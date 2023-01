Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Eine Paula-Print-Torte für die Zeitungsente

Überraschung für unsere Reporter-Ente

Aschaffenburg 26.01.2023 - 17:22 Uhr < 1 Min.

Gut, Tiere reagieren manchmal etwas verschüchtert, kommt das seltsame Stoffwesen mit den großen Füßen und dem leuchtenden Schnabel in ihre Nähe. Vielleicht auch, weil Paula Print an so unterschiedlichen Orten im Einsatz ist, dass sie mittlerweile für empfindliche Tiernase merkwürdig riechen könnte. Zum Beispiel nach Wildschwein. Oder Entenküken. Oder Tapir. Oder Museumsdepot.

Zur Begrüßung im Schullandheim Hobbach: eine Paula-Print-Torte für unsere Zeitungsente. Foto: Victoria Schwab

Besucht unsere Zeitungsente eine Kindertagesstätte oder eine Grundschulklasse, dann haben die Mädchen und Jungen oft etwas vorbereitet. Im Laufe der vielen Jahre, in denen Paula Print nun schon im Kinderecho der Main-Echo-Samstagsausgabe Artikel veröffentlicht, hat sie jede Menge gemalte Bilder, gebastelte Geschenke oder andere Erinnerungsstücke von ihren Terminen mitgebracht. Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle für die zahlreichen Kunstwerke!

Ab und an warten besondere Überraschungen auf unsere Reporterente. Vor einigen Jahren beispielsweise wurde beim Schuster heimlich Maß genommen - schließlich passen die Entenfüße in keine Norm-Modelle - und während des Termins vor Ort für Paula Print von Hand ein individueller Schlupfschuh genäht.

Foto: Victoria Schwab

Vergangene Woche wartete auf unsere Zeitungsente im Schullandheim in Hobbach (Kreis Miltenberg) ein süßer Willkommensgruß. Mitarbeiterin Christina Herzog hatte extra für den Besuch gebacken. Und nicht nur irgendeinen Kuchen, nein, eine spezielle Paula-Print-Torte, geschmückt mit kleinen Zeitungsenten aus Marzipan. Da bereitet so ein Job als Zeitungsente gleich noch mehr Vergnügen! Freundlicherweise hat Paula Print die Torte mit ihren Kollegen vor Ort geteilt - lecker!

Martina Jordan