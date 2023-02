Eine Elsenfelder Bibel aus vielen Lieblingsstellen

Pfarrei sucht Personen, die Doppelseiten gestalten

Elsenfeld 17.02.2023 - 10:25 Uhr 3 Min.

Das Ehepaar Christine und Joachim Leeb und Pastoralreferent Holger Oberle Wiesli (links) mit der Bibel. Das Seelsorgeteam stellt derzeit eine Auswahl an Bibeltexten aus dem Alten und Neuen Testament zusammen.

Das Seelsorgeteam hat dazu eine geeignete Auswahl an Bibeltexten aus dem Alten und Neuen Testament zusammengestellt. Jetzt werden Personen, Familien, Kinder, Jugendliche, Senioren, Schulen und Gruppen gesucht, die bereit sind, eine Doppelseite abzuschreiben und künstlerisch zu gestalten.

Arbeit mit dem Fundament

Oberle-Wiesli betont, dass die Bibel das entscheidende Fundament im christlichen Glauben ist. »Die Auseinandersetzung mit einer bestimmten Bibelstelle macht etwas mit mir. Wir kommen dabei auf eine ganz andere Ebene, weg von Diskussionen über die Kirche. Und wenn man bei diesen Diskussionen plötzlich auf das Thema Spiritualität kommt, wird es oft ›dünn‹ oder der Gesprächspartner schweigsam. Mit diesem Projekt möchten wir uns ganz bewusst mit unseren Quellen des Glaubens befassen und die Menschen einladen, sich daran zu beteiligen. Welche Bibelstellen sind für mich wichtig? Woraus schöpfe ich Trost, Hoffnung und Zuversicht? Welche begleiten mich durch das Leben? Auch das ist übrigens Kirche.«

Die Idee der Elsenfelder Bibel entstand im letzten Jahr auf einer Urlaubsreise, bei der Christine und Joachim Leeb eine ähnliche Bibel entdeckt haben. Das Ehepaar war auf der Fahrt an den Bodensee und kam am Kloster Buxheim vorbei. Das ehemalige Kloster der Kartäuser ist heute die Niederlassung der Salesianer Don Boscos. Von der dort in der Kirche ausgelegten und selbst gestalteten Bibel waren die Leebs so begeistert, dass sie die Idee mit nach Hause nach Elsenfeld nahmen.

»Es ist ein schönes Gemeinschaftsprojekt über alle Generationen«, sagt das Ehepaar. Alle sind eingeladen, sich einen Bibeltext auszusuchen und abzuschreiben und die Bibelstelle entsprechend zu gestalten.

Christine und Joachim Leeb und Pastoralreferent Holger Oberle-Wiesli hoffen, dass mindestens 150 Doppelseiten aus dem Alten Testament und dem Neuen Testament zusammenkommen.

Auch die Leebs haben mit Matthäus 6,19-34 schon ihre eigene Lieblingsstelle in der Bibel herausgesucht. Die Stelle ist Teil der Bergpredigt Jesu und warnt vor dem Besitz und der falschen Sorge, insofern das Leben durch Besitz und Reichtum abgesichert und gegen das Leben mit Gott versperrt werden soll. Gottvertrauen und das Bemühen um die größere Gerechtigkeit Gottes ist die Haltung, in der das kommende Reich Gottes erwartet und das gegenwärtige Leben daraufhin gestaltet wird.

Schon viele Interessierte

Gemeldet haben sich neben Elsenfeldern auch bereits Menschen aus Rück-Schippach und Eichelsbach, die am Projekt mitmachen wollen. Auch Vertreter der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) wurden angesprochen. Lehrerinnen haben sich gemeldet, um daraus ein Klassenprojekt zu starten. Auch Interessierte aus dem gesamten pastoralen Raum Elsenfeld sind eingeladen sich zu beteiligen. Insgesamt haben schon 80 Personen ihre Teilnahme zugesagt, sagt Oberle-Wiesli, auch Studenten, die in einer anderen Stadt studieren, oder Menschen, die nicht mehr in der Region wohnen. In der Kirche hängen jetzt Listen mit Bibelstellen aus, die als Hilfe dienen können, eine geeignete Bibelstelle zu finden. Grundsätzlich ist jede Bibelstelle möglich. Auch Beispielseiten sind zu finden, wie eine Doppelseite gestaltet werden könnte.

bWeitere Informationen unter: https://www.pg-christus-salvator.de

Martin Roos

Kurz gefragt: "Das Gemeinschaftsprojekt bringt Menschen Pfarreigrenzen zusammen" Elsenfeld. Unser Medienhaus hat sich mit Pastoralreferent Holger Oberle-Wiesli über das Projekt "Elsenfelder Bibel" unterhalten: Herr Oberle-Wiesli, wie ist das Projekt "Elsenfelder Bibel" entstanden? 2003 war das Jahr der Bibel. Wir hatten damals die gesamte Bibel tage- und nächtelang vom Anfang bis zum Ende gelesen. Jetzt nach 20 Jahren ist es wieder an der Zeit, eine gemeinsame Bibelaktion zu starten. Dann kam die Urlaubsentdeckung von Christine und Joachim Leeb gerade recht. Und schon war das Projekt "Elsenfelder Bibel" geboren. Das ist ein Gemeinschaftsprojekt und bringt Menschen über Generationen und Konfessionen und Pfarreigrenzen zusammen. Was ist genau geplant? Geplant ist, je eine Doppelseite in der Bibel zu gestalten. Die Teilnehmer schreiben eine Seite der Bibel ab, die andere Seite wird mit Zeichnungen, Bildern oder Fotos frei gestaltet. Das ist eine sehr meditative und spirituelle Art und Weise, sich mit einem Bibeltext auseinander zu setzen. Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt. Eine Form wird nicht vorgegeben, so dass die entstehende Bibel die Vielfalt unseres Pastoralen Raumes widerspiegelt. Wie ist der Zeitplan? Anmeldungen werden bis Ostern von Joachim und Christine Leeb entgegen genommen. Bis Ende Juni haben die Teilnehmer Zeit, ihre Seiten zu gestalten. Anschließend wird alles zusammengeführt und gedruckt. Unser Ziel ist, dass wir die Bibel im Advent als Weihnachtsgeschenk anbieten können. Was ist Ihre eigene Lieblingsstelle in der Bibel? Meine Lieblingsstelle ist Lukas 24,13-35: "Am gleichen Tag waren zwei von den Jüngern auf dem Weg in ein Dorf namens Emmaus, das sechzig Stadien von Jerusalem entfernt ist. Sie sprachen miteinander über all das, was sich ereignet hatte. Während sie redeten und ihre Gedanken austauschten, kam Jesus hinzu und ging mit ihnen." ro