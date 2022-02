Einblicke in ein dunkles Kapitel - Als in Mönchberg Hexen verfolgt wurden

Höhepunkt im 30-jährigen Krieg

Zeitgenössischer Stich einer Hexenverbrennung im Jahre 1555. Auch in Mönchberg wurden vermeintliche Hexen und Zauberer auf diese Weise hingerichtet. Foto: dpa

»Weil die Feuer der Scheiterhaufen bis weit hinaus zum Eschauer Wirbel und zur Streiter Höhe geleuchtet haben, erhielt die ganze Waldabteilung den Namen Leuchte.« Das schreibt Pfarrer Hermann Weber (1885-1976) in seinem 1967 veröffentlichten Buch »Mönchberg im Spessart - Geschichte einer fränkischen Centene«. Ganz genau wissen die heutigen Mönchberger nicht mehr, wo dieser Ort war, sagt Erich Heider vom örtlichen Kultur- und Geschichtsverein.

Keine Gedenkstätte

Über die Mönchberger Geschichte hat auch die Eschauer Autorin Gabrielle Jesberger in ihrem Roman »Glaube, Irrglaube und die Macht der Liebe« geschrieben. Sie hatte in einem Interview mit dem Main-Echo hinterfragt, wieso es im Ort keine Gedenkstätte gibt. Dazu bezieht der Mönchberger Bürgermeister Thomas Zöller Position: »Will man das? Auf der einen Seite spielen die Kinder, auf der anderen Seite wurden Menschen verbrannt.« In der vermuteten Umgebung des alten Hinrichtungsplatzes stehen nämlich mittlerweile Märchentafeln der Gebrüder Grimm.

Vergessen sind die hingerichteten Personen auch ohne Gedenkstätte nicht. Im Museum im alten Rathaus (siehe Hintergrund) gibt es einen eigenen Raum, der sich mit der Geschichte der Hexenverfolgung beschäftigt. Auf einer Tafel sind hier zehn Mönchberger genannt, die der Zauberei angeklagt wurden. Hauptsächlich seien drei Familien betroffen gewesen, weiß Heider zu berichten. Darunter war auch ein Müller, der in der Braunwarthsmühle arbeitete. »Müller waren gebraucht, aber nicht geliebt«, sagt der Hobby-Historiker. »Sie waren nicht angesehen, weil sie außerhalb gewohnt haben.«

Heiders Hauptgebiet ist die Familienforschung. Er war vor seinem Ruhestand Maurermeister und Fachlehrer für Bautechnik an der Berufsschule in Obernburg. Viele Informationen hat er aus der Chronik des damaligen Pfarrers Webers. Dieser recherchierte über Jahrzehnte etwa in Kirchenbüchern und dem Würzburger Staatsarchiv.

In einem alten Dokument ist die Rede davon, dass auch vermeintliche Zauberer aus »Ober- und Unterschippach und Straith justifiziert worden sind«. Wie viele Menschen letztlich hingerichtet wurden, ist laut Heider schwer zu sagen. Auch Pfarrer Weber schreibt: »Von keinem einzigen der wegen Zauberei Verurteilten ist in den Matrikeln ein Todeseintrag gemacht worden, es ist zweifellos absichtlich unterblieben.«

Kiste aufgebrochen

Außerdem waren die Hexenakten in einer mit Eisenbändern und drei Schlössern gesicherten Kiste im Mönchberger Rathaus eingeschlossen - aus »Rücksicht auf die betroffenen Familien und ihre Nachkommen«, wie es in der Chronik von Pfarrer Weber heißt. Im Jahr 1680 Jahr brach der Pfandsherr von Mönchberg diese Kiste jedoch mit Gewalt auf und entnahm die Akten, die seitdem für immer verschwunden sind, wie Heider zu berichten weiß.

Im kollektiven Gedächtnis der Mönchberger hat sich dennoch bis heute eine dunkle Sage um einen vermeintlichen Hexenmeister überliefert (siehe Hintergrund: Das Lisbethchen und der Staudersjörg). »Die kennt jeder Mönchberger«, sagt Wolfgang Schäfer, der ebenfalls im Geschichtsverein tätig ist. Man habe damals ein Fach aus dem Fachwerkhaus gerissen, um die Leiche des Staudersjörg abzutransportieren. Hätte man ihn durch die Tür hinausgeschafft, wäre aus Aberglaube niemand mehr durch diese Tür gegangen.

Mönchberger Gesprächspartner zur Hexenverfolgung vor dem Museum im Alten Rathaus (von links): Wolfgang Schäfer, Erich Heider (beide Kultur- und Geschichtsverein Mönchberg) und Bürgermeister Thomas Zöller. Foto: J. Hofmann

»Not oder Neid«

Besonders schlimm seien Vorfälle in den Jahren 1628/29 gewesen, also während der schwierigen Zeit des 30-jährigen Krieges (1618-1648). »Da gab es einige, die aus Not oder Neid angezeigt wurden«, sagt Heider, denn die Angeklagten seien zuweilen relativ wohlhabend gewesen. Damals lebten im katholischen Mönchberg zwischen 300 und 400 Einwohner. In der Region kam dem Ort ein Alleinstellungsmerkmal zu: Die Bürger waren nicht leibeigen, sondern frei. Außerdem war Mönchberg ein wichtiger Platz, Wege führten von Aschaffenburg Richtung Freudenberg oder Tauberbischofsheim und Würzburg. Kaufmänner und das Militär legten hier häufiger Rast ein. Mönchberg hatte damals auch eine Burg, die im zwölften Jahrhundert errichtet worden war. Sie liegt nahe der heutigen Kirche und wird gerade virtuell rekonstruiert. Die vermeintlichen Hexen und Zauberer wurden laut Heider für verschiedene Vorfälle verantwortlich gemacht, zum Beispiel wenn es Schlechtwetterperioden gab, wenn ein Tier einging oder wenn Kinder behindert zur Welt kamen. Auch bereicherte sich etwa der Schultheiß von Aschaffenburg an den Hinrichtungen, indem er das Vermögen der Angeklagten an sich zog. Besonders schlimm: Menschen mussten manchmal sogar über ihre eigenen Verwandten zu Gericht sitzen.

Darüber hinaus kam es zur »peinlichen Befragung«, also zur Folter. Dabei »gestand« manche Frau eine Teufelshochzeit. Als Orte der Zusammenkünfte werden in den Quellen hauptsächlich Örtlichkeiten auf Röllbacher Gemarkung genannt. Laut Pfarrer Weber führten staatliche Organe die Hexenverfolgungen durch und die Kirche stellte die Inquisitoren, also die Untersuchungsrichter. »Wir bedauern aufs Tiefste die unglücklichen Opfer des Hexenwahns, aber zu einer überheblichen Kritik hat die Menschheit heute immer noch kein Recht«, schrieb der Geistliche im Jahr 1967.

Pfarrer Hermann Weber (1885-1976) war von 1929 bis 1957 Pfarrer in Mönchberg und schrieb ein Buch über die Geschichte des Ortes.

Bitte um Einordnung

Wir haben diesen Satz an die Pressestelle der Diözese Würzburg geschickt mit der Bitte um eine Einordnung. Pressesprecher Markus Hauck leitete unsere Anfrage an Wolfgang Weiß weiter. Er ist Professor für fränkische Kirchengeschichte und Kirchengeschichte der Neuesten Zeit an der Universität Würzburg. Weiß erklärt, der erste Halbsatz von Pfarrer Weber sei »unverfänglich«. Der zweite Halbsatz versuche dagegen das Problem zu minimieren und zu relativieren.

»Man soll die Warnung und Mahnung deutlich im Auge behalten und das Problem in seiner Härte stehen lassen«, so der Kirchenwissenschaftler. Generell sollte man jedoch vorsichtig im Urteil sein, weil es sich um eine andere Epoche handele. »Zu einer überheblichen Kritik hat die Menschheit kein Recht, aber zu einer berechtigten Kritik hat sie das Recht«, so Weiß. Es sei wichtig, weiterhin Aufklärung zu betreiben und die Gefahren menschlicher Verirrungen im historischen, aber auch im aktuellen Kontext zu benennen.

Nichts gelernt

Auch Erich Heider aus Mönchberg reflektiert seinen Umgang mit dem düsteren Kapitel der Hexenverfolgung: »Man darf sich die Geschichte nicht zu sehr verinnerlichen, das ist belastend.« Man dürfe zwar mitfühlen, aber nicht mitleiden. »Wenn man deshalb nicht mehr schlafen könnte, wäre das nicht gut.« Er fragt sich jedoch, wieso die Menschheit nichts aus der Hexenverfolgung gelernt habe. Krieg gebe es auch heute noch, mit Leid und Not. Sein Kollege Schäfer stimmt ihm zu. Nach wie vor würden Personen wegen ihres Glaubens oder ihrer politischen Einstellung verfolgt.

Hintergrund: Das Lisbethchen und der Staudersjörg Im Museum im alten Mönchberger Rathaus beschäftigen sich mehrere Infotafeln mit der Sage vom Lisbethchen und dem Staudersjörg. Ihre Geschichte wird wie folgt beschrieben (gekürzte Version): Die Sage erzählt, dass der Staudersjörg - der Schultheiß von Mönchberg - ein böser Mensch war. Er stand im Verdacht, ein Hexenmeister zu sein. Als der Schultheiß eingesperrt werden sollte, erstach er in einem Wutanfall seine beste Kuh. Dann beschuldigte er seine Magd Lisbethchen, den Tod des Tieres verursacht zu haben. Er drohte, sie einsperren zu lassen, falls sie ihm die Kuh nicht bezahlen würde. Da erschien Lisbethchen der Teufel und bot ihr für den Verkauf ihrer Seele das nötige Geld an. Sie unterschrieb den Pakt mit ihrem Blut. Als sie in die Scheune des Staudersjörg kam, erblickte sie seine Leiche. Er hatte sich erhängt. Daraufhin erzählte die Unglückliche alles dem Pfarrer. Er riet ihr, das Geld wegzuwerfen und in die Kirche zu gehen. Draußen wartete bereits der Satan. Sie erzählte ihm, dass sie auf dem Weg zu ihrer Mutter wäre. Der Teufel hielt Lisbethchen fest und wollte sie begleiten. Da begann es Abend zu läuten und alle, die noch unterwegs waren, blieben stehen, um zu beten. Da der Satan an keinem Betenden vorbei konnte, musste er warten. Lisbethchen lief zur Kirche, aber da hörte das Läuten auf. Der Teufel packte sie an den Haaren. Dreimal flogen sie um den Kirchturm. Lisbethchen begann zu beten: »Herr Jesus, dir leb' ich; Herr Jesus, dir sterb' ich.« Da musste der Satan sie auf die Erde zurückbringen. Kaum dort angelangt, starb sie. Die Leiche vom Staudersjörg wurde abgeschnitten und auf dem »Hexenbrand« (Galgenplatz) verscharrt. Lisbethchen wurde auf Fürsprache des Pfarrers hin ehrlich begraben. (juh)

Hintergrund: Museum im alten Rathaus Das Mönchberger Museum ist im alten Rathaus (Hauptstraße 42) zu finden und wurde 1990 eröffnet. Der Fachwerkbau stammt aus dem Jahr 1607. Auf circa 200 Quadratmetern, die auf drei Ebenen (Keller, erster Stock und Dachboden) verteilt sind, können sich die Besucher zum Beispiel über Zunft und Wallfahrt informieren. Ein Schwerpunkt des Museums lautet: »Mensch und Obrigkeit in einer fränkischen Landgemeinde - Leben in einem kurmainzischen Dorf«. Geregelte Öffnungszeiten gibt es nicht, Interessierte melden sich am besten telefonisch im Rathaus (Tel. 09374 9799960). Der Eintritt ist kostenlos. (juh)