Einzigartige Stimmung bei Aretha-Franklin-Tribute-Night im Erlenbacher Beavers

Songs ei­ner gro­ßen Künst­le­rin in Sa­chen At­mo­sphä­re und Spiel­f­reu­de be­wun­derns­wert in Sze­ne ge­setzt: Das, was die Sän­ge­rin­nen und Mu­si­ker der Are­tha-Fran­k­lin-Tri­bu­te-Night am Don­ners­tag im Bea­vers den zahl­reich er­schie­ne­nen - der Club war kom­p­lett ge­füllt - Be­su­chern bo­ten, war ein akus­tisch ge­lun­ge­nes Ge­samt­kon­zept, das auf­grund der enor­men Au­then­ti­zi­tät, die die Um­set­zung mit sich brach­te, sehr be­ein­dru­ckend aus­fiel.