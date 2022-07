Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Einblicke in Verarbeitung und Vielseitigkeit des Grünkerns

Brauchtum: Freilandmuseum Gottersdorf zeigt traditionellen Fertigungsprozess anhand des eigenen Anbaus

Walldürn-Gottersdorf 18.07.2022 - 16:08 Uhr 1 Min.

Beim Grünkernfest am Sonntag im Odenwälder Freilandmuseum im Walldürner Stadtteil Gottersdorf gab es für die Gäste interessante Einblicke in die Herstellung von Grünkernprodukten: Hier findet gerade die Ernte des eigenen Anbaus statt.

Bei schönstem Sommerwetter bot das idyllische Areal die ideale Anlaufstelle für einen Tagesausflug. Die Gäste konnten dabei die einzelnen Schritte, welche für die Herstellung von Grünkernprodukten erforderlich sind, von Beginn an nachvollziehen. Grünkern, ist - wie eine Infotafel im Museum informiert - unreif geernteter Dinkel, der über Holzfeuerrauch haltbar gemacht wird.

Bei der Dinkelernte beispielsweise halfen auf dem Museumsareal Hausmeister Uwe Klein, Jutta Speth vom Team des Freilandmuseums und Viola Ritzert, ehrenamtliche Mitarbeiterin des Museums, mit. Bei Jürgen Stätzler aus Rosenberg konnten sich die Gäste dann ein Bild davon machen, wie es mit dem geernteten Getreide weitergeht. Über einem offenen Feuer, welches mit Buchenholz geschürt wird, wird der Grünkern auf einer Darre haltbar gemacht.

Erntezeit rund drei Wochen früher

Jetzt aktuell und generell von Ende Juni bis Mitte Juli, sei die Erntezeit für den Grünkern, wobei im Vergleich zur Zeit vor 25 Jahren wegen des Klimawandels diese Tätigkeit nun um rund drei Wochen früher stattfinde. Stätzler betreibt den Fertigungsprozess, bei dem der Grünkern haltbar gemacht wird, auf traditionelle Art. Alle 15 Minuten muss der Grünkern über dem Feuer bei rund 140 Grad gewendet werden, insgesamt vier bis fünf Stunden bleibt die Ernte auf der Darre.

Am Stand des Grünkern-Experten, der gegenüber der Darre zu finden war, konnten sich die Gäste selbst ein geschmackliches Bild davon machen, welche Spezialitäten sich aus Grünkern zaubern lassen, vom Brotaufstrich bis hin zum Kuchen lässt sich die Zutat vielseitig verwenden.

In der Dreschhalle im Freilandmuseum, die aus Bürgstadt stammt, gab es entsprechend dem Thema das Tages auch eine feine Auswahl an warmen und kalten Grünkernspeisen. Mit Kinderschminken und einer Kinderolympiade war auch für die kleinen Besucher viel geboten, ein Angebot an Selbstgenähtem und Kräuterprodukten sowie weitere Attraktionen bereicherten den Sonntag ebenfalls.

