Eine Nacht, vier Auftritte: Unterwegs mit Büttenredner Ralf Zang

Reportage mit Video: Höhen und Tiefen für Schneeberger Künstler

Dieser Gesichtsausdruck spiegelt Ralf Zangs Stimmung in Walldürn-Altheim gut wieder. Ralf Zang bei einem älteren Auftritt in Schneeberg. Archivfoto: Bernd Ullrich Ralf Zang organisiert am Handy seinen nächsten Auftritt. Ralf Zang wird von Main-Echo-Redakteurin Annika Kickstein für ein Video im Auto interviewt. Zack bekommt in Mudau ein Mikrofon angelegt.

Vor dem Gebäude steht Zangs guter Kumpel Marco Petru einstiegsbereit neben dem Auto. Die Türen sind bereits geöffnet, der Motor läuft - wie bei einem Fluchtwagen in Action-Filmen. »Hopp, einsteigen!«, ruft Zang, der ganz schön ins Schwitzen geraten ist. Er wirft sich auf den Autositz, die Türen fallen zu, sein Kumpel Petru gibt mächtig Gas. »Vorne links!«, sagt Zang an, dann schnauft er einmal kurz durch. Jetzt gilt es, vom Walldürner Stadtteil pünktlich zum nächsten Auftritt in Hardheim (Neckar-Odenwald-Kreis) zu kommen.

Es ist ein verrückter Abend, an dem jede Minute zählt, denn Zang hat innerhalb von rund dreieinhalb Stunden gleich vier Termine im Badischen angenommen. Das wird eine ganz schön knappe Geschichte für den Mann mit dem Künstlernamen »Zack« werden.

Schon jetzt unter Stress

Zurück zum Beginn der Odyssee. Es ist 18.30 Uhr. Im Haus von Zang im beschaulichen Walldürner Stadtteil Gerolzahn dröhnt Partymusik aus einer tragbaren Box, die auf dem Küchentisch steht. Zang, der ursprünglich aus Schneeberg kommt, geht seine Notizen für die Büttenreden durch. Dann komplettiert er sein Outfit: Zur Nadelstreifen-Hose zieht er klobige Schuhe mit Plateau-Absatz an. Seine gelb-grünen Socken kommen trotzdem gut zur Geltung. Es sind die Farben der Faschelnachtsgesellschaft (FG) Schneeberger Krabbe, Zangs Heimatverein. Über ein rotes T-Shirt kommt ein schwarzer Frack mit allen möglichen Faschingsabzeichen darauf. Schon jetzt merkt man, dass der 48-Jährige unter Stress steht. »Das legt sich«, sagt er zunächst. Dann überlegt er es sich nochmal und meint lachend: »Nee, das wird noch schlimmer!«

Ralf Zang geht zuhause seine Notizen durch.

Es klingelt an der Tür: Es ist Petru. Auch er ist Mitglied bei der FG Schneeberger Krabbe und hat deswegen ein fesches grünes Jackett an. Er macht den Chauffeursjob, weil Zang sagt: »Zwischen den Auftritten hab ich dafür nicht die Nerven.« Trotzdem fährt er die erste Strecke bis nach Altheim selbst. Währenddessen läuft wieder laute Musik über die Lautsprecher. Zangs Kommentar: »Seeed geht immer.« Parallel trinkt er Kaffee aus einem großen Pott.

Zack, der Gießereimeister ist, hat sich in der Hochphase der Faschingszeit extra zwei Wochen Urlaub genommen, um alles stemmen zu können. Der Auftritt in Altheim ist immerhin schon sein zwölfter seit Beginn der Kampagne 2022/23. Und an diesem Abend sollen Nummer 13, 14 und 15 folgen.

Kurz nach 19 Uhr ist Ankunft in Altheim, bei den »Aaldemer Dunder«. Hier hört Zack schlechte Nachrichten: Die Regieassistentin teilt ihm mit, wann er seinen Auftritt haben wird. Das ist später als gedacht. Sein Stresslevel steigt: »Wenn ich in Hardheim nicht pünktlich bin, brauch ich gar nicht auftreten.« Ein kurzer Moment der Panik, dann kommt der Präsident und versichert Zang, dass er doch zehn Minuten früher dran sein wird.

Immer wieder Blick auf Uhr

Dennoch hat der Künstler Muffesausen. Er ist zwar bekannt wie ein bunter Hund und immer wieder bleiben Leute stehen, um ihm hallo zu sagen. Und er genehmigt sich auch zwei Bierchen. Doch das lenkt ihn nur wenig ab. Immer wieder blickt er auf seine Smartwatch - während kleine Gardemädchen auf der Bühne als Piraten tanzen und sein Vorredner eine gedichtete Bütt vorträgt. Hektisch überprüft Zang den Inhalt seines Koffers, macht in letzter Minute Änderungen an seinen Notizen und blickt wieder und wieder auf seine Uhr.

Als er dann endlich gegen 20.45 Uhr in den Startlöchern steht, wird Petru, der sich gerade ein Schnitzel mit Pommes und Soße schmecken lässt, von der Regie in Hardheim angerufen. Man will wissen, ob zeitlich alles klappt. Petru bejaht. Für ihn ist das Wort »Kleegrusch« (also: Kleinkram) ein Signal. In dem Moment, in dem Zang es auf der Bühne sagt, weiß Petru, dass er jetzt aufstehen muss. Er bereitet alles vor, damit der fluchtartige Aufbruch von Altheim letztlich funktioniert.

Es geht weiter nach Hardheim. Petru drückt mächtig auf die Tube, die dunkle Landschaft rast hinter den Autofenstern nur so vorbei. Immer wieder erklingt das »Hex hex«-Geräusch, das man von den Bibi Blocksberg-Kassetten her kennt. Es ist Zangs Handyklingelton für Nachrichten. Denn er steht im permanenten Austausch mit den Regieleuten seiner nächsten Auftritte.

In Hardheim angekommen überschlagen sich auf einmal die Ereignisse. Zang will seinen Kumpel eine Abkürzung zur Erftalhalle fahren lassen. Doch die entpuppt sich als Sackgasse. »Jetzt fährst du mal links«, ruft Zang vom Rücksitz. »Ganz hinter fahren. Stop, stop, stop! Oh, scheiße, falsches Gässle! Verdammte Axt!« Petru fragt: »Rechts?« Zack: »Ja, ja, rechts! Weiter, weiter, weiter! Scheiße, jetzt haben wir unseren ganzen Vorsprung versaut.« Endlich ist der Hintereingang gefunden. Der Chauffeur bremst im letzten Moment ab, da springt Zang auch schon aus dem Auto. Er hat gerade noch Zeit, einen Schluck Rotweinschorle zu trinken, dann muss er schon auf die Bühne.

Fahrer Marco Petru (links) und Büttenredner Ralf Zang vor dem Auftritt in Hardheim.

Sein »Jahresrückblick 2022« geht Richtung Comedy und wird natürlich im tiefsten Schneeberger Dialekt vorgetragen. Ein Beispiel: »Alle beschweren sich wegen dem Wetter. Bloß nicht die Deutschlehrer. Die beschweren sich wegen des Wetters.« Er brachte aber auch diesen Gag: »Im Juli hab ich mir gedacht: Hoffentlich fängt es nicht an zu schneien. Stell dir mal vor, du musst bei der Hitze auch noch Schnee schippen.« Ebenfalls gab er eine Geschichte über den Briefträger Klaus im Home Office zum Besten: Klaus habe zuhause immer alle Briefe gelesen. »Wenn was Wichtiges drin stand, hat er angerufen.«

Prunksitzung hat Verzug

Der Auftritt dauert ungefähr 20 Minuten, dann ertönt Applaus. Die Flucht beginnt erneut: zurück zum Auto und weiter nach Mudau. Auch hier hält Petru gewissermaßen mit quietschenden Reifen genau vorm Haupteingang. Zunächst scheint alles gut, Zack liegt perfekt in der Zeit. Doch dann wird klar, dass die Prunksitzung Verzug hat. Rund 20 Minuten hängen sie zeitlich hinterher. Das sieht man im Vorraum gut, denn die Sitzung wird per Video übertragen. Zang zückt sein Handy - zum gefühlt tausendsten Mal an diesem Abend. Er fragt an, ob man in Hainstadt umplanen könne. Die Antwort: nein. Denn die Amorbacher Klostersänger, die nach Zang dran sind, kämen auch erst kurz vor knapp.

»Jetzt müsst ich grad überlegen, ob ich weiterfahr«, sagt Zang zu einem Mann mit Narrenkappe, der alles organisiert. Derweil marschieren die Gardemädchen, die sich im Vorraum aufgewärmt hatten, auf die Bühne. Zack wird - ganz untypisch für ihn - still, blickt auf seine Uhr. Dann fällt die Entscheidung. Er zieht er ohne ein Wort zu sagen das Mikro aus und drückt es seinem Gegenüber in die Hand. »Du machst echt los? Hey Zack, auf!« Der Mann kann es nicht glauben, die Fassungslosigkeit steht ihm ins Gesicht geschrieben. »Ich pack's net, ich schaff's net«, sagt Zang und dreht sich um.

Wieder im Auto angekommen, denkt er über seine Entscheidung nach: »Wir haben uns nix vorzuwerfen. Dafür sind wir pünktlich in Hainstadt.« Da will er auf jeden Fall bei Zeiten sein, weil der Sitzungspräsident ein Kumpel von ihm ist. »Mit dem will ich's mir nicht verkacken.«

Ralf Zang kurz vor seiner Büttenrede in Hainstadt.

Die Entspannung überträgt sich auch auf seinen Kumpel Petru, der plötzlich viel gelassener Auto fährt. In der Halle in Hainstadt angekommen, hat Zack sogar noch ein paar Minuten Zeit vor seinem Auftritt. Er beißt in ein Schnitzelbrötchen, das ihm in Hardheim mitgegeben worden war. »Jetzt bin ich tiefenentspannt«, sagt Zack mit einem Lächeln. Vielleicht ist es diese Stimmung, die den letzten Auftritt an diesem Abend so gut werden lässt. Denn das Publikum klatscht und pfeift zum Abschied. Und jetzt - endlich - kann Ralf Zang seinen Schlussapplaus in vollen Zügen genießen.

JULIE HOFMANN

Hintergrund: Impressionen von Zangs Auftritten "Abend, Namaste und Helau miteinander", so begrüßt Büttenredner Ralf Zang alias "Zack" sein Publikum. Er legt Wert darauf, dass er zuvor keinen Einzugsmarsch gespielt bekommt. Stattdessen will er "Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei" singen, wenn er auf die Bühne läuft. Das klappt bei seinen Auftritten oft nicht. In Hainstadt will die Musikkapelle zum Beispiel sein Lied als Instrumentalversion spielen. Zack bringt die Musiker zu einem Stop, indem er ruft: "Ihr bringt mich total durcheinander!" Einmal auf der Bühne angekommen, klappt er relativ umständlich einen alten Notenständer auf, auf den er seine Notizzettel legt. Zang hat einen Koffer, der ihn stets ins Rampenlicht begleitet. Als kleinen Gag hat er darin eine Vorrichtung eingebaut, die Staub in die Luft sprüht, wenn der Koffer geöffnet wird. "Weil ich ihn schon lange nicht mehr gebraucht habe", sagt Zang und spielt damit auf die beiden Corona-Jahre an. An diesem verrückten Abend gibt es aber auch Hindernisse zu überwinden: In Hainstadt meint es der Dirigent der Kapelle zu gut mit den Tuschs. Das "Tätää" kommt teils schon, obwohl Zang mit seiner Pointe noch gar nicht fertig ist. Einmal stampft der Künstler deswegen energisch mit dem Fuß auf. Danach ist der Dirigent verunsichert. Zack ermuntert ihn wieder, indem er sagt: "Jetzt darfst! " Doch nicht überall ist ihm das Publikum so gewogen. In Hardheim gibt es weniger Lacher. Zang reflektiert: "Hardheim ist eine elitäre Sitzung. Da sitzen die Damen noch im Abendkleid." Es habe auch eine Bundestagsabgeordnete in der ersten Reihe gesessen. "Die hat keinen Meter gelacht." In Hainstadt dagegen lobt ihn der Elferrat: "Um die Uhrzeit den Saal noch so mitzunehmen!" Egal wie es läuft, zum Schluss sagt Zang immer noch ein Sprüchlein auf: "Die Show muss weitergeh'n - auf Wiederseh'n!" (juh)