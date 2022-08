Eingespieltes Vater-Tochter-Duo leitet Weingut A. Waigand in Erlenbach

Winzer der Region: Integrierter Weinbau mit Augenmerk auf Biodiversität - Begeisterung für Burgunder

Erlenbach a.Main 22.08.2022 - 11:04 Uhr 3 Min.

Im Weingut A. Waigand Verena Waigand-Sacher mit dem Refraktometer, um den Süßegrad der Trauben zu messen. Ihr Motto: Buntsandstein - Burgunder - Begeisterung. von links: Albert Waigand, Verena Waigand-Sacher und Heike Waigand

Mit dem Weinbau begann Alois Waigand, der Vater von Albert Waigand, der kurz nach dem Zweiten Weltkrieg die ersten eigenen Rebstöcke setzte. Er pflanzte die Rebsorte Perle an, mit der später sein Sohn Albert die erste Fränkische Goldmedaille nach Erlenbach holte. Heute bewirtschaften die zweite und dritte Generation gemeinsam eine Fläche von knapp zwei Hektar mit dem Schwerpunkt auf Burgunderweinen. Außerdem werden Müller-Thurgau, Silvaner, Riesling und Kerner bei den Weißweinen und Portugieser und Cabernet Mitos bei den Rotweinen ausgebaut.

Naturnah und umweltschonend

Die Weinberge sind bis auf wenige Ausnahmen alle im Eigentum, wobei sich Rot- und Weißweine in etwa die Waage halten. "Wir machen integrierten Weinbau", sagt Verena, "konventionell in der Schädlingsbekämpfung, aber naturnah und umweltschonend mit starkem Augenmerk auf Biodiversität." Den trockenen Juli und August haben die Rebstöcke bisher auch dank der besonderen Bodenpflege gut überstanden. "Künftig müssen wir noch vermehrter darauf achten, das Niederschlagswasser im Weinberg zu halten", erklärt Albert Waigand.

Die Laubwand der älteren Bestände ist noch saftig grün, weil besonders diese sehr tief wurzeln und eine ausreichende Humusschicht vorhanden sei, die die Winzer neben ihrer schonenden Arbeit dabei unterstütze, tiefgründige, langlebige und charakterstarke Weine ausbauen zu können. "Wir entziehen dem Weinberg nur den Traubenertrag." Alles andere, selbst der Rebschnitt, verbleibe dort und kann verwittern.

Etwas anders sieht es in den jüngeren Anlagen aus, etwa beim Spätburgunder, der vor weniger als zehn Jahren angepflanzt wurde. Da erkenne man schon Unterschiede bei den Pflanzen, wenn das Wasser fehlt. Bewässert werden allerdings nur die ganz jungen Bestände mit der Gießkanne, später wird darauf verzichtet. Derzeit müssen alle überflüssigen sowie grüne Trauben ohne Aussicht mehr auf Reifung entfernt werden. Ziel ist es, damit die Pflanzen zu entlasten, um vitale Rebstöcke mit gesunden Trauben zu haben.

Weinerzeugung im Vordergrund

"Eigentlich hätten wir auch diese noch grünen Trauben ernten können, um einen Verjus zu erzeugen, einen Traubenessig für die Küche, der etwas milder als normaler Essig ist", deutet Verena Waigand-Sacher eine mögliche Verwendung der entfernten Trauben an, aber dafür fehle ihr derzeit auch als Mutter von vier kleinen Kindern schlichtweg die Zeit. Im Vordergrund stehe die Erzeugung von Wein.

Demnächst werden die Früchtezustände der Weinberge begutachtet. Die Trauben werden probiert, mit dem Refraktometer die bisher erreichten Oechslegrade beobachtet. Diese sind trotz erreichter Zielmarke nur ein Anhaltspunkt, denn trotzdem können die Trauben noch nicht richtig reif sein. "Für uns ist wichtig, wie die Trauben schmecken. Sie müssen saftig und süß sein", erklärt Vater Waigand die Philosophie ihres Betriebes. Erst wenn die Traubenkerne dann auch braun sind und sich gut vom Fruchtfleisch lösen lassen, wird mit der Ernte begonnen.

Dabei kann auch durch die mühevolle Handarbeit das Lesegut besser beurteilt und danach selektiert werden, ob es gesund ist und in die Bütte kommt. "In diesem Jahr sind wir mit der Reife zwei Wochen früher dran als in normalen Jahren", erklärt Verena. Es sieht gut aus, aber wenn es Anfang September nochmal ordentlich regnen würde, könnten sie noch ein Problem mit der Qualität bekommen. In kühlen Nächten sind die Buntsandsteinmauern der Wärmespeicher, der dem Burgunder dann die notwendige Fülle verleiht. Müller-Thurgau hat das nicht so gerne, aber die Weiß- und Spätburgunder brauchen das und diese Weine sind die Leidenschaftsweine des Weingutes, in die sie viel Herzblut reinstecken und mit denen sie mit Auszeichnungen und Goldmedaillen erfolgreich sind.

Nächste Folge am Dienstag, 30. August: Weinbau Matthias Spall. Alle Folgen im Dossier »Winzer der Region« auf https://www.main-echo.de, abrufbar über den QR-Code.

Hintergrund: Bestimmung des Oechslewertes Mit dem Refraktometer wird im Weinberg der Süßegrad in den Trauben gemessen. Der gibt Aufschluss über den späteren möglichen Alkoholgehalt, da der Zucker durch die Weinhefen in Alkohol umgewandelt wird. Je reifer die Traube ist, desto größer ist auch der Zuckergehalt beziehungsweise der Oechslegrad. Mit bloßem Auge lässt sich der genaue Reifegrad einer Rebsorte nicht bestimmen. Ein paar Tropfen der Flüssigkeit der Trauben wird im Refraktometer aufgebracht. An der Lichtbrechung als Folge unterschiedlicher Dichte einer Flüssigkeit kann abgelesen werden, wie viele Grad Oechsle (Mostgewicht) die Beere enthält. Die ermittelten Oechslewerte sind laut Weingesetz Basis dafür, ob der Wein ein Prädikat bekommt. Mindestens 76 Grad Oechsle muss ein Kabinett-Wein aufweisen, mindestens 90 Grad eine Spätlese und eine Trockenbeerenauslese mindestens 150 Grad Oechsle erreichen. ney