Einsatz für eine inklusive Welt: Obernburger Johannes Marquart arbeitete in Österreich mit Menschen mit Autismus

Erasmus+

Obernburg 11.08.2021

In seiner Freizeit erkundete Johannes Marquart die Umgebung. Diese kleinen Kunstwerke stellten Menschen mit Autismus in einer Einrichtung zur Tagesstrukturierung in Feldkirchen zusammen mit ihren Betreuern her.

»Vie­le konn­ten zum Bei­spiel nicht sp­re­chen«, be­rich­tet der 23-jäh­ri­ge Heil­er­zie­hungspf­le­ger. Bei ei­nem Eras­mus+-Aus­land­s­prak­ti­kum lern­te Mar­quart bis 3. Ju­ni, mit den Kli­en­ten ei­ner dia­ko­ni­schen Ta­ges­struk­tur-Ein­rich­tung über Bild­kar­ten zu kom­mu­ni­zie­ren.

Im Zeitalter der Inklusion sind Fachkräfte wie Johannes Marquart äußerst wichtig. Sie wissen, wie man Menschen mit einer Behinderung in die Gesellschaft einbezieht. Das Berufsbild selbst ist nach wie vor weitgehend unbekannt. »Wenn ich irgendwo neue Leute treffe, muss ich immer erklären, was ich als Heilerziehungspfleger eigentlich mache«, sagt Marquart. Berichtet er davon, dass er mit meist gravierend beeinträchtigten Menschen arbeitet, erntet er oft bewundernde Kommentare: »Also, ich könnte das nie!« Johannes Marquart jedoch tut dies ausgesprochen gern. Zurück aus Österreich ist er gerade auf der Suche nach einem Arbeitsplatz, an dem er seine Kompetenzen einbringen kann.

Talent durch Zufall entdeckt

Dass er einmal mit Menschen mit Behinderung arbeiten würde, hätte er, als er noch die Schulbank drückte, nicht gedacht. »Direkt nach der Schule begann ich eine Lehre zum Hotelfachmann«, berichtet der Obernburger. Doch das hatte ihm nicht gefallen. Durch Zufall lernte er über den »Circus Blamage« den Leiter eines Wohnheims für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung aus dem Kreis Miltenberg kennen. Marquart stieg als FSJler in die Arbeit ein. Dabei entdeckte er, wie gut er mit behinderten Menschen umgehen kann. Dieses Talent wurde ihm nun in Feldkirchen bestätigt. Hier, sagt er, konnte er dank eines höchst kooperativen Teams seine Kompetenzen auch noch einmal deutlich erweitern.

Wollte er wissen, für was dies oder das gut ist, erhielt er prompt Auskunft. Niemand ließ ihn spüren, dass er »nur« der Praktikant war. Nie gedacht hätte Marquart, dass er sogar an Fortbildungen teilnehmen durfte. »Einmal machte ich ein Anti-Aggressionstraining mit.« Zu lernen, mit Aggressionen umzugehen, ist gerade in der Arbeit mit schwer von Autismus betroffenen Menschen wichtig. Mehrmals erlebte Marquart in der Feldkirchner Einrichtung autoaggressive Attacken: »Ein Klient zum Beispiel wirft sich öfter mal auf den Boden und versucht dort, mit dem Knie gegen seinen Kopf zu schlagen.« Durch die Fortbildungen, allerdings nicht nur dadurch, kam er in Österreich auch in Kontakt zu neuen Leuten.

Ökologisch und sozial engagiert

Menschen lernen einander kennen, wenn sie in einem Chor singen. Oder zusammen Sport treiben. Johannes Marquart fand noch eine andere Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen: »Ich engagierte mich in Klagenfurt bei Demos.« Durch eine erste Demo im Sinne der Fridays-for-Future-Bewegung traf er junge Leute, die sich in Kärnten stark ökologisch und sozial engagieren. Sie setzen sich nicht nur für Klimaschutz ein, sondern auch für Geflüchtete. Johannes Marquart nahm auf dem Klagenfurter Marktplatz an einem von ihnen organisierten Protestcamp »Wochenende für Moria« teil.

Der Obernburger widerlegt die vorherrschende Meinung, dass sich junge Männer kaum für Soziales, sondern fast nur für Technik interessieren. Allmählich wächst das Interesse von Männern an Berufen wie dem des Erziehers oder Heilerziehungspflegers. »In der Würzburger Fachschule waren wir immerhin ein Drittel Männer«, berichtet Johannes Marquart. Negative Reaktionen auf seine Berufswahl, von wegen, dass das, was er tut, doch kein Männerjob sei, hat der 23-Jährige erfreulicherweise nie erlebt: »Vor allem meine Familie stand immer hinter dem, was ich mache.« Wünschen würde er sich, dass noch mehr Männer bereit wären, sich auf einen sozialen Beruf einzulassen

Theorie und Praxis verknüpft

Ein dickes Lob hat Marquart für das Team der Würzburger Fachschule für Heilerziehungspflege und Heilerziehungspflegehilfe. Von der dreijährigen Ausbildung, die er letztes Jahr im Juli abschloss, habe er enorm profitiert. Vor allem die medizinischen Themen interessierten ihn. Sehr gut fand Marquart außerdem, wie eng Theorie und Praxis miteinander verknüpft waren. Den praktischen Teil seiner Ausbildung absolvierte er in einer Einrichtung der Lebenshilfe sowie in der SOS-Dorfgemeinschaft Hohenroth bei Gemünden. Bevor er nach Feldkirchen ging, arbeitete er als Fachkraft in einem Wohnheim in Schmerlenbach.

Die aktuelle Übergangsphase zwischen Auslandspraktikum und Berufseinstieg nutzt der junge Mann, um sich zu orientieren. »Heilerziehungspflege ist ein riesiges Feld«, erklärt er. Nach wie vor interessiert ihn die Arbeit mit Menschen, die von Autismus betroffen sind. Genauso gut könnte sich Marquart vorstellen, mit demenziell veränderten Senioren zu arbeiten. Doch egal, wo er einmal endgültig landen wird: Sein Ziel ist es, zumindest einen kleinen Beitrag dazu zu leisten, dass die Welt inklusiver wird. »In Österreich, so mein Eindruck, ist man schon weiter als hier bei uns«, sagt er. Eben, um solche Eindrücke zu gewinnen, sind Auslandspraktika so wichtig.

Pat Christ

Stichwort: Erasmus+ Erasmus+ nennt sich ein Mobilitätsprogramm der Europäischen Union, das Studierende und Schüler aus allen Ländern der EU im Rahmen ihrer Ausbildung im Ausland unterstützt. Studierenden wird die Möglichkeit eines Auslandspraktikums eröffnet, Schüler erhalte die Chance auf eine Freiwilligentätigkeit oder einen Lernaufenthalt. Der Erasmus-Auslandsaufenthalt soll die theoretische Ausbildung ergänzen und Kenntnisse über ein mögliches späteres Berufsfeld bieten. pat

Stichwort: Heilerziehungspflege Heilerziehungspfleger unterstützen die Eigenständigkeit von Menschen mit einer Behinderung, damit diese ihr Leben so selbstbestimmt und selbstständig wie möglich führen können. Sie fördern Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Handicap in ihrem Alltag, während der Freizeit und auch bei der Vorbereitung auf Schule, Ausbildung oder Beruf. Heilerziehungspfleger arbeiten zum Beispiel in Wohnheimen der Behindertenhilfe oder in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe. pat