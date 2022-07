Ein Leben nach dem Vorbild Salomons

Kirche: Waldemar Kilb, Pfarrer im Ruhestand, feiert das 50. Jubiläum seiner Priesterweihe mit Festgottesdienst in Leidersbach

Leidersbach 06.07.2022

Festgottesdienst in Leidersbach: Pfarrer Waldemar Kilb (vorne rechts) hat Grund zu feiern. Foto: Martin Roos

Diakon Reinhold Glaser aus Mömbris, ein langjähriger Weggefährte des Pfarrers im Ruhestand, reiste dafür an.

Waldemar Kilb (78) war viele Jahre Leiter der Pfarreiengemeinschaft »Maria im Grund« Leidersbach, aber auch im Kreis Aschaffenburg aktiv. Außerdem ist Kilb, der heute in Mönchberg wohnt, Ehrenbürger der Gemeinde Leidersbach.

Als Motto für den Festgottesdienst hatte Kilb die Worte »Zueinander, Miteinander, Füreinander« gewählt. In der Predigt blickte er auf seinen Dienst als Priester seit der Weihe am 2. Juli 1972 zurück. Er habe immer wieder versucht, das Motto von König Salomon umzusetzen: »Nicht Reichtum, nicht Ruhm und Macht, kein langes Leben, sondern ein hörendes Herz.« Diener der Gemeinde wollte er sein.

Ruhestandspfarrer Waldemar Kilb dankte im Gottesdienst allen Wegbegleitern, die ihn in den 17 Jahren in seiner Zeit in Leidersbach begleitet haben. Auch mit der politischen Gemeinde habe er immer an einem Strang gezogen. Außerdem dankte er dem Schöpfer, dass er diese Zeit erleben durfte. Er sagte, eine Zeit werde gut, wenn man gute Menschen um sich hat.

Grußworte sprachen Leidersbachs Bürgermeister Michael Schüßler und der ehemalige Bürgermeister und Kirchenpfleger Gerhard Nebel. Nebel erinnerte an den Werdegang des Jubilars. Bürgermeister Schüßler betonte, es sei auch heutzutage wichtig, das Motto »Zueinander, Miteinander, Füreinander« umzusetzen. Auch Pfarrer Martin Wissel dankte Kilb für seinen langjährigen Dienst am Menschen und in der Kirche. Auch die Ministranten und Kilbs langjährige Haushälterin Anna Schäfer überbrachten Glückwünsche.

Der Gottesdienst hatte mit einer Kirchenparade begonnen, bei der eine gemeinsame Blasmusikkapelle aus den vier Ortseilen Leidersbach, Roßbach, Ebersbach und Volkersbrunn einen Marsch spielten und den Pfarrer gemeinsam mit 30 Ministranten und etlichen Fahnenabordnungen in die festlich dekorierte Mehrzweckhalle geleiteten. Musikalisch umrahmt wurde der Gottesdienst von einer Blasmusikkapelle aus allen Musikvereinen des Ortes und der Ortsteile und von der Singgruppe Roßbach. Danach feierten alle in der Halle gemeinsam und führten gute Gespräche.

Zur Person: Waldemar Kilb Waldemar Kilb wurde 1943 in Weltersberg (Diözese Rottenburg-Stuttgart) geboren. Bischof Josef Stangl weihte ihn am 2. Juli 1972 in Würzburg zum Priester. Anschließend war Kilb Kaplan in Laufach, Kahl und Würzburg. 1978 wurde er Pfarrer in Wildflecken. 1988 wechselte er nach Mömbris und wurde im gleichen Jahr auch Präses der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) im Bezirk Alzenau und Ortsverband Mömbris. Von 1990 bis 1995 war er Schulbeauftragter des Dekanats Alzenau. 1994 übernahm er zusätzlich die Pfarrei Niedersteinbach mit Filiale Hemsbach der Kuratie Kälberau. 1995 wurde Kilb zudem zum stellvertretenden Dekan des Dekanats gewählt. Im gleichen Jahr wurde er auch Pfarrer von Gunzenbach. 1998 wechselte Kilb als Pfarrer nach Leidersbach und Roßbach. 2008 errichtete Bischof Friedhelm Hofmann die Pfarreiengemeinschaft Maria im Grund Leidersbach, deren Leiter Kilb war. Von 2000 bis 2010 war er stellvertretender Dekan des Dekanats Obernburg. 2010 wurde Kilb Dekanatsbeauftragter für die Alten- und Krankenpastoral im Dekanat Obernburg. Seit 2014 ist Pfarrer Kilb im Ruhestand, den er in Mönchberg verbringt. Seit 2016 hat er einen Seelsorgeauftrag für die Pfarreiengemeinschaft Sankt Wendelinus Röllbach. (Quelle: Diözese Würzburg, )