Eine Leiche im Teppich eingewickelt

Unterhaltung: Niedernberger Blechkatzen spielen »Frauenpension oder: Aus Versehen Mord« im Pfarrheim

Kaum versteckt: Um eine Leiche im Teppich geht es beim neuen Stück der Niedernberger Blechkatzen. Foto: Heinz Linduschka

Agatha, die eine »Frauen-Wellness-Entspannungsoase« betreibt, schleppt in spürbarer Verwirrung und Verzweiflung einen Teppich durch die Gegend, in den offenbar etwas gewickelt ist.

Darum wird es im neuen Theaterstück in drei Akten der Laienschauspielschar Niedernberger Blechkatzen gehen: eine geheimnisvolle Stolperfalle in der Lobby auf der Bühne.

Spannung garantiert

Sechs weibliche und zwei männliche Akteure treten in der zweiten Oktoberhälfte im Niedernberger Pfarrheim in der die Krimikomödie »Frauenpension oder: Aus Versehen Mord« von Jennifer Hülser auf. Ein Probenbesuch verrät: Spannung, intelligente Unterhaltung mit skurrilen, aber auch liebenswerten Typen auf der Bühne sind garantiert.

Coronabedingt liegen fast anderthalb Jahre Probenzeit hinter den hochmotivierten Amateurschauspielern, die sich alle bereits in den vergangenen Jahren auf der Bühne in Niedernberg bewährt haben. Das gilt besonders für die Regisseurin, die heuer die Blechkatzen zum dritten Mal in Theaterhochform gebracht hat. Temperamentvoll und akribisch feilt Simone Wagner, die selbst professionelle Schauspielerin, Theaterdozentin, Autorin und Regisseurin ist, bei den Proben mit den Akteuren an den Details.

Wechsel in den Dialekt

Es hat sich gelohnt: Tempo und Spielfluss überzeugen schon bei der Probe, Gestik und Mimik sind ausdrucksstark und führen zusammen dem spannenden Wechsel zwischen Dialekt und Hochsprache zu einem erlebnisreichen Theatergenuss.

Was die Besucher erwartet verraten die Blechkatzen in ihrem Flyer: »Agatha hat aus Versehen ihren Lebensgefährten Erik in ihrer Frauenpension vergiftet.« Der Mann muss schnell verschwinden und landet eingewickelt im Teppich später auf der Bühne. Nur bleibt er dort nicht ganz so tot liegen, wie Agatha es erwartet hatte.

Wichtiger als der Inhalt des Stücks ist, wie die Frauen und Männer auf der Bühne das Geschehen über die Rampe bringen: Ellen Günther erlebt und erleidet als Agatha so viele Turbulenzen, dass sie eigentlich die beste Kundin ihrer »Entspannungs- und Wellnessoase« sein müsste. Monika Dau kann als Henriette wieder ihre kesse Lippe und ihren speziellen Humor ausleben. Ralf Hitzel wird als Dorfpolizist durch die resoluten Frauen in der Pension bis an die Grenzen gefordert.

Felix Romanrus stolpert als Privatdetektiv Lars bei seinen Ermittlungen erst über den Teppich mitten in die Lobby und muss schnell um Leib und Leben zittern. Iris Geis will in der Rolle der Amalie als arrogante »Frau von Welt« den anderen ihre Überlegenheit vorführen, wird aber auf den Boden der Tatsachen geholt und kann ihr Geheimnis nicht bis zum Schluss wahren.

Vorbild für Feministen

Die selbstbewusste Anneliese der Susanne Hartlaub könnten Feministinnen als Beispiel für Emanzipation feiern, gäbe es in ihrer Art, das Leben in vollen Zügen zu genießen, nicht einige Widerhaken. Mit der Frieda der Gabi Troll verbindet sie mehr als die Liebe zu einem guten Tropfen. Erik, gespielt von Hubert Schlett, wäre fast eine tragische Figur, wäre das Stück keine Komödie. Sein Versuch, sein Leben von Grund auf zu ändern, verbringt er fast drei Akte lang in der Enge eines gerollten Teppichs.

HEINZ LINDUSCHKA

Hintergrund: Termine Acht Aufführungen geben die Niedernberger Blechkatzen im Pfarrheim Niedernberg: Freitag und Samstag, 15. und 6. Oktober, jeweils um 20 Uhr Sonntag, 17. Oktober, um 18 Uhr Freitag und Samstag, 22. und 23. Oktober, jeweils um 20 Uhr Sonntag, 24. Oktober, um 18 Uhr Freitag und Samstag, 29. und 30. Oktober, jeweils um 20 Uhr. Karten im Vorverkauf gibt es in der Raiffeisenbank Niedernberg und der Postfiliale Anette Fecher. Weitere Informationen bei Ralf Hitzel, Tel. 0176 43321722. ()