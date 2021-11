Ein Zuhause und mehr für Kinder in Ghana

Rising Lions aus Umpfenbach haben in den vergangenen Monaten viel bewegt

Ein Selfie von der The Rising Lions-Vorsitzenden Nadine Faber zusammen mit den Kindern der Agbedrafor-Schule in Tegbi in Ghana.

In den vergangenen Jahren lag ein Fokus auf Projekten in Ghana, wobei, nicht zuletzt durch eingangs erwähnte Briefaustauschprojekte mit Schulen, die Verbindung zur Region hergestellt wurde. Eines der größten Erfolge in diesem Jahr war, dass im Ort Tegbi (Volta Region) im Osten Ghanas, an der Grenze zu Togo gelegen, eingangs erwähntes Wohnheim für Kinder eröffnet werden konnte. Die Eröffnung sei, so Faber, eigentlich schon für Juli 2020 geplant gewesen, die Corona-Pandemie habe dem Ganzen aber zunächst einen Strich durch die Rechnung gemacht. Anfang September flogen Faber, Alex Silva, unter anderem bekannt für seine Musik und ebenfalls Mitglied bei The Rising Lions, zusammen mit einem Kameramann nach Ghana.

Heim für fünf Kinder

Zunächst bietet das Heim in einem angemieteten Gebäude Unterkunft für fünf Kinder. Wie Faber im Gespräch mit unserem Medienhaus berichtet, handle es sich dabei um Kinder aus bedürftigen Familien. Diese Familien könnten die Kinder nicht selbst ernähren und für sie aufkommen. The Rising Lions bieten diesen jungen Menschen ein Zuhause und Verpflegung, kümmern sich darum, dass eine - derzeit noch, bevor das Heim komplett zum Internat ausgebaut wird - außerhalb gelegene Schule besucht werden kann. Ein Lehrer aus Ghana habe The Rising Lions auf die Situation dieser Kinder aufmerksam gemacht, so sei der Kontakt zustande gekommen. Neben der Betreuung sei es ein großes Anliegen, diesen jungen Menschen Bildung zu ermöglichen, erklärt die Vereinsvorsitzende. So könnten beispielsweise dann irgendwann die Kinder ihre Eltern stützen, aufgrund von Bildung und anschließender Möglichkeiten, eine gute Arbeit zu finden, solle so auch der Kreislauf der Armut und eine Abwärtsspirale unterbrochen werden.

Wenn sich das Konzept und die Betreuung im Heim einmal eingespielt hätten, sei angedacht, mehr Kindern aus armen Verhältnissen aufzunehmen. Insgesamt sei Platz für 25 Kinder vorhanden. Die Heimeröffnung selbst sei als eine Art »Soft Opening« verlaufen, also - aufgrund der Pandemie - ohne große Feierlichkeiten. Im Oktober 2021 seien alle fünf Kinder eingezogen. Vor Ort seien mehrere Personen beschäftigt, unter anderem eine, die sich um hauswirtschaftliche Belange und die Essenszubereitung kümmert, bei der die jungen Bewohner auch mit eingebunden würden, genau wie bei der Hausarbeit. Mit einem von The Rising Lions organisierten Bus und einem beschäftigten Fahrer würden die Kinder in die Schule gebracht und abgeholt. Ihre Eltern dürften die Kinder nach Absprache natürlich immer noch sehen.

Ein Löwen-Song

Alex Silva schrieb mit einer befreundeten Künstlerkollegin aus Amerika namens Janie Dixon den Song, der als Titel den Vereinsnamen, also The Rising Lions, trägt. Am Song beteiligt ist auch Jessica Wahls, Sängerin der bekannten Gruppe No Angels. Beim Ghana-Besuch im September wurde Filmmaterial für den offiziellen Videoclip zum Song gedreht. Auch wurden Tonspuren mit den Kindern in Ghana aufgenommen. Letztendlich erfolgten somit die Arbeiten an diesem Video auf drei verschiedenen Kontinenten. Um die Filmaufnahmen, Schnitt und Produktion kümmerte sich Dominik Stapf. Der fertige Clip feierte am 10. Oktober 2021 Premiere und soll auf den Verein und seine Arbeit aufmerksam machen, ist über die Vereinswebseite (siehe Infokasten) aufrufbar.

Meeting vor Ort und Briefaustausch

Darüber hinaus gibt es noch weitere interessante Neuigkeiten. Wie Faber mitteilt, sei beim September-Besuch in Ghana auch ein Meeting mit Politikern und Verantwortlichen erfolgt, bei dem Faber den Verein und Ideen, wie eine künftige Zusammenarbeit erfolgen könne, vorstellte. Auch in den kommenden Monaten wird es dem Verein nicht langweilig: Unter anderem gibt es Pläne, jungen Menschen zu ermöglichen, das sogenannte Freiwillige Soziale Jahr im Verein zu absolvieren. Auch wird es aktuell wieder Briefaustauschprojekte mit Schulen des Landkreises geben: Im Rahmen des Englischunterrichts schreiben Schüler der Grundschule Dorfprozelten, der Parzival-Mittelschule und des Karl-Ernst-Gymnasiums in Amorbach Schülern in Ghana und umgekehrt Briefe. Dabei wird darauf geachtet, dass die Altersstufen der jeweiligen Brieffreundinnen/Brieffreunde in etwa gleich sind.

Dass insgesamt auf traditionelles Briefeschreiben anstatt auf Kommunikation per E-Mail gesetzt wird, hat diverse Gründe, wie Faber berichtet: Der Briefaustausch erfolge für die erste Kontaktaufnahme klassisch. Zunächst sei dieser Weg persönlicher, zweitens einfacher in der Schule umsetzbar und drittens würden so Schüler, welche nicht über die erforderlichen digitale Endgeräte verfügten, nicht benachteiligt. Oft würden dann aber die Kinder in den Antwortbriefen elektronische Kontaktdaten zur weiteren Kontaktaufrechterhaltung austauschen.

Hintergrund: The Rising Lions und Vorstellung weiterer Aktionen Der in Umpfenbach ansässige Verein The Rising Lions wurde offiziell am 16. Juli 2016 von der Vorsitzenden Nadine Faber (42) ins Leben gerufen. Der Verein hat sich das Motto "Each one - teach one" - das sinngemäß so viel bedeutet, dass jeder Mensch von jedem anderen Menschen etwas lernen kann - auf die Fahnen geschrieben. Dieses Jahr konnte das fünfjährige Bestehen gefeiert werden, was, nicht zuletzt bedingt durch Corona, im kleinen Kreis mit geladenen Gästen geschah. Der Verein setzt sich international für Bildungsprojekte und die Bildungschancen ein, mit derzeitigem Fokus auf Ghana. Die derzeitige Vorstandschaft des Vereins besteht neben Faber an der Spitze aus dem zweiten Vorsitzenden Daniel Krebs, Kassenwart Florian Lundgren und den Beisitzern Theresa Greulich, Lukas Bayer und Thomas Weigel. Informationen rund um The Rising Lions sind auch auf der Internetseite www.therisinglions.de zu finden. Aktionstag, Benefizkonzert und Materialsammlung: Für Dezember soll ein "Afrika-Tag" an der Dorfprozeltener Schule stattfinden, um die Arbeit von The Rising Lions vorzustellen. Ebenfalls für kommenden Dezember ist im Erlenbacher Musikclub Beavers eine Benefizveranstaltung von und für The Rising Lions geplant, bei der unter anderem auch der "The Rising Lions"-Song vorgestellt werden soll, darüber hinaus wird es eine Präsentation über die Arbeit des Vereins geben. Nachdem 2020 eine erfolgreiche Corona-Hilfsaktion umgesetzt wurde - The Rising Lions organisierte Grundnahrungsmittel und Masken für die Menschen in Ghana - sammelt der Verein aktuell Materialien für eine Containeraktion. Dabei geht es darum, Schulen auszustatten, unter anderem mit Möbel und Lernmaterial. Auch hierzu gibt es Infos, was gebraucht wird und Details zur Kontaktaufnahme und Abgabemöglichkeiten auf der Vereinswebseite.