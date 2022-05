Wika gibt Einblick in Technikberufe

250 Schüler informieren sich

Klingenberg a.Main 17.05.2022 - 19:09 Uhr < 1 Min.

An den Info-Stationen erklären Wika-Azubis wie Simon Sauer (links), was sie in ihrer Ausbildung lernen. Foto: Wika

Die ersten Besucher der »Wika live«-Informationswoche war eine achte Klasse der Realschule Elsenfeld. Gleichaltrige wie Simon Sauer, der bei Wika eine Ausbildung zum Elektroniker für Geräte und Systeme absolviert, standen den Schülern zu allen Fragen Rede und Antwort. Insgesamt erhalten so bis Ende der Woche über 250 Mädchen und Jungen ganz praktische Einblicke in zahlreiche technische Berufe und können auch das neue Entwicklungszentrum besichtigen. Weitere Informationen gibt es im Infotruck der Metall- und Elektroarbeitgeber. Hier werden die angehenden Auszubildenden über die vielfältigen Berufs- und Ausbildungsmöglichkeiten in der Metall- und Elektroindustrie informiert. In dem zweigeschossigen Lastwagen haben sie an verschiedenen Stationen die Möglichkeit, Technik zu erleben und auszuprobieren.

Zu Gast sind im Laufe der Woche Klassen der Mittelschulen Elsenfeld, Klingenberg, Großwallstadt und Wörth, der Realschulen Obernburg, Miltenberg und Elsenfeld, des Julius-Echter-Gymnasiums Elsenfeld, des Hermann-Staudinger-Gymnasium Erlenbach sowie der Fachoberschule Obernburg.

kü