Spessartsagen: Ein Miltenberger Wirt spukt als Flaschengeist

Viele Jahre Wasser mit Wein gepanscht

Noch heute zeugt der Engelplatz in Miltenberg vom Gasthaus "Zum Engel", das sich laut Heimatforscher Otto Pfeifer im Gebäude des heutigen Rathauses befand.

Warum der Geist des Miltenberger Engelwirts keine Ruhe findet? Die Geschichte verrät es: Als der Wirt, der am Engelplatz ein Gasthaus betrieb, noch lebte - einige hundert Jahre ist das her - betrog er seine Gäste und mischte Wasser unter den Wein. Doch die Missetat ließ ihn nicht gleichgültig. Im Buch "Spessartsagen" von Sagen-Sammler Valentin Pfeifer heißt es: "Wenn dem Wirt aber doch das Gewissen schlug, suchte er es einzuschläfern mit dem Spruch: 'E Schöpple Wein und e Schöpple Wasser gibt auch 'n Schoppen." Viele Jahre soll der Wirt seinen Kunden das verwässerte Gesöff vorgesetzt haben. Als er starb und man den Leichnam aus dem Haus trug, sah die Trauergesellschaft, die vor der Tür wartete, den Geist des Wirts aus dem Dachfenster lugen und hörte ihn seinen Spruch aufsagen.

Gepoltere im Wirtshaus

Unter den Miltenbergern ging die Angst um. Der Leichnam wurde rasch begraben, um dem Spuk ein Ende zu machen. Und trotzdem polterte es jede Nacht in der Dachkammer des Wirtshauses. "Fortwährend murmelte der Engelwirt den Spruch, den er sich im Leben so oft vorgesagt hatte: 'E Schöpple Wein und e Schöpple Wasser gibt auch 'n Schoppen!'", heißt es in den Spessartsagen. Nach und nach verwaiste die Wirtsstube. Wo Geister spuken will niemand logieren.

Der neue Wirt war raffiniert. Er ließ einen Geisterbanner rufen, der den Geist in einen Krug bannte. Ein "beherzter Mann", so heißt es, habe den Krug auf den Steinertberg gebracht und dort unter einem Felsen versteckt. Im Gasthaus Zum Engel war Ruhe eingekehrt. Bis zum folgenschweren Tag X, an dem ein ahnungsloser Eichenbühler das Gefäß erspähte und den Stöpsel zog. "Hui, da schlüpfte der Geist mit großem Getöse aus dem Krug und fuhr auf den Zitternden los, dem vor Schreck die Haare hochgingen. Und der Geist forderte, dass er ihn augenblicklich ins Wirtshaus zum Engel bringe, sonst würde es ihm schlimm ergehen. Der Eichenbühler versprach es auch, nur solle der Geist erst wieder in den Krug steigen."

Unter der Bank versteckt

Hier gleitet die Geschichte ins Ulkige ab. Denn natürlich tut der Geist, was der Eichenbühler befiehlt. Folgsam kriecht er zurück in den Krug. Auch der Eichenbühler scheint das Motto "Abgemacht ist abgemacht" zu teilen. Statt den Krug samt Geist wieder unter den Fels zu stellen, bringt er ihn in die Wirtsstube, versteckt ihn unter einer Bank, lässt sich bedienen und geht seiner Wege. Die Magd, die beim morgendlichen Putzen den Krug findet. Es sind immer die Kinder, Mägde und Unschuldigen, die sich in Märchen mit finsteren Mächten konfrontiert sehen. Und es sind die Männer, in diesem Fall Wirt und Knecht, die die finsteren Mächte wieder vertreiben müssen. Im Fall des Märchens vom Engelwirt bezahlt der Wirt den Knecht, damit dieser den Krug auf dem Steinertberg vergräbt. Ob der Flaschengeist nun ein für allemal gebannt ist, weiß niemand. Das Märchen schließt mit den bedeutungsschweren Sätzen: "Einige überängstliche Leute meinen, dort gehe er immer noch um und quäle und peinige Wanderer. Das kann aber nicht sein; denn er ist ja doch im Krug eingesperrt und dazu noch in der Erde drinnen."

Das Märchen ist eines der wenigen, die nicht aus der Feder Valentin Pfeifers stammen. Dieser hatte die überlieferten Geschichten Mitte des 20. Jahrhunderts gesammelt und aufgeschrieben. Die Geschichte "Der Miltenberger Engelwirt" stammt von Elfriede Arnold. jup

jup