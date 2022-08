Ein König zu Gast im Main- und Taubertal

Die ge­schicht­s­träch­ti­ge Re­gi­on am baye­ri­schen Un­ter­main hat im Lau­fe der Jahr­hun­der­te durch­aus in­ter­es­san­te Per­sön­lich­kei­ten her­vor­ge­bracht. Ei­ne die­ser Per­sön­lich­kei­ten war, un­ter an­de­ren, Prin­zes­sin Adel­heid von Löw­en­stein-Wert­heim-Ro­sen­berg, die dem ka­tho­li­schen Zweig des Fürs­ten­hau­ses und so­mit ei­ner Sei­ten­li­nie der Wit­tels­ba­cher ent­stamm­te. Im spä­te­ren Le­ben wur­de sie de ju­re Kö­n­i­gin von Por­tu­gal, Groß­mut­ter un­ter an­de­rem von Zi­ta, der letz­ten Kai­se­rin von Ös­t­er­reich, Kö­n­i­gin von Un­garn, Böh­m­en, Dal­ma­ti­en, Kroa­ti­en, etc. etc. und im Al­ter sch­ließ­lich Non­ne bei den Be­ne­dik­ti­ne­rin­nen Sain­te-Cé­c­i­le de So­les­mes in Fran­k­reich.