Ein Sommer voller Kulturangebote im Odenwaldkreis

Elfenbeinmuseum Erbach eröffnet Schmidt-Rottluff-Kabinett - Kaum noch Neuinfektionen

Odenwaldkreis 17.06.2021 - 15:05 Uhr

Vorhang auf: Auch Jens Horn und Yvonne Vogel sind mit ihrem Kindertheater im Kulturprogramm des Odenwaldkreises vertreten. Archivfoto: Manfred Giebenhain

Auf der Bühne:Nicht nur in Michelstadt finden wieder Musik- und Theateraufführungen, Comedy- und Tanzauftritte, Ausstellungen und Workshops statt (wir berichteten am 11. Juni »Spielplatz der Kulturen in Michelstadt«), sondern auch in etlichen anderen Orten des Odenwaldkreises.

Das Landratsamt meldet, dass aus dem Rettungs- und Zukunftsprogramm »Neustart Kultur« der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien fast 400000 Euro in den Odenwaldkreis fließen. Über das Förderprogramm werden 80 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten finanziert. Der Odenwaldkreis und die Stiftung der Sparkasse Odenwaldkreis übernehmen mit je zehn Prozent die Restkosten. Von Ende Juni bis Dezember finden im gesamten Kreisgebiet 22 Veranstaltungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene statt, viele bei freiem Eintritt. Die geltenden Hygiene- und Sicherheitskonzepte werden umgesetzt.

Ein Merkmal des Programms ist die Einbindung außergewöhnlicher Lokalitäten wie das Gelände des ehemaligen Munitionslagers, eine Hofreite, die Burgruine Rodenstein, die Güterhalle in Höchst, eine ehemalige Lagerhalle in Erbach, aber auch zahlreiche Plätze mitten im Ort, auf dem Sportplatz oder der Festwiese.

Zum Auftakt betritt an diesem Freitag, 25. Juni, das Kindertheater »Trara Tamtam und Tirili« - Tolle Töne aus der Tüte« die Kleinkunstkneipe Alte Post in Brensbach (15 Uhr). Ebenfalls an diesem Wochenende verwickeln die Schauspielerinnen Charis Nass und Jennifer Münch schaulustige Passanten auf dem Marktplatz in Erbach in Gespräche, die unter dem Titel »Mobile Ambulanz der erlaubten Unzulänglichkeiten« geführt werden.

Unter www.odenwaldkreis.de/kunstgehtaufreisen werden alle Angebote auf der Homepage des Odenwaldkreises eingestellt. Ferner ist der Odenwaldkreis ab Mittwoch, 23. Juni, mit 22 Veranstaltungen am Kultursommer Südhessen beteiligt (www.kultursommer-suedhessen.de).

In Memoriam: Mit der Wiedereröffnung des Deutsches Elfenbeinmuseums (täglich von 11 bis 16 Uhr) hat die Betriebsgesellschaft Schloss Erbach im letzten Raum der Dauerausstellung das Karl Schmidt-Rottluff-Kabinett eröffnet. Schmidt-Rottluff (1884-1976) zählt zu einem der bedeutendsten Vertreter der Kunstrichtung des Expressionismus in Deutschland. Gemeinsam mit Erich Heckel, Fritz Bleyl und dem in Aschaffenburg geborenen Ernst Ludwig Kirchner war Schmidt-Rottluff 1905 Gründungsmitglied der expressionistischen Künstlervereinigung »Brücke«.

Der Künstler schuf neben farbintensiven Gemälden und ausdrucksstarken Graphiken zeitlebens auch Skulpturen, Reliefs und kunsthandwerkliche Arbeiten. Rund 40 Schnitzereien aus Bein (Knochen) sind heute belegt. Zwölf dieser Arbeiten gehören seit 1972 zum Bestand des Deutschen Elfenbeinmuseums.

Gezeigt werden neben zwölf originalen Werken des Künstlers Archivalien aus dem Museumsbestand, ebenfalls Reproduktionen seiner Ehefrau Emy Schmidt-Rottluff (1885-1975), die den Beruf der Fotografin erlernte. Wieder möglich ist auch der Besuch der Gräflichen Sammlungen. Die aktuellen Öffnungszeiten sind Samstag, Sonntag und an Feiertagen von 11 bis 16 Uhr. Schlossführungen können per E-Mail an info@schloss-erbach.de oder 0 60 62 80 93 60 vereinbart werden. Voraussetzungen für alle Besuche im Erbacher Schloss sind eine vorherige Terminvereinbarung und ein negativer Corona-Schnelltest oder die Vorlage eines Genesenen- oder Impfnachweises.

Corona in Zahlen: Am Dienstag lag die Sieben-Tage-Inzidenz im Odenwaldkreis bei 22,8; demselben Wert wie vor einer Woche. An positiven Testergebnissen sind binnen einer Woche nur 13 hinzugekommen. Der Infektionssaldo hat sich von 59 auf 38 verringert. Auf den Corona-Stationen des Gesundheitszentrums in Erbach werden derzeit vier Patienten behandelt, davon eine Person auf der Intensivstation. In Klinken außerhalb des Kreises befinden sich vier weitere Patienten.

Im Impfzentrum Erbach wurden zuletzt überwiegend Zweitimpfungen vorgenommen. Der Meldung aus dem Landratsamt nach sind binnen einer Woche rund 1600 Impfungen hinzugekommen. Zum zweiten Mal geimpft sind bisher 17 600 Odenwälder; erstgeimpft sind es 31 500. Die Gesamtzahl ist von 47 000 auf 49 100 gestiegen.

Nach Angaben des Sozialministeriums sind bis einschließlich 23. Kalenderwoche durch die Ärzte im Kreisgebiet 20 100 (16 800) Impfungen vorgenommen worden. Zum ersten Mal haben 425 Personen eine Impfung erhalten, die für den vollständigen Schutz auf Grund des verwendeten Impfstoffs reicht.

Personen, die im Erbacher Impfzentrum mit zwei Impfungen ihren vollständigen Impfschutz erhalten haben, erhalten den QR-Code zur Generierung eines digitalen Impfnachweises per Post vom Land Hessen zugesendet. Es ist nicht möglich aber auch nicht nötig, hierfür erneut ins Impfzentrum zu kommen.

Unterdessen haben im Kreisgebiet die ersten Apotheken begonnen, digitale Impfnachweise zu erstellen. Einen Überblick bietet das Portal www.mein-apothekenmanger.de. Post vom Gesundheitsamt erhalten auch Bürger, die von einer Corona-Erkrankung genesen sind. Der Nachweis wird 28 Tage nach dem PCR-Test gültig und hat eine Laufzeit von sechs Monaten.

Angeschrieben werden auch Personen, deren Erkrankung schon länger als sechs Monate zurückliegt, was bedeutet, dass sie beispielsweise beim Besuch einer Gaststätte nicht von einem Test entbunden sind. Der Grund: Wer bereits positiv auf Corona getestet worden war, benötig nur eine Impfung - unabhängig vom Impfstoff. Um trotzdem einen vollständigen Schutz nachweisen zu können, ist bei diesen Personen daher neben der im Impfausweis eingetragenen Impfung eine Bescheinigung über die Erkrankung nötig.

Manfred Giebenhain