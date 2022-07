Ein Paragraf, zwei Rechtsauffassungen

Jagd: Der Kreisvorsitzende des Bayerischen Jagdverbandes, Ralf Keller, streitet mit der Jagdbehörde um die Hoheit über die Hegeschauen

Dem widerspricht Landrat Jens Marco Scherf. Er sieht seine Handhabe bestätigt.

Das zuständige Landwirtschaftsministerium habe die inhaltlichen Aussagen der Pressemitteilung nicht bestätigen können, teilt Scherf mit. Das Schreiben des BJV sei mit dem Ministerium nicht abgestimmt gewesen, die Untere Jagdbehörde in Landratsamt sehe daher keinen Anlass, ihre bisherige Auffassung zu korrigieren. Dabei berufen sich beide auf den gleichen Paragrafen im bayerischen Jagdgesetz.

Worum geht der Streit? Die öffentlichen Hegeschauen dienen dem Nachweis und der Kontrolle der Abschusspläne. Die Organisation dieser Veranstaltungen muss laut Jagdgesetz die Jägervereinigungen übernehmen und auch die Kosten tragen, die »hoheitlichen Aufgaben« obliegen aber der Jagdbehörde.

Scherf will Praxis nicht ändern

Über die Pressemitteilung reklamiert nun der BJV, dass er bei der Hegeschau »Hausherr« und »verantwortlich für die Tagesordnung« sei und dass die Praxis des Landrats »bisher weder der bestehenden Rechtslage noch den Vorgaben des Landwirtschaftsministeriums entsprach«. Die direkte Nachfrage bei der Staatsregierung in München brachte die Landkreisverwaltung jedoch offenbar zum völlig gegenteiligen Ergebnis.

Mit der klaren Aussage des Landrats, er werde die bisherige Praxis nicht ändern, ist der Streit also weder geklärt noch befriedet. Für Außenstehende ist ohnehin nicht so leicht nachzuvollziehen, was genau dazu geführt hat, dass die Parteien sich so ineinander verhakt haben.

Keller klagt, dass das Landratsamt Miltenberg ihm im Vorfeld der Hegeschau Informationen verweigere, die er für die sachgemäße Ausübung seines Amtes als BJV-Vorsitzender brauche.

Gerhart distanziert sich

Sein Obernburger Kollege Klaus Peter Gerhart hat diese Probleme nicht. Ihm gelingen seit Jahren völlig konfliktfreie Hegeschauen. Dass er in der Pressemitteilung des Landesverbandes ebenfalls genannt wird, ist Gerhart deshalb überhaupt nicht recht. Er habe mit deren Zustandekommen nichts zu tun, betont der Vorsitzende der Kreisgruppe Obernburg.

Scherf lässt gegenüber unserem Medienhaus durchblicken, dass der Konflikt mit Keller eher im zwischenmenschlichen Bereich begründet liegt. Seine persönliche Erfahrung seit dem Jahr 2014 zeige, schreibt der Landrat, dass die Organisation der Hegeschauen gut und einvernehmlich funktionieren könne - »die entsprechende Kooperationsbereitschaft vorausgesetzt«.

GEORG KÜMMEL