaltung der Anlage wird sich laut Planer zunächst vier Jahre lang eine Firma kümmern, danach geht diese Aufgabe an die Stadt. Die Kostenschätzung beläuft sich momentan laut Auskunft der Verwaltung auf rund 570.000 Euro. Sollte sich die Stadt zudem für eine autonome Bewässerungsanlage entscheiden, kämen noch einmal 47.000 Euro hinzu.

bInfo-Veranstaltung: Sonntag, 17. Juli, 10 Uhr am Friedhof in Obernburg-Eisenbach.

MIRIAM SCHNURR

Hintergrund: Friedhofsrahmenplan Der Fahrplan zur Entwicklung der insgesamt drei Friedhöfe in Obernburg und Eisenbach hat der Stadtrat bereits im Mai 2021 festgelegt. Erste Entwürfe hatte Planer Thomas Struchholz bereits im September 2020 vorgestellt. Diese wurden dann vergangenes Jahr mit einer Prio­ri­tä­ten­lis­te für die drei ein­zel­nen Be­rei­che Fried­hof Obern­burg, al­ter Fried­hof Ei­sen­bach und Land­schafts­fried­hof Ei­sen­bach ver­tieft. Der Rahmenplan sieht dazu für die drei Anlagen getrennt jeweils entsprechende Maßnahmen vor, die innerhalb der nächsten Jahre umgesetzt werden sollen. Wichtig war den Ratsmitgliedern ein Zusatz im Beschluss, der festlegt, dass die Maßnahmen nur entsprechend den finanziellen Möglichkeiten der Stadt nach und nach umgesetzt werden. Immerhin handelt es sich bei dem Gesamtprojekt um geschätzte Kosten von rund zwei Millionen Euro. Erstmals über die Umgestaltung der Friedhöfe gesprochen hatte Struchholz 2019 im Stadtrat. Schon damals betonte der Planer, man müsse sich früh genug mit der künftigen Entwicklung befassen: Schließlich dauere es zehn bis 20 Jahre, einen Friedhof grundlegend umzugestalten. mir