Bürgerforum zum Thema Biosphärenreservat in Hobbach

Eine Chance für den Spessart?

Eschau 18.11.2022

Der Spessart. Soll hier ein Biosphärenreservat entstehen? Das Foto entstand bei Unteraulenbach zwischen Eschau und Hobbach im Landkreis Miltenberg.

Landrat Jens Marco Scherf (Bündnis 90/Die Grünen) betonte, dass sich die Landkreise Aschaffenburg, Main-Spessart, Miltenberg sowie die Stadt Aschaffenburg seit gut zwei Jahren intensiv mit den Möglichkeiten und Chancen des Unesco-Projekts des Biosphärenreservates für den Spessart und seine Gemeinden und Dörfer sowie die Menschen auseinandersetzen. Das Projekt Biosphärenreservat biete die Chance, den Blick auf die Gemeinden und Dörfer im Spessart mit einem positiven Vorzeichen zu versehen.

Bürger einbinden

Als zentrales Element der Machbarkeitsstudie, die Ende 2023 abgeschlossen werden soll, nannte Scherf: »Wir reden und entscheiden nicht über die Köpfe der Menschen hinweg, sondern wir binden sie ein.« Ein Biosphärenreservat werde immer dann zum Erfolg, so der Landrat, wenn es von der Mehrheit der Menschen getragen und gestaltet werde. Dabei gelte es, die Besonderheiten des Spessarts in der jahrhundertelangen Geschichte und im Miteinander von Mensch und Natur und von ihm gestalteten Kulturraum zu identifizieren. Scherf: »Wir wollen und wir werden nichts wegnehmen, egal ob es die tragende Rolle der Eiche ist oder die über die Geschichte entwickelte Holzrechte für die Menschen im Spessart.«

Die Bürgerforen wenden sich an die interessierte Öffentlichkeit, sowie Akteure und Institutionen mit Anknüpfungspunkten zu den Inhalten und Aufgaben von Biosphärenreservaten. Damit sollte unter anderem die Befürchtung vor einen »Naturpark durch die Hintertüre« ausgeräumt werden, sagte Scherf. Im Kern beschäftigte man sich in den vergangenen zwei Jahren mit der Fragestellung »Wie funktioniert das Miteinander von Mensch und Biosphäre, sodass wir dauerhaft unsere Lebensgrundlage erhalten«. Deshalb habe man nicht nur in den vergangenen zwei Jahren intensiv das Gespräch mit Interessengruppen gesucht, sondern beginne den Prozess der Machbarkeitsstudie in allen drei Landkreisen sowie der kreisfreien Stadt Aschaffenburg nun mit Bürgerforen.

Live zugeschaltet aus Klagenfurt in Österreich waren Raphael Süßenbacher und Lisa Wolf von ECO (Institut für Ökologie). Sie informierten über das Thema »Biosphärenreservat - wie entstehen sie, welche Ziele verfolgen sie« und über den Ablauf der Machbarkeitsstudie.

Naturschutz- und Waldgesetz

Florian Lintzmeyer und Claudia Schwarz vom Institut für Umweltplanung und Raumentwicklung (ifuplan) aus München, die als Moderatoren durch den Abend führten, informierten über Umsetzungsbeispiele aus Biosphärenreservaten, Natur und Kultur, Mensch und Wirtschaft, Bildung und Forschung. Sie erklärten den Unterschied zwischen Nationalpark, Naturpark und Biosphärenreservat und erläuterten, dass im Unesco-Biosphärenreservat weiterhin die gesetzlichen Regelungen wie Naturschutzgesetz und Waldgesetz gelten. Nutzungen von Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Gewerbe müssten mit der Zielsetzung der jeweiligen Zone vereinbar sein. Hierbei gebe es eine Kern-, eine Pflege- und eine Entwicklungszone. Insgesamt gebe es weltweit 738 Biosphärenreservate in 134 Staaten, 22 seien grenzüberschreitend.

Dass noch großer Bedarf an Informationen besteht, zeigte sich an den zahlreichen Fragen der Besucher: »Wer hat die Idee zu dem Projekt geboren? Was kostet die Zertifizierung? Wer ist der Chef im Ring? Wer bestimmt, wo was gemacht wird? Wo sollen die Kernzonen hinkommen? Sollen auch Ausgleichsflächen geschaffen werden? Gibt es zusätzliche Förderprogramme? Gibt es Alternativen? Gibt es ein Zurück aus dem Biosphärenreservat? Was ist, wenn jemand seinen Wald nicht dafür hergeben will? Wird er enteignet? Wie wird das Projekt finanziert? Was ist, wenn Holzrechte und Forstrechte tangiert werden? Sind bestehende Naturschutzgebiete auch Teile des Biosphärenreservates? - Nicht alle Fragen konnten von den Moderatoren ausführlich beantwortet werden, da man erst am Anfang des Prozesses stehe. Deutlich wurde aber, dass den Antrag zum Biosphärenreservat der Freistaat Bayern stellt und keiner gedrängt wird, beim Projekt mitzumachen.

Diskussion und Workshops

Nach der Fragerunde mit lebhaften Diskussionen tauschten sich die Besucher bei Workshops an den Tischen zu den Themen »Mobilität, Kultur, Bildung Forschung, Einbindung der Bevölkerung, Tourismus, Natur und Landschaft, Land- und Forstwirtschaft sowie Gewerbe, Industrie und Handwerk« aus.

Zum Abschluss der dreistündigen Veranstaltung erläuterte Torben Schulze, Projektmanager des Biosphärenreservats Spessart beim Landratsamt Karlstadt, die weiteren Schritte. Im ersten Halbjahr 2023 werden thematische Arbeitsgruppen gebildet. Es folgt im zweiten Quartal eine Onlinebefragung und im dritten Quartal das abschließende Bürgerforum.

Martin Roos

Hintergrund: Biosphärenreservat Biosphärenreservate sind Modellregionen, in denen das Zusammenleben von Mensch und Natur beispielhaft entwickelt wird. Sie dienen in beispielhafter Weise insbesondere dem Schutz, der Pflege und der Entwicklung von Kulturlandschaften und deren Biotop- und Artenvielfalt. Außerdem dienen sie der Entwicklung einer nachhaltigen Wirtschaftsweise, die den Ansprüchen von Mensch und Natur gleichermaßen gerecht wird. Sie dienen auch der Bildung für nachhaltige Entwicklung, der naturkundlichen Bildung, dem Naturerlebnis und der Beobachtung von Natur und Landschaft sowie der Forschung. (ro/Quelle: Bayerisches Naturschutzgesetz).

Stimmen zum Thema Biosphärenreservat im Spessart Thomas Wechs (54) aus Stockstadt, besitzt Grundstücke in Elsenfeld-Rück: "Ich denke, das Biosphärenreservat ist keine Chance für den Spessart, da dieser schon sehr gut ausgestattet ist und einen sehr guten Tourismus hat. Weitere Korsetts müssen wir dem Spessart nicht aufbürden." Steffen Scharrer (57), Bund Naturschutz, Vorsitzender der Kreisgruppe Miltenberg: "Ja, auf jeden Fall ist es eine Chance für den Spessart. Wir erhoffen uns, dass Natur und Landschaftsschutzmaßnahmen dadurch gestärkt werden und weitere Gelder in den Spessart fließen. Es ist auch eine Chance für den Tourismus und die Wirtschaft im Spessart und es ist schön, dass bestehende Naturwaldgebiete besser vernetzt werden können." Miltenbergs Landrat Jens Marco Scherf (48): "Ein Biosphärenreservat mit all seinen Möglichkeiten kann eine Chance für den Spessart sein. Es ist auf alle Fälle wert, dass wir uns alle intensiv und unvoreingenommen mit dem Thema auseinandersetzen, damit wir uns am Ende nicht ärgern, wenn wir die Chance vergeben haben." Thomas Staab (58) aus Kleinwallstadt, Landesbund für Vogelschutz und Naturschutz, Leiter der Regionalgeschäftsstelle: "Es ist auf jeden Fall eine Chance, die man nicht brach liegen lassen sollte. Man sollte sie nutzen in der Hoffnung, dass die kritischen Stimmen noch verklingen und dass jeder Einzelne und die Verbände, sei es der Bauernverband oder Naturschutzverbände, mit an den Tisch genommen werden." ro