Eine Achterbahn der Gefühle

Freizeit: Michaelismesse lockt tausende Besucher nach Miltenberg - Neues Festzelt erntet Lob und Kritik

Miltenberg 28.08.2022 - 16:51 Uhr 2 Min.

Daumen hoch: Die Freude war groß, dass die Messe endlich gestartet ist. Strahlende Gesichter: Festwirt Mathias Hofmann und seine Frau. Hatten beim Umzug sichtlich Spaß: Bürgermeister Bernd Kahlert und seine Frau. Selbst die kleinsten Besucher kamen auf der Messe auf ihre Kosten. Biedermeier Gruppe aus Miltenberg gehörte wieder zu den Hinguckern des Festzuges. Mit ihren prächtigen ausladenden farbigen Kleidern präsentierten sie sich mit weißen Schirmchen. Die Kinder erfreuten sich sichtlich am Festzug teilzunehmen. Zudem gabs auch noch Süßigkeiten für unsere Sonnenblumenkinder. Volles Haus: Am Wochenende war es nahezu unmöglich, noch ein freies Plätzchen zu ergattern. Foto: Anja Keilbach (4)

Endlich wieder Messe.

Dass es einige Veränderungen geben, war bekannt. Im Fokus: das neue Festzelt, das nun erstmals in voller Pracht begutachtet werden konnte. Tausende Besucher ließen sich nicht lange bitten. Es gab viel Lob und Begeisterung und nicht zuletzt unendliche Freude darüber, dass endlich wieder Trubel am Main herrscht. Zugleich musste sich der Festwirt jedoch auch Kritik von Messegästen und Schaustellern gefallen lassen.

An Kritik wird gearbeitet

An den Kritik-Punkten arbeitet Hofmann seit dem Messe-Start unermüdlich. Das Resümee der ersten Messenacht von Freitag auf Samstag: zwei Stunden Schlaf und ein unablässig klingendes Telefon. Ein kompletter Neustart verläuft selten reibungslos. So kam der erste Tag etwas chaotisch daher, die Technik spielte verrückt, im Festzelt fehlte eine gewisse Routine. Am zweiten Tag lief es schon besser, am dritten noch besser. Dennoch. Festwirt Hofmann optimiert weiter.

Die Stimmung unter den Schaustellern war zumeist sehr gut. Die Stammhändler freuten sich über ihre Stammkundschaft, viele umarmten sich nach der langen Zeit der Abstinenz. Zahlreiche Gäste äußerten sich erfreut darüber, dass die meisten Händler die Corona-Krise überlebt haben.

Wettertechnisch gab die Messe auch gleich alles. Einmal herrschte strahlender Sonnenschein, dann gab es wieder strömenden Regen. Echte Messegänger jedoch hielt das nicht ab.

Von seiner besten Seite zeigte sich das Wetter beim traditionellen Festzug am Samstagnachmittag. Zahlreiche Zuschauer säumten die Straßen, um das bunte Spektakel mitzuverfolgen. Mit flotter Marschmusik geleiteten die Spielmannszüge und Musikkapellen die zahlreichen Teilnehmer des Festzugs durch die Miltenberger Innenstadt.

Süßes und Sonnenblumen

Über einhundert Kinder in ihren rot-weißbraunen Kostümchen und mit leuchtenden Sonnenblumen in der Hand begeisterten ihre Eltern und Festzugbesucher. Musikkapellen in Uniformen, Fußgruppen in bunten Trachten, festlich geschmückte Pferdekutschen und Traktoren waren eine Augenweide für die Menschen. Stadtknechte, Bulldogs, Fahnengruppen, Jagdhornbläser sowie Ehrengäste aus Arnoville und Dux jubelten Alt und Jung zu.

Bürgermeister Bernd Kahlert und seine Ehefrau warfen den Besuchern fleißig Süßigkeiten zu. Der rollende Bierausschank der Brauerei Faust kam mit dem Zapfen des goldenen Getränks kaum nach. Mit dem Prachtgespann vom Brauhaus Faust präsentierten das hiesige Brauhaus und die Stadt Miltenberg die Bayerische Bierkönigin Sarah Jäger aus der Oberpfalz, die neben Johannes Faust auf dem Bock saß. Mit großen Steinkrügen prosteten sie den Gästen zu.

Im Vergleich zu den Vor-Corona-Jahren fiel der Festzug in diesem Jahr etwas kleiner aus. Viele Gruppen haben die Pandemie nicht überstanden, berichtete die Messeleitung. Einige Kapellen seien schlichtweg nicht mehr spielfähig. Nun muss in den Vereinen wieder Aufbauarbeit geleistet werden.

ANJA KEILBACH UND BERND ULLRICH

Fair bleiben! Kellnern ist und bleibt ein Knochenjob Die Gastronomie, jedes Volksfest und beinahe jede Branche hat aktuell mit Personalproblemen zu kämpfen. Vor drei Jahren hätte niemand gedacht, dass es einmal zu so einer prekären Lage kommen könnte. Während man das bei Firmen vielleicht noch etwas abfedern kann, ist das für Volksfeste, wie etwa der Michaelismesse, ein großes Problem. Das Personal, das gerade im trubeligen, warmen Messezelt schuftet, leistet abnormale Arbeit. Bei allem Verständnis also für bierdehydrierte Gäste: Die Kellnerinnen und Kellner sind keine Absorbierer für Ärger von schlecht gelaunten, missmutigen oder oft stark alkoholisierten Gästen. Gerade die derzeit noch unerfahrenen, aber hochmotivierten Servicekräfte geben alles, sind aber mit Kritik noch ungeübt. Kellnern ist und bleibt ein Knochenjob.