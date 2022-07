Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

»Ein Kindheitstraum ist in Erfüllung gegangen«

Brauchtum: Samira Giegerich ist neue Mirabellenkönigin - Tränchen und Wehmut bei der Krönungsfeier in Eisenbach

Obernburg 18.07.2022 - 15:29 Uhr 2 Min.

Krönung der neuen Mirabellenkönigin: Die scheidende Mirabellenkönigin Vanessa Koch (hinten Mitte) hat der neuen Mirabellenkönigin Samira Giegerich (sitzend) die Krone aufs Haupt gesetzt. Mit ihr freuen sich (von links) Moderator Frank Flaschenträger-Scherübl, Co-Moderatorin Theresia Hohm (Mirabellenkönigin von 2018), Schirmpaar Claudia und Gerd Gressbach, Amy Vetter mit dem Krönungskissen und Verbandsvorsteher Bernd Giegerich.

Gekommen waren neben der Obernburger Käferkönigin, der Höchster Apfelblütenkönigin, der Odenwälder Kartoffelkönigin und der Krombacher Brunnenkönigin auch Bierköniginnen und Burgfräuleins aus Neckarsteinach, Kerwemädchen und Kerwebursche aus Dalsheim, Hennsheim und Abenheim, die Rheinperlenprinzessin, die Geiselbacher Blumenkönigin mit ihren Blumenprinzessinnen, die Kleinkahler Strohballenkönigin und die Lampertsheimer Spargelkönigin.

Unter den Gratulanten waren auch die Weinhoheiten aus Groß-Umstadt, Michelbach, Großostheim, Elsenfeld-Rück-Schippach, Großheubach und Erlenbach. Auch Mömlingens Faschingsprinzenpaar Eva und Steffen gab sich die Ehre. Schützenmeister Wolfgang Hess ehrte die besten Königinnen, die vor der Krönungsfeier im Schützenhaus ihr Talent beim Schießen gemessen hatten.

Pünktlich um 15 Uhr zogen die Majestäten und die Politprominenz, angeführt vom Musikverein »Harmonie Eisenbach«, zu den Klängen »Grüße aus dem Egerland« auf das Festgelände ein. Hier warteten bereits zahlreiche Besucher und Kinder auf die Majestäten.

Nach der Begrüßung von Verbandsvorsteher Bernd Giegerich sagte Moderator Frank Flaschenträger-Scherübl, der heuer von Theresia Hohm, Mirabellenkönigin von 2018 unterstützt wurde, dass er sich freue, dass endlich wieder Mirabellenfest auf der Hardt sei. Auf die Mirabellenjugend sei er mächtig stolz, weil sie sich nachhaltig und umweltschützend für die Hardt einsetze.

Bürgermeister Dietmar Fieger freute sich in seinem Grußwort, dass es nach drei Jahren endlich wieder ein Mirabellenfest gibt. Er sagte, dass die Stadt Obernburg einen Zuschuss für das Königinnenkleid gebe.

Erstmals in der Geschichte des Mirabellenfestes gab es nicht nur einen Schirmherrn, sondern mit Gerd und Claudia Gressbach ein Schirmpaar. Die beiden appellierten an die Politiker, unnötige Vorschriften abzuschaffen, um das Mirabellenparadies zu erhalten.

Anschließend stand der Höhepunkt, die Krönungszeremonie auf dem Programm. Bevor die neue Mirabellenkönigin Samira Giegerich gekrönt wurde, musste ihre Vorgängerin Vanessa Koch entkrönt werden. Theresia Hohm überreichte der scheidenden Königin ein Ruhekissen.

In ihrer Abschiedsrede sagte Vanessa Koch mit Wehmut und Tränchen in den Augen, dass es trotz der Corona-Pandemie eine sehr schöne und ereignisreiche Zeit mit vielen Veranstaltungen und Festen gewesen sei. Sie dankte ihren Eltern, ihrer Schwester, ihrem Freund und ihrer Wochenendfamilie für die Unterstützung in den vergangenen drei Jahren. Nun gehe eine wunderschöne Zeit zu Ende.

Freudentränen gab es auch bei der Antrittsrede der neuen Mirabellenkönigin Samira Giegerich. Die Eisenbacherin betonte, dass für sie ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen sei. Das Mirabellenfest bedeute für sie Heimat, Familie, Freundschaft und Zusammenhalt. Sie freue sich nun, Eisenbach mit seinen Mirabellen und den Wasser- und Bodenverband ein Jahr lang repräsentieren zu dürfen.

Nach der Krönungszeremonie sangen alle gemeinsam das Mirabellenlied. Der Musikverein »Harmonie« Eisenbach hatte die Feier musikalisch umrahmt.

Martin Roos

Zur Person: Samira Giegerich Die neue Mirabellenkönigin Samira Giegerich ist 20 Jahre alt. Die gelernte zahnmedizinische Fachangestellte studiert aktuell Pferdephysiotherapie. Ihre Hobbys sind Reiten und Tanzen.

"Es war schon immer mein Wunschtraum, Mirabellenkönigin zu werden" Am Wochenende fand auf der Hardt in Eisenbach das 69. Mirabellenfest statt. Bei der Krönungsfeier hat unser Mitarbeiter Martin Roos der neuen Mirabellenkönigin Samira Giegerich (20) drei Fragen gestellt. Frau Giegerich, welche Voraussetzungen muss man mitbringen, um Mirabellenkönigin zu werden? Man sollte eine Verbindung zum Wasser- und Bodenverband haben. Außerdem muss man Eisenbacher Wurzeln besitzen und man sollte über 18 alt sein, damit man auch mal ein Gläschen Mirabellenschnaps trinken kann. Wie wurden Sie Mirabellenkönigin? Es war ja schon immer mein Wunschtraum Mirabellenkönigin zu werden. Ende März wurde ich dann von den Organisatoren gefragt, ob ich Mirabellenkönigin werden möchte. In welcher Form mögen Sie Mirabellen am liebsten? Am liebsten mag ich Mirabellen pur oder im Mirabellenschnaps.