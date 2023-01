Ein Tag Pech - Eine Chronologie

Miltenberg 13.01.2023

Manchmal läuft an einem Tag einfach alles schief. Symbolbild: Pixabay

Los ging es gleich in der Früh. Nachdem das Auto mühsam freigekratzt worden war, weigerte es sich fünf Mal, anzuspringen. Stattdessen röchelte es nur schwach herum. Das beschleunigte den Pulsschlag, rückte doch der erste Termin immer näher. Da hieß es: Einen Moment durchatmen, dem Wagen eine Verschnaufpause gönnen und es noch einmal probieren. Und ja! Das Auto sprang tatsächlich an!

Gott sei Dank, denn erst einige Zeit zuvor hatte das Fahrzeug Probleme gemacht. Und das ausgerechnet in einem eher abgelegenen Winkel des Verbreitungsgebiets: in Faulbach. Noch dazu abends bei einer Bürgerversammlung. Just hinter dem Ortsschild tat es einen Schlag und ein hässliches Schleifen war zu hören. Doch die Faulbacher sind hilfsbereit. Ein Werkstatt-Mitarbeiter (dem dafür ewig zu danken ist) schaute sich den Wagen an. Seine Diagnose: Ein Eiszapfen hatte sich am Hinterrad gebildet.

Falsche Mail-Adresse

Zurück zum besagten Mittwoch: Ankunft in der Redaktion Obernburg mit etwas Verspätung. Doch vom Gesprächspartner war weit und breit nichts zu sehen. Die Minuten verstrichen, keiner kam. Nach einer Weile ein klärender Anruf bei der zuständigen Behörde. Die Antwort: Der Interviewpartner sei krank, man habe aber eine entsprechende Absagemail verschickt. Doch im Maileingang: gähnende Leere. Letztlich stellte sich heraus, dass die Nachricht an die falsche Mail-Adresse gegangen war. So etwas war in der jahrelangen Zusammenarbeit noch nicht ein einziges Mal passiert.

Was könnte die angespannten Nerven da besser beruhigen als eine Tasse heißer Kaffee? So war zumindest die Idee. Doch - wer hätte es gedacht - die Milch war leer. Zufall?

Irgendwann war es dann Zeit, die sieben Sachen zusammenzupacken und wieder heimzugehen. Doch da hatte jemand die Rechnung ohne die Haustür gemacht. Die war nämlich von außen abgeschlossen. Eigentlich kein Problem, wenn man einen Schlüssel besitzt. Nur der klemmte aufgrund des Frosts. Lange Augenblicke vergingen, in denen sich die Reporterin schon durch ein Fenster steigen sah. Doch endlich half das beharrliche, sanfte Rütteln. Freiheit! Die wurde dann dafür genutzt, so schnell wie möglich ins Bett zu gehen und auf ein besseres Morgen zu hoffen.

Julie Hofmann