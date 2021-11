Ein neuer Wolf ist unterwegs

Manfred Giebenhain 18.11.2021

Ein bislang nicht bekannter Wolf ist im Odenwald unterwegs. Dies hat die Diskussion über zu ergreifende Maßnahmen wieder entfacht.

Vorsichtig: Lange Zeit war es ruhig geworden um die Sichtung von Wölfen im Odenwald, bis Mitte Oktober bei Annelsbach (Gemeinde Höchst) ein gerissenes Schaf entdeckt wurde. Wie jetzt mit der Analyse der Genprobe bekannt wurde, geht der Tod des Schafs nicht auf den Wolf zurück, der seit etwas mehr als einem Jahr am anderen Ende des Odenwalds im badisch-hessischen Grenzraum sesshaft geworden ist. Ohne übertreiben zu wollen, aber mit »Sorgenfalten und Fragen an die Gemeinden«, wie es gleich zu Beginn der Meldung heißt, haben die CDU-Ortsverbände von Höchst und Brensbach das Thema in den Nachbarkommunen angestoßen. Der Wolf werde »über kurz oder lang nicht mehr nur gelegentlicher Gast im Odenwald sein, und wir werden uns in den Mümlingtal- und Gersprenztal-Gemeinden mit den Zielkonflikten befassen müssen«, wird die Fraktionsvorsitzende in Höchst, Catherina Singer, zitiert. Die erste Forderung lautet, sich einen aktuellen Überblick über den Stand der Ansiedlung von Wölfen in der Region zu verschaffen.

In den Fokus rücken auch wieder Fragen hinsichtlich von Präventionsmaßnahmen auf Gemeinde- und Kreisebene sowie »Regelungen für eine gegebenenfalls nötige Entnahme von Einzeltieren im wiederkehrenden Schadenfall«. Angekommen ist das Thema auch wieder im Odenwälder Kreistag, wo Günter Bardohl (ÜWG) am Montag sich als einziger Abgeordneter bei der Abstimmung über den Beitritt zum Landschaftspflegeverband enthielt (wir berichteten). »Mit dem Zuzug des Wolfs steht die Unterstützung durch die Weidetierhalter in Frage«, begründete der Lokalpolitiker aus Mossautal seine Position. Der »Willkommensruf Hessens« an den Wolf führe zu existenziellen Problemen der Weidetierhalter, so Bardohl. Der Wolfsmanagementplan des Landes sei »keine wirklich hilfreiche Unterstützung« und lasse die Weidetierhalter im Regen stehen.

Attraktiv: Die Odenwald Tourismus (OTG) GmbH mit Sitz in Michelstadt hat sich Großes vorgenommen. Ab Ostern 2022 sei mit der Einführung einer Gästekarte für die beiden Teilregionen Bergstraße und Odenwald zu rechnen, heißt es in einer Mitteilung. OTG-Geschäftsführerin Kornelia Horn: »Das theoretische Gerüst steht bereits, nun gilt es, gemeinsam mit den TouristikerInnen aus der Destination die teilnehmenden Betriebe zu akquirieren.« Als Basis diene eine Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2020. Vorgesehen ist, dass der Service unter dem Namen »Bergstraße-Odenwald-Card«, kurz BOC, als App und als analoge Karte angeboten werde. Für potenzielle Projektpartner soll die technische Hürde möglichst niedrig liegen. Als Nutzer kämen künftige Übernachtungsgäste in Frage, die in den teilnehmenden Beherbergungsbetrieben »einfach, komfortabel und überwiegend kostenfrei ein attraktives Leistungsspektrum aus den Bereichen ÖPNV und Mobilität sowie Freizeit und Kultur« geboten bekommen.

Gedacht sei an freie Fahrten in Bussen und Bahnen des ÖPNV und kostenlosen oder verbilligten Eintritten zu Freizeiteinrichtungen in der Region. Die Verkehrsverbünde Rhein-Main sowie Rhein-Neckar hätten ihre Beteiligung bereits signalisiert. Die Karten sollen kostenlos an alle Übernachtungsgäste ausgegeben werden, die mindestens zwei Übernachtungen gebucht haben. Die Finanzierung der BOC erfolge über einen Fixbetrag, den jeder Beherbergungsbetrieb pro Gast und pro Nacht zu zahlen habe. Horn geht davon aus, dass der »erkennbare Mehrwert für die Gäste« sich auch bei den Projektpartnern abbilden wird.

Rasant: Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt und steigt und nähert sich der 300er-Marke. Am Dienstag kletterte die Zahl auf 270,8 (zum Vergleich lag der Wert vor einer Woche noch bei 175,7). Mit 459 (291) waren noch nie so viele Personen aktuell infiziert als zurzeit. Das Gesundheitsamt erfasste in den vergangenen sieben Tagen 262 (171) neue Corona-Fälle. Die Gesamtzahl aller bisher bekannten Infektionen ist auf 5832 gestiegen; die Zahl der Genesenen beträgt 5191. Mit dem Virus in Zusammenhang gebracht werden 182 Todesfälle. Auf der Corona-Station im Gesundheitszentrum Odenwaldkreis in Erbach werden aktuell 14 Patienten behandelt. Vor einer Woche waren es noch sechs. Unter Quarantäne stehen das Seniorenpflegeheim Haus Wildpark in Erbach sowie die Kinder einer Gruppe der Kindertagesstätte Mobile in Erbach.

Hausärzte sind die ersten Ansprechpartner für Personen, die sich gegen das Coronavirus impfen lassen wollen. Dies hat die Kreisverwaltung in Abstimmung mit niedergelassenen Ärzten und dem Deutschen Roten Kreuz mitgeteilt. Wie berichtet, hält das DRK nach der Schließung des zentralen Impfzentrums eine geringe Kapazität weiterhin vor, die der Meldung nach aber die gestiegene Nachfrage nach Impfungen nicht vollständig abdecken kann. Zur Terminvergabe bei einer Arztpraxis wird zusätzlich auf die Telefonnummer 116117 des Ärztlichen Bereitschaftsdienst verwiesen. In Planung sei die Einrichtung einer Hotline beim Odenwaldkreis, über die bei weiter steigender Nachfrage Impftermine bei den Ärzten und dem Roten Kreuz vergeben werden können.

