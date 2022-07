Ein neues Leben in den USA

Gesellschaft: Natalija Galai ist aus der Ukraine in den Kreis Miltenberg geflüchtet und jetzt zu ihrem Sohn geflogen - "Unendlich dankbar" für Hilfsbereitschaft

Obernburg 08.07.2022 - 10:40 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Im Obernburger Ukraine-Treff: Katharina Suckfüll (links) hat Natalija Galai stets unterstützt und auf ihr neues Leben in den USA vorbereitet.

Katharina Suckfüll ist mit dabei, als wir im Obernburger Ukraine-Treff gegenüber des Rathauses mit ihr sprechen. Es sei ihr ein großes Anliegen, diese Dankbarkeit öffentlich zu machen - deswegen hat sie sich mit Suckfülls Hilfe an unsere Redaktion gewendet. Suckfüll ist Rentnerin und kümmert sich ehrenamtlich um Geflüchtete wie Galai. Sie hat auch unser Gespräch übersetzt.

Am 1. April ist Natalija Galai in Großheubach angekommen und hat zunächst im Klotzenhof ein Dach über dem Kopf gefunden. Dann ist sie privat in Obernburg untergekommen und hat zuletzt schließlich mit anderen geflüchteten Frauen in einer Wohnung in Elsenfeld gelebt.

Nach Amerika zu gehen zu ihrem Sohn und anderen Verwandten sei von vornherein ihr Ziel gewesen. In ihrer Heimat habe sie niemanden mehr, und immer wieder habe der Sohn ihr angeboten, zu ihm zu kommen. "Von der Ukraine aus wäre das aber nicht gegangen wegen des Krieges. Und um auszureisen, braucht man mindestens drei Monate einen festen Wohnsitz", erklärt Katharina Suckfüll, die für Galai sämtlichen Papierkram und Behördengänge erledigt. "Geflüchtete dürfen dann vorerst zwei Jahre in den USA bleiben", weiß die Helferin.

Für Galai ist dieser Schritt ein Abenteuer. Von Frankfurt ging es zunächst nach Detroit und dann weiter nach Toledo. Sie spricht weder Deutsch noch Englisch, Suckfüll hat dafür gesorgt, dass sie gut am Flughafen ankommt, in den USA hat ihr Sohn sie empfangen. Die Nervosität ist Galai im Gespräch deutlich anzumerken. Aber ein Zurück gibt es für sie nicht. Etwas schade findet sie es schon, Deutschland zu verlassen. "Ich habe hier so viel Hilfsbereitschaft erfahren und alles bekommen, was ich brauche", freut sie sich. Egal ob Arztbesuch, Maniküre oder Sprachkurs - nie habe sie sich allein gelassen gefühlt. "Diese Unterstützung hat mich überwältigt."

Galai ist nicht die einzige, die eine helfende Hand braucht. Suckfüll hat das Gefühl, es werden immer mehr. "Ich habe schon Termine mit Geflüchteten bis in den September", sagt sie. Die Helferin bedauert, dass es so wenig Ehrenamtliche gibt, vor allem solche wie sie, die Russisch oder Ukrainisch sprechen. Sie animiert Interessierte, sich zu melden - sei es in Obernburg, wo viele Geflüchtete auch aus Nachbarorten ihre Anlaufstelle haben, oder bei anderen Einrichtungen im Umfeld. Laut Landratsamts-Sprecherin Susanne Seidel leben derzeit 1331 Menschen aus der Ukraine im Kreis Miltenberg.

Was hat Natalija Galai an Deutschland am meisten beeindruckt? "Die Pünktlichkeit, Gepflegtheit und Gastfreundlichkeit, aber irgendwie auch alles", meint sie. Natürlich sei es nicht leicht gewesen, zwischen zwei Kulturen zu schweben. "Aber ich habe alles so genommen, wie es kam. Damit bin ich am besten gefahren. Und die letzten drei Monate haben mich sehr geprägt."

Bevor es an den Flughafen ging, hat Katharina Suckfüll Natalija Galai spontan noch einen Wunsch erfüllt: Sie hat ihr das Schloss Johannisburg in Aschaffenburg gezeigt. Galai hätte gern mehr Sehenswürdigkeiten besucht - aber sie hofft, mal wieder zu Besuch zu kommen und die Menschen wiederzusehen, die ihr so sehr geholfen haben. "Jeder hat sein Herz geöffnet. Das ist unbezahlbar."

Miriam Schnurr