Eintracht Mechenhard sorgt bei Konzert für tobenden Applaus

Konzert

Erlenbach a.Main 09.10.2022 - 12:29 Uhr 1 Min.

Aus ganzem Herzen Blasmusik ließen die Mechenharder Musikkapelle gemeinsam mit dem Musikverein Pülfringen beim Herbstkonzert in der Frankonia-Turnhalle erleben.

Helle klare Trompetenklänge kreuzten das volle und kraftvolle Spiel des tiefen Blechs, gespickt mit einem prasselnden Trommelzwischenspiel und schließlich aufbauschend in ein gemeinsames kraftvolles, lautstarkes Stimmenmeer. Mit dem punktgenauem Endakkord toste der erste Applaus durch die Halle.

Beim Herbstkonzert mit dem Titel "Aus ganzem Herzen Blasmusik" hörte das Publikum am Samstagabend 14 Beiträge und drei Zugaben in der Mechenharder Frankonia-Turnhalle. Die Mechenharder Musikkapelle bot gemeinsam mit ihren Gästen aus dem Main-Tauber-Kreis ein zweistündiges, abwechslungsreiches Programm unter Leitung von Marcus Greim.

"Wir wollen die Bandbreite der Blasmusik näher bringen", machte Benjamin Bohlender, Vorsitzender des Mechenharder Gesangs- und Musikvereins und Moderator der Musikkapelle, in seiner Begrüßung neugierig. Ein Bogen von Böhmen bis zum Broadway, von Ernst Mosch bis zu Michael Jackson, kündigte Klaus Böhrer, Moderator des Pülfringer Musikvereins, an.

Beim "Eighties Flashback" ließen die Pülfringer gleich mehrere beliebte Klassiker aus den Achtzigern aufleben. Zackige, kurze Töne prasselten bei "Eye of the Tiger" nur so herab, während sanfte und helle Querflötenklänge gemeinsam mit tieferen Klarinettentönen und dezentem Schlagwerk sich langsam zu einem vollen Spiel aller während "Time After Time" steigerten.

Zünftig, zackig und lautstark läutete die Mechenharder Musikkapelle den zweiten Programmteil des Abends mit dem Konzertmarsch "Salemonia" ein. Herausgefeuerte Staccati, feine Akzente, sachte Legati seitens der Tuben und tiefen Hörner und ein mehrstimmiges inbrünstiges Spiel machten es etlichen Zuhörern sichtlich schwer, ruhig auf den Stühlen sitzen zu bleiben. Zum Träumen hingegen lud "My Dream" mit einem gefühlvollen Flügelhornsolo seitens Johannes Schwarz ein. Umrahmt von einer tiefen Begleitung und dezenten Beckenschlägen umschmeichelte Schwarz mit langen Legati das Gehör.

Zum vorläufigen Schluss brachten die Mechenharder mit ihrem mitreißenden und feierlichen Mottostück "Aus ganzem Herzen Blasmusik" das Publikum noch einmal zum Toben. So ließen die Zuhörer die Musiker aber nicht von der Bühne, sie durften erst nach zwei weiteren Zugaben das Konzert beenden.

Jennifer Lässig