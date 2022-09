Ein Rettungswagen für Charkiw

Ukraine-Hilfe: Rotary Club spendet Ambulanzfahrzeug für Kriegsgebiet

Obernburg 08.09.2022 - 16:41 Uhr 1 Min.

Ein Krankenwagen für die Ukraine: Obernburgs RC-Präsident Volker Hofmann (rechts) mit zwei befreundeten Rotariern aus New Jersey. Foto: Karin Kenntemich/RC Obernburg

Entstanden ist die Idee laut Pressemitteilung während der Rotary World Convention in Houston, Texas: Rotarier aus Lemberg (Lwiw) hätten den Anstoß gegeben, dass dringend Ambulanzfahrzeuge benötigt werden. Der Medford Sunrise Rotary Club aus New Jersey sammelte in kurzer Zeit 25.000 US-Dollar für den Kauf des Krankenwagens bei einem Händler in Großwallstadt.

Der RC Obernburg ließ das Fahrzeug auf Mängel prüfen und diese beseitigen. Der Stauraum wurde mit vielen medizinischen Produkten bestückt: 1000 Binden, 5000 Kompressen, 1600 Wundschnellverbände, 100 Meter Rollenpflaster, 100 Rettungsdecken, 500 Spritzen und Kanülen, Kochsalzlösung, Infusionsbestecke, OP-Masken und vieles mehr, was man für die Erstversorgung braucht, wurden eingeladen und transportsicher verstaut.

Am Donnerstag, 25. August, brachen zwei Mitglieder des RC Medford Sunrise in New York auf, um die Ambulanz von Großwallstadt an die ukrainische Grenze zu bringen. Am Freitag ging es dann über Dresden, wo die Amerikaner übernachteten.

Am Sonntag fuhren sie weiter an die polnisch-ukrainische Grenze. Nach rund 1500 Kilometern waren Sie am Ziel und wurden dort von Mitgliedern des Rotary Clubs Lemberg aus der Ukraine erwartet. Sie wurden darin bestätigt, dass Ambulanzen in der Ukraine sehr dringend benötigt werden, um Verwundete zur Versorgung in die Krankenhäuser zu bringen.

Der Ambulanzwagen kommt in Charkiw zum Einsatz. Charkiw ist aktuell eine der am stärksten umkämpften Städte der Ukraine, in der auch Krankenhäuser, Schulen und Wohnblocks von russischen Raketen zerstört und viele Zivilisten verwundet und getötet wurden. »Raketen machen keinen Unterschied, wo sie einschlagen, sterben Frauen, Männer und Kinder«, so der Rotary Club. Es fehle derzeit an allem, um den Verletzten zu helfen, hauptsächlich an Ambulanzen.

»Mitzuerleben, dass die Hilfe, die so dringend benötigt wird, auch sofort zum Einsatz kommt, hat wohl alle Beteiligten tief bewegt«, heißt es weiter. Nun würden in den USA Spenden für den Kauf einer zweiten Ambulanz gesammelt. Der RC Obernburg kündigt an, auch dieses Fahrzeug wieder mit Ausrüstung zu befüllen, die für die medizinische Erstversorgung gebraucht wird. Der RC Lemberg werde dieses Fahrzeug wieder an der Grenze in Empfang nehmen und direkt an den Einsatzort bringen.

bInfos und Spendenkonto unter https://www.obernburg.rotary.de