Eisenbach bekommt neues Freizeitareal

Stadtrat in Kürze

Kita Sonnenhügel: Einstimmig beschloss der Stadtrat die Änderung des Bebauungsplanes Rüdhölle im Bereich des Grundstückes, auf dem der Neubau der Kita Sonnenhügel errichtet werden soll, als Bebauungsplan der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren. Die Verwaltung wurde beauftragt, die Entscheidung bekannt zu machen und die weiteren Verfahrensschritte einzuleiten. Markus Hartmann (Freie Wähler) erinnerte an einen Beschluss im Bauausschuss, dass zur fachlichen Begleitung der Maßnahme ein Ausschuss aus dem Stadtrat gebildet werden sollte, dem aus jeder Fraktion ein Mitglied angehören sollte. Bürgermeister Dietmar Fieger ergänzte, dass diese Person dann für die Besprechungen auch tagsüber zur Verfügung stehen müsse.

Informationen: Bürgermeister Fieger informierte, dass entsprechend dem Antrag der Aktiven Liste der Gehweg zu den Urnenstelen im Landschaftsfriedhof Eisenbach demnächst gepflastert werde. In Betrieb genommen wurde die neue Bushaltestelle "Peters Platz" in der Lindenstraße in Fahrtrichtung Norden. Nach einer dreijährigen coronabedingten Zwangspause werden am Samstag wieder Maibäume aufgestellt und auch wieder zwei Festzüge in Obernburg und Eisenbach abgehalten. Das Rathaus öffnet am 5. Mai aufgrund einer Informationsveranstaltung, an der alle Rathausmitarbeiter teilnehmen, erst um 10.30 Uhr.Protokoll-Kritik: Stadtrat Richard Knecht (Freie Wähler) lehnte die Genehmigung der Niederschrift der öffentlichen Sitzung vom 31. März ab. Er habe Probleme mit der Art der Protokollführung, da dort nur das aufgeführt werde, was die Verwaltung sagt und nicht das was die Diskussion im Gremium ergebe. Das sei schon mehrfach kritisiert worden. "Es kann nicht sein, dass der Bericht im Main-Echo besser ist als das Protokoll." Er legte ausdrücklich Wert auf die Tatsache, dass dies nicht an der Verwaltungsmitarbeiterin Birgit Lapresa liege, die das Protokoll schreibe, sondern es sei einfach die Art der Protokollführung. Hier kämen nur die Gäste und die Verwaltung zu Wort und dann würden lediglich die Ergebnisse aufgeführt.