Ein Mann, dem es zu gedenken lohnt

Politik: Feier zum 150. Geburtstag Friedrich Eberts am Denkmal in Amorbach

Amorbach 24.07.2022 - 10:36 Uhr 1 Min.

Ebert-Biograf Professor Walter Mühlhausen (am Mikrofon) rief den Gästen am Amorbacher Denkmal die Verdienste von Friedrich Ebert, erster Reichspräsidenten der Weimarer Republik, ins Gedächtnis. Foto: Winfried Zang

Vom Sattler zum Präsidenten

Der Ebert-Biograf stellte den ehemaligen Reichspräsidenten der Weimarer Republik vor, dessen 150. Geburtstag der örtliche SPD-Ortsverein mit einem Jahr Verspätung feierte. Wolfgang Härtel (SPD Amorbach) konnte es nicht glauben, dass fast 50 Menschen trotz Hitze und Schwüle dem Ruf zur Gedenkstunde gefolgt waren.

Eine ganze Stunde wurde es am Ende zwar nicht, aber dem Ebert-Experten Mühlhausen hätte so mancher gerne länger zugehört. Unterhaltsam und faktenreich warf er einen Blick auf den Sohn eines Heidelberger Schneiders, der eine Sattlerlehre absolvierte, sich der SPD anschloss und es bis zum Reichspräsidenten brachte.

Gewählt in Zeit voller Krisen

Ebert übte dieses Amt - er war 1919 demokratisch gewählt worden - in einer Zeit voller Krisen aus, nachdem Deutschland den Ersten Weltkrieg verloren hatte und Millionen Soldaten noch nicht zuhause waren. Eine Krise nach der anderen musste Ebert bewältigen, blickte Mühlhausen zurück. Geschafft habe er das nur, indem er seine präsidialen Befugnisse ausgenutzt habe.

Lebensmittelknappheit, ausufernde Inflation - Friedrich Ebert hatte zu kämpfen und musste sich zudem mit ständig wechselnden Regierungskoalitionen und Reichskanzlern herumschlagen. Mehrere Verleumdungskampagnen setzten Ebert ebenfalls zu - etwa die sogenannte Dolchstoßlegende. Besonders das Urteil gegen einen Journalisten machte ihm schwer zu schaffen. Diesem Urteil zufolge durfte jeder Mensch den Reichspräsidenten als »Vaterlandsverräter« bezeichnen - was Ebert sehr aufwühlte. Weil er sich auf einen Berufungsprozess konzentrierte, stellte Ebert seine Gesundheit hinten an. Das rächte sich, denn der Reichspräsident starb am 28. Februar 1925 an einer zu spät behandelten Blinddarmentzündung.

Stets auf Ausgleich bedacht

Die Historie zeigt, was sich unter Eberts Nachfolger Paul von Hindenburg entwickelte, und gern wüsste man, was wohl passiert wäre, wenn Ebert noch viele Jahre gewirkt hätte. Als Mann, der stets auf Ausgleich bedacht war und dessen Bestreben der Schutz der Demokratie war, wäre Deutschland möglicherweise viel erspart geblieben. »Es lohnt sich, diesem Mann zu gedenken«, traf Mühlhausen die Meinung der zahlreichen Gäste, die den Vortrag mit großem Applaus belohnten.

