Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Ein Vorfall, der Zuversicht raubt

Otto Wolf aus Elsenfeld ist ehrenamtlich rechtlicher Betreuer und musste 14 Tage lang auf Briefe der Post warten

Elsenfeld 23.10.2022 - 10:49 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Otto Wolf schaut in seinen leeren Briefkasten.

Wichtige und eilige Schreiben

Otto Wolf erhält öfter Briefe, auf die möglichst schnell reagiert werden muss. Er hat im Ruhestand ein verantwortungsvolles Ehrenamt übernommen und engagiert sich als rechtlicher Betreuer für Menschen, die nicht mehr alle ihre Angelegenheiten selbst erledigen können. »Aktuell habe ich sechs Betreuungen«, berichtet er. In der Post, die nun über 14 Tage aufgelaufen war, befanden sich Briefe der Pflegekasse. In einem Schreiben ging es um eine Zuzahlungsbefreiung für einen von Wolfs Betreuten. Ein anderer Umschlag enthielt einen bezirklichen Sozialhilfebescheid.

Otto Wolf ist niemand, der gern schlechte Noten austeilt. Er weiß, dass es personell gerade überall knapp ist. Offenbar hat auch die Post Probleme. Dennoch beunruhigt ihn die Sache. »Durch solche Vorfälle geht Zuversicht verloren«, sagt der Ruheständler. Irgendwie scheint im Moment gar nichts mehr so recht zu klappen. Nicht nur Post wird häufig unzuverlässig zugestellt. Züge fallen aus oder kommen verspätet an. Auf Facharzttermine muss man monatelang warten. Wolf: »Wie sollen denn, wenn schon im Kleinen nichts mehr so recht klappt, die existenziellen Probleme, die wir im Moment haben, etwa die Energiekrise, bewältigt werden?«

Überlastung und Krankheit

Weil in vielen Berufsfeldern krisenbedingt und aus bürokratischen Gründen ständig etwas dazukommt, fühlen sich immer mehr Menschen völlig überlastet und werden krank. Zudem kommen wieder vermehrt Corona-Infektionen. Das scheint auch bei der Post so zu sein. Jedenfalls entnahm Otto Wolf dies einem Gespräch mit seinem Postzusteller, als der nach 14 Tagen endlich aufgetaucht war.

Post-Pressesprecher Stefan Heß bestätigt, dass es in einigen Zustellbezirken im Landkreis »nach wie vor personelle Engpässe« gebe, weil es zu vielen, kurzfristigen Erkrankungen komme: »Dann kann selbst der beste personelle Puffer an seine Grenzen geraten.«

Beschwerdestelle unkooperativ

Bleibt Post zwei Wochen lang aus, steigen wohl nicht nur bei Menschen mit juristischem Hintergrund und Einblick in die kriminelle Veranlagung mancher Bürger Befürchtungen auf: Ist Missbrauch im Spiel? Oder landeten die Briefe eines völlig überforderter und verzweifelten Zustellers irgendwo auf einem Feldweg?

Solche Fragen, gibt Otto Wolf zu, seien ihm durch den Kopf gegangen, wenn er morgens zum Briefkasten lief, um festzustellen: Der ist wieder leer. Hinzu kam, dass die Beschwerdestelle der Post nicht gerade kooperativ war: »Es hieß, als ich dort anrief, ich würde eine Rückmeldung bekommen, doch die kam bis heute nicht.«

Opfer der Gewinnmaximierung

Früher, so konstatiert Otto Wolf, seien den Menschen bei der Bewältigung ihres Alltags nicht dermaßen viele Dinge, die nicht funktionierten, in die Quere gekommen. Im Falle der Post räche sich die vor mehr als 25 Jahren vorgenommene Privatisierung, meint er. Gleiches gelte für die Bahn. »Durch den Verdrängungswettbewerb bleibt insgesamt sehr viel auf der Strecke«, so Wolf.

Die Zusteller der Post sind seiner Ansicht nach an der Misere unschuldig. Auch sie seien ein Opfer der Gewinnmaximierung: »Am Beispiel meines eigenen Postzustellers sehe ich, dass die vorgegebene Taktung kaum zu schaffen ist«, so der Jurist. Früher sei die Grundversorgung gesichert gewesen. Es habe einfach Dinge gegeben, auf die man sich blind verlassen konnte, so Otto Wolf. »Dazu hat die Post gehört.« Heute sei darauf kein Verlass mehr.

Kein einmaliges Problem

Laut Elsenfelds Bürgermeister Kai Hohmann hätten im Sommer schon einmal mehrere Bürger gemeldet, dass die Post länger ausblieb. Aktuell ist auch der »Bauer Markt« betroffen. »Normalerweise holen wir einen Arm voll Post aus unserem Postfach. Nun befanden sich tagelang höchstens drei oder vier Briefe darin«, sagt Einkaufsleiter Hubert Eckert.

Letztlich ist das, was Otto Wolf passiert ist, ein aktuelles Grundproblem: grassierender Personalmangel. Auch die Post sucht laut Stefan Heß gerade neue Mitarbeiter für den Kreis Miltenberg. Zu beachten sei allerdings, dass die das Stammpersonal erst nach einer sorgfältigen Einarbeitung entlasten könnten. Die Problematik der unzuverlässigen Briefzustellung bleibt damit vermutlich noch geraume Zeit bestehen.

Pat Christ

Tausende Beschwerden Laut Tätigkeitsbericht der Bundesnetzagentur, der sich auf 2020 bezieht, gab es in diesem Jahr, wie in den Vorjahren, neuerlich mehr Beschwerden wegen "Zustellmängel" bei der Post. Die meisten trafen aus Nordrhein-Westfalen ein, Bayern lag auf Platz zwei. 2373 bayerische Bürger beschwerten sich 2020 wegen Zustellmängel. Regelmäßig verzögerte Briefzustellungen waren ein besonders häufiger Beschwerdegrund. Beschwerden können unter Tel. 0228 4333112 durchgegeben werden. pat