Ein Märchen aus 80.000 Lichtern

Glanzspektakel: »Christmas Lights« erleuchten den Kurpark in Bad König in der Adventszeit

Bad König 17.11.2021

Mit »Christmas Lights« findet im Kurpark von Bad König ein weihnachtliches Programm mit Marktgeschehen statt. Foto: Maria Brauer Ein Mond, so leuchtend und fast wie zum Greifen gewaltig nah, steht über dem Kurpark von Bad König, wo von Freitag an bis zum vierten Advent das Märchen von der verschwundenen Weihnacht erzählt wird. Foto: Manfred Giebenhain

Da dürfen auch »Mutter Erde« und die Milchstraße nicht fehlen, meint Johannes Medow von der ortsansässigen Kreativagentur Peripherique. Zusammen mit Ani Koljov hat er sich eine Weihnachtsgeschichte einfallen lassen, die jeden Abend bis einschließlich 4. Advent von Neuem erzählt wird. Der beleuchtete Weg führt rund um den großen See und zurück zu den Buden des Weihnachtsmarkts, die im Park auf der Höhe der Sonnenuhren stehen.

Zehn Hörstationen

Mehr wollte Medow vorab nicht verraten, um die Vorfreude auf das Lichterspektakel nicht zu nehmen. Unterwegs wird an zehn Hörstationen in Reimform eine Geschichte erzählt, die er so beschreibt: »Es wartet eine abenteuerliche Suche nach dem Weihnachtsmann, denn dieser ist auf wundersame Weise verschwunden. So führt der Rundgang um den See an verschiedenen illuminierten Stationen vorbei, die Tipps und Hinweise auf seinen Verbleib geben. Nur wer diesen bis zum Schluss folgt, kann den Weihnachtsmann am Ende vielleicht doch noch finden und somit Weihnachten retten.« Ausdrücklich gewünscht ist, dass die Besucher sich selbst zusammen mit den stimmungsvollen Motiven ablichten, um über Social-Media-Kanäle von dem Erlebnis zu berichten.

Reaktion auf Pandemielage

Der Weihnachtsmarkt ist von Montag bis Donnerstag von 16 bis 21 Uhr, freitags von 16 bis 22 Uhr, samstags von 14 bis 22 Uhr und sonntags von 14 bis 21 Uhr geöffnet. Die Verlegung des Marktgeschehens vom zentralen Schlossplatz an den Stadtrand sei in Abstimmung mit der Stadt und als Reaktion auf die Pandemielage erfolgt, so Medow.

Der Besuch des Markts in Bad König ist nicht an den Erwerb einer Eintrittskarte für die »Christmas Lights« gebunden. Diese werden ab 17 Uhr in Szene gesetzt; letzter Einlass ist um 21 Uhr. Kinder bis 14 Jahren zahlen keinen Eintritt. Tagsüber kann der Rundweg ohne Einschränkungen begangen werden.

bTickets gibt es im Internet unter: https://www.christmas-lights.de

MANFRED GIEBENHAIN