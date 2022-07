Eine Ampel sieht rot

Laudenbach 29.07.2022 - 15:00 Uhr 2 Min.

Eine Ampel hat definitiv mehr Farben in petto als nur Rot.

Nie durfte sie ihr ganzes Farbspektrum zur Schau stellen. Nie Autofahrern den Takt vorgeben. Nie nachts gelb dauerblinken. Immer nur diese gemeine Farbe, die Leute am Lenkrad zum Bremsen und Meckern bringt. Vom »Sinnlos-Leben der Dauer-Rot-Ampel« war in der Presse die Rede, von "realem Irrsinn". Sie musste sich gar als »Deutschlands dümmste Ampel« verunglimpfen lassen.

Ein Pfeil klaut ihr den Job

Richtig bitter: Selbst ihr leuchtend rotes Rot stieß auf Missachtung. Ein schnöder grüner Rechtsabbieger-Pfeil erlaubte trotz Wartesignal die Weiterfahrt. Auf die Ampel verzichten konnte die sächsische Landeshauptstadt aber nicht. An einer Kreuzung mit Ampelregelung muss an allen Zufahrtsstraßen eine Ampel stehen, erklärte der damalige Straßenamtschef gebetsmühlenartig. Sie stand an genau einer solchen Kreuzung. Ein profanes Stoppschild hätte es also nicht getan. Straßenverkehrsordnung. Schildbürgerstreich. Manchmal liegen diese Dinge nah beieinander.

Wie dem auch sei: Mittlerweile ist die Ampel Geschichte, 2016 zog Dresden den Stecker. Die Kreuzung wurde umgestaltet. Was mit der Ampel geschah, lässt sich nicht herausfinden.

Ein Hauch von Dresden in Laudenbach

Autofahrer in Laudenbach sind sich derweil sicher: Sie ist wieder im Einsatz. Anderes Bundesland, andere Straße, aber ihr Rot: Es leuchtet roter denn je. Am Anschluss Süd dauert's nämlich bisweilen verdächtig und kaugummi-zäh lang, bis die Autofahrer linksabbiegend auf die B469 tuckern dürfen. Bis dahin brüten sie in ihren Blechkarossen, dösen mit Blick auf die grünen Hänge. Zwei Minuten. Die Linksabbiegerspur füllt sich. Vier Minuten. Niemand hupt. Sechs Minuten.

Man fühlt sich wie in einem Sozialexperiment. Wann sieht der erste Autofahrer rot? Acht Minuten. Wann tritt der Erste der verpennten Ampel an den Mast? Ist ja nicht so, dass es das nicht schon gegeben hätte. Googeln Sie mal! Zehn Minuten. Die ersten Autofahrer scheren aus, entscheiden sich für die Rechtsabbieger-Spur gen Miltenberg. Gibt's da eine geheime Brücke? Zwölf Minuten. Alle gucken, ob nicht doch irgendwo – ganz Dresden-like – ein grüner Pfeil hängt. 14 Minuten. Eine Frau verlässt ihr Cabrio, läuft Richtung Kreuzung. Das letzte Stündlein der Ampel: Nun hat's geschlagen.

Die Frau klopft ans Fenster des Autos an Position eins. Ein zivilisierter Wortwechsel, dann geht sie zurück, Auto eins fährt vor und zurück, bleibt stehen. 20, 21, 22. Voilá. Die Ampel schaltet auf grün. Olá Induktionsschleife. Alles setzt sich in Bewegung. Auf der B 469 macht sich Erleichterung breit. Niemand muss seinen Lebensabend vor einer dauerroten Ampel verbringen. Aber da ist auch Trauer. Die Dresden-Ampel in Laudenbach: Das wär schon was gewesen.

Kathrin Wollenschläger