Eisenbacher Feuerwehr feiert 125-jähriges Bestehen mit dreitägigem Fest

Groß und Klein amüsieren sich bei abwechslungsreichem Programm

Obernburg 15.08.2022 - 15:52 Uhr < 1 Min.

Die Freiwillige Feuerwehr Eisenbach feierte ihr 125-jähriges Bestehen mit einem dreitägigen Fest. Unser Foto zeigt den Betrieb am Sonntag.

Am Sonntagmorgen ging es dann gleich mit einem gut besuchten Festgottesdienst weiter. Hierzu reiste extra Pfarrer Joachim Schwind an, Urenkel des ersten Eisenbacher Feuerwehrkommandanten, wie Grundmann begeistert erklärt. Im Anschluss startete der Frühschoppen, umrahmt von zünftiger Blasmusik des Eisenbacher Musikvereins »Harmonie«. Währenddessen richtete Kommandant Grundmann einige Grußworte an die Anwesenden und versprach gleich zwei Geschenke: »Auch in Zukunft werden wir in unserer Freizeit für eure Sicherheit sorgen und einen öffentlich zugänglichen Defibrillator am Feuerwehrhaus anbringen.«

Der zweite Bürgermeister Christopher Jany überreichte im Namen der Stadt eine Kleinigkeit für das Feuerwehrhelferfest und bedauerte, dass die Einsätze der Brandbekämpfer in jüngster Zeit immer mehr behindert und die Helfer beschimpft würden. Günter Oettinger, stellvertretender Landrat, war froh über die »permanente Bereitschaft«, die sonst keine andere Hilfsorganisation habe und überreichte eine Ehrenurkunde des Landkreises Miltenberg sowie ein kleines Kuvert.

Gutes Vereinsleben gelobt

»Die erfolgreichste Bürgerinitiative im Land heißt Feuerwehr. Die Erfolgsgeschichte in Eisenbach heißt Freiwillige Feuerwehr Eisenbach«, begann Kreisbrandrat Martin Spilger seine Grußworte und lobte das gute Vereinsleben und den gesellschaftlichen Beitrag der Wehren. Am späten Nachmittag sorgten dann »Wäll.Blech« mit ihrer Blasmusik für gute Laune.

Am Montag läutete der Frühschoppen mit den »Rhein Main Musikanten« den Abschluss des Festes ein. Beim Kindernachmittag des »Odenwald Theaters« kamen die Kleinen und am Abend während des Gaudiabends mit »Schmitti & Friends« die Großen dann noch einmal voll auf ihre Kosten. Gegründet wurde die Eisenbacher Feuerwehr im März 1897 mit 54 Mitgliedern. Heuer umfasst sie 120 Mitglieder, davon gehören 33 zur aktiven Wehr und sechs zur Jugendfeuerwehr.

jel