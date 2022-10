Nie­dern­berg ist in Sa­chen Ju­gend­ar­beit ziem­lich gut auf­ge­s­tellt. Den­noch gibt es Wün­sche zur Opti­mie­rung. Das war das Er­geb­nis ei­nes Work­shops am Sams­tag im Pfar­r­heim, an dem rund 30 Kin­der und Ju­gend­li­che am von der kom­mu­na­len Ju­gend­ar­beit im Land­kreis in­i­ti­ier­ten »Pro­jekt Zu­kunft« teil­nah­men.