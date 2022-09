Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Eisblockwette beweist: Hausdämmung lohnt sich

Miltenberg 07.09.2022 - 10:47 Uhr < 1 Min.

Das gedämmte Haus verliert deutlich weniger Energie als das nicht gedämmte - das beweist die am Sonntag aufgelöste Eisblockwette mit Landrat Jens Marco Scherf (links), Klimaschutzmanager Sebastian Randig (mitte) und Martina Römmelt-Fella (Energiegenossenchaft Untermain). Foto: Winfried Zang/LRA

Neun Tage lang hatten auf dem Energieberatungsstand zwei äußerlich gleiche Modellhäuser gestanden, gefüllt mit Eis. Der Unterschied: Das eine optimal gedämmt, das andere ungedämmt. Die Frage an die Messebesucher hatte gelautet: Wie groß ist der Unterschied? Insgesamt haben 120 Teilnehmer ihren Tipp abgegeben, so das Landratsamt. In den nächsten Tagen werden alle Tipps ausgewertet und die Gewinner benachrichtigt.

"Das Ergebnis der Wette zeigt, wie wirksam eine gute Wärmedämmung auch im Sommer ist", erklärte Klimaschutzmanager Sebastian Randig zum Abschluss der Wette. Das ungedämmte Haus habe sich zum Ende bereits auf über 20 Grad Celsius erwärmt, während im gedämmten Haus ein großer Block des Eises noch nicht geschmolzen war. Landrat Jens Marco Scherf dankte den Unterstützern der Aktion, der Energiegenossenschaft Untermain und dem Verbraucherservice Bayern, die den Messestand unterstützt hatten, den vier Sponsoren Patisserie Walter, Sparkasse Pressestelle Miltenberg-Obernburg, Mainmetall Großhandelsgesellschaft sowie der Initiative "Zukunft Zuhause - Nachhaltig sanieren" der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, von der die Häuser ausgeliehen wurden.

lml