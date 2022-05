Eine Schranke für die Panzerstraße?

Blick in den Odenwald: Altes Buchener Wohnhaus wird saniert - Kurzarbeit befürchtet

Neckar-Odenwald-Kreis Dienstag, 24.05.2022 - 17:17 Uhr

Die Bun­des­wehr hat an der Pan­z­er­stra­ße ein Ver­kehrs­schild auf­ge­s­tellt, das sie nicht hät­te auf­s­tel­len dür­fen. In Bu­chen wird der­zeit ei­nes der äl­tes­ten Wohn­häu­ser der Stadt sa­niert. Und die Wirt­schaft in der Re­gi­on fürch­tet Kurz­ar­beit bei vol­len Auf­trags­büchern.