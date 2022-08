Mit einem alten Weltenbummler von Aschaffenburg nach Erlenbach unterwegs

Kleine Crew fährt mit 113-jährigen Museumsschiff verschiedene Häfen an

Aschaffenburg 17.08.2022 - 18:43 Uhr 4 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Moderne Technik ist auch bei einer Fahrt mit dem Museumsschiff Willi im Einsatz. Günther Baumgartner steuert das Schiff mit ruhiger Hand. Fotos: Julie Hofmann

An Bord des Mu­se­ums­schiffs Wel­ten­bumm­ler Wil­li er­tönt ein kur­zer Ring­ton. Schiffs­füh­rer Gün­t­her Ba­um­gart­ner hat auf ei­nen Knopf ge­drückt, um mit dem Klin­geln den Ma­tro­sen Pe­ter Mi­chel zu be­nach­rich­ti­gen. Mi­chel - schon 77 Jah­re - kommt an Deck. Jetzt soll Wil­li durch die Sch­leu­se beim Aschaf­fen­bur­ger Stadt­teil Obernau fah­ren. Willi ist ein Schiff, das verschiedene Häfen anfährt, um Besuchern Schifffahrtsgeschichte zu vermitteln.

Blick in den Laderaum von Weltenbummler Willi. Hier übernachten die Vereinsmitglieder, wenn sie mit dem Schiff unterwegs sind.

Matrose Michel stellt sich an den Bug und zeigt dem Schiffsführer per Handzeichen, wie weit das Schiff von der Mauer weg ist. Zusätzlich sind die beiden per Funk miteinander verbunden. Sie sprechen tiefes Schweizerdeutsch miteinander. Ein leichter Ruck geht durch Willi, das Schiff ist sanft an die Mauer gestoßen. Das war so geplant, ein Reibholz schützt die Seite vor Schäden.

Mit Tauen festmachen

Nun kümmern sich Baumgartner und Oliver Günther, der die kleine Crew komplettiert, darum, Willi mit Tauen an der Schleusenmauer festzumachen. Alles läuft routiniert ab. Baumgartner geht zurück ins Steuerhaus und hört den Schleusenmeister, der in Aschaffenburg sitzt, per Funk sagen: »Es geht los.« Zunächst kaum merkbar steigt das Schiff an der Schleusenmauer nach oben.

Für Günther Baumgartner ist die Schleuse Routine. Der 74-Jährige hat schon etliche Stunden auf Schiffen zugebracht, er ist als Selbstständiger in der Tankschifffahrt tätig. »Nur ab und zu gibt es ein bisschen Hektik«, sagt Baumgartner, eine Hand am Ruder. Er lobt die alte Péniche (siehe Hintergrund), die von einem Schweizer Verein getragen wird: »Das Schiff ist sehr einfach zu steuern, es reagiert sofort. Es ist wie das Ausbalancieren eines Kugelschreibers.«

Attraktion beim Hafenfest

An diesem Montag im Juli geht es vom Aschaffenburger Hafen in den Erlenbacher Schutzhafen, der zugleich Willis Heimathafen ist. In Aschaffenburg war Willi eine der Attraktionen beim Hafenfest. Zwischen 800 und 1000 Personen kamen an Bord, um das Gefährt von 1909 zu besichtigen. »Das Schiff ist die Ausstellung«, erklärt Oliver Günther. »Willi ist ein schwimmendes, fahrtüchtiges Museum, das die Geschichte der Binnenschifffahrt zu den Leuten bringt und Werbung für die Binnenschifffahrt macht.« Günther ist hauptberuflich in der IT-Branche tätig, hatte aber schon immer ein Faible für Schiffe. 2016 wurde er Mitglied im Trägerverein.

Willi im Aschaffenburger Hafen.

Sein Lieblingsplatz während der Fahrt ist der Bug des Museumsschiffes. Hier lässt sich Günther den Wind um die Nase wehen, während er einen Kaffee trinkt. »Es ist Entschleunigung pur«, schwärmt er. In der Tat ist Willi mit 9,6 km/h gemütlich unterwegs. »Jeder Radfahrer ist schneller«, beschreibt es Günther. Ein Arbeitsboot des Wasserschifffahrtsamts kommt vorbei, die Insassen grüßen sich. »Sogar Menschen, die sich sonst nie grüßen würden, winken«, freut sich Günther.

»Das Herzstück«

Willi kommt an vielen Wegmarken vorbei. Zuerst ist das Aschaffenburger Schloss Johannisburg zu sehen. Hier wird die Péniche von einem größeren Frachter überholt. Baumgartner hat Kontakt mit dem anderen Schiff. »Lasst ihr uns mal vorbei?«, fragt der schnellere Schiffsführer und wünscht nach ein wenig Small Talk: »Gute Fahrt.« Später kommt Willi am »blauen Wunder« bei Sulzbach vorbei. Direkt unter der Brücke rauscht und hallt es komisch, als das Schiff hindurch fährt.

Wäre die Brücke niedriger, könnte die Crew das Steuerhaus aus Holz abbauen. Die Gerätschaften bleiben dabei an Ort und Stelle. Baumgartner nennt das kleine Häuschen »das Herzstück«. Hier befinden sich das Ruder, die Funkanlagen, der Geschwindigkeitsanzeiger und ein Laptop, auf dem eine digitale Karte angezeigt wird. Darauf sieht Baumgartner, welche Schiffe noch auf dem Main fahren. Das ist praktisch, zum Beispiel bei Kurven. Diese Technik passt eigentlich nicht zum 113-jährigen Willi. Doch alles Moderne kann zurückgebaut werden, um das Schiff wieder in den Originalzustand zu versetzen. Günther zeigt im Bauch des Schiffes die Unterschiede. Alles, was mit Nieten versehen ist, ist authentisch. Die neueren Einbauten sind geschweißt.

Eigene Welt unter Deck

Unter Deck verbirgt sich eine eigene Welt. Wer die Treppe vom Biergarten hinuntersteigt, kommt an einer kleinen Werkstatt vorbei. »Man muss alles mitnehmen, denn man kann nicht unterwegs sagen: Ah, ich brauch nochmal eine Schraube«, sagt Günther. Er hat die Nacht vor der Fahrt auf einem Feldbett verbracht, das direkt neben der Werkbank steht. Bei längeren Fahrten wird der Frachtraum zu einer Art Zeltlager.

Willi hat seine eigene Fahne.

Bis zu 20 Personen können dort auf aufblasbaren Matratzen nächtigen. Dafür dürfen die Gäste aber nicht zimperlich sein. Zum einen wird es im Sommer bis zu 40 Grad heiß und im Winter bis zu minus 20 Grad kalt. Zum anderen sind auch Spinnen eine Plage. Sie fühlen sich vor allem an Deck pudelwohl. »Ich hasse Spinnen«, gesteht Günther. »Ich renne normalerweise als Erstes geh frühs mit dem Besen übers Schiff.« Darüber hinaus gibt es nur zwei kleine Toiletten sowie eine Dusche - und das Wasser ist rationiert.

Auch eine kleine Nische mit einem Tisch und einer Küchenecke ist vorhanden. Durch den Maschinenraum - hier tuckert ein Mercedes-Omnibusmotor mit 200 PS vor sich hin - gelangt man über eine schmale Steige hoch zum Steuerhaus.

Von dort führt wiederum eine Treppe hinab in die Wohnung. Sie ist mit Holz getäfelt und verfügt über zwei kleine Räume, in denen geschlafen werden kann. Während Willis Anfängen als Treidelschiff lebte hier die Schifferfamilie: Vater, Mutter und zwei Kinder. Sie transportierten vor allem Kohle, Steine und Getreide.

Die Seele baumeln lassen kann Oliver Günther während der gemächlichen Fahrt nach Erlenbach.

Kurz bevor Willi in den Erlenbacher Schutzhafen einbiegt, kommt Baumgartner ins Schwärmen über die Region: »Ich finde es eine der schönsten Strecken in Europa.« Am Liegeplatz angekommen wird alles gut vertäut, die Geräte abgestellt und das Zelt über dem Biergarten verschlossen. Willi fällt in einen Dornröschenschlaf - doch das nächste Abenteuer kommt bestimmt

JULIE HOFMANN

Hintergrund: Willis Geschichte Weltenbummler Willi wurde 1909 in den Niederlanden als Kanalschiff erbaut, wie aus einem Jahresbericht des Vereins Historische Binnenschifffahrt hervorgeht. Der Schiffstyp ist eine »Péniche«, auf Deutsch »Spits«. Anfang des 20. Jahrhunderts hatte Willi noch keinen Motor, das Schiff wurde von Pferden, Mauleseln, Traktoren, Lokomotiven oder auch von Menschenkraft gezogen. 1961 erhielt Willi einen Motor, der 1972 durch den heutigen ersetzt wurde. 1983 starb Willis Eigentümer und der Mannheimer Schifffahrtsverein rettete das Schiff vor dem Verschrotten. 1992 wurde die Péniche dem »Landesmuseum für Technik und Arbeit« in Mannheim übergeben. Der eigentliche Zweck, Willi als Museumsschiff zu nutzen, wurde jedoch nicht weiter verfolgt. Am 22. Juli 2004 wurde dann im schweizerischen Muttenz der gemeinnützige Verein Historische Binnenschifffahrt als Trägerverein aus der Taufe gehoben, so der Jahresbericht. Mehr als zwei Jahre brachten die Mitglieder Willi, der in einem desolaten Zustand war, wieder auf Vordermann. Unterstützt wurden sie dabei von der Erlenbacher Schiffswerft. Über Verbindungen in der Binnenschifffahrt hatte der Verein von der Werft im Kreis Miltenberg erfahren. Die aktuell rund 270 Vereinsmitglieder kommen aus 13 Nationen: Die USA, Kanada, Island und Deutschland sind mit dabei. Weitere Informationen gibt es hier