Ein Jahr später immer noch aktiv

Open-Sozial: Projekt der KAB im Kreis Miltenberg geht in die zweite Runde - Brennpunkt am 22. Oktober

Miltenberg 20.10.2022 - 11:57 Uhr 3 Min.

Setzen sich in den Projektgruppen der "Open-Sozial" für ein besseres Zusammenleben am Untermain ein (von links): Alison Wölfelschneider, Meike Schumacher, Marcus Schuck, Nilüfer Ulusoy, Andrea Schreck und Melanie Scholz.

Ein Jahr nach dem Start der »Open-Sozial« kann das Projektteam ein überaus positives Fazit ziehen. »Die Idee lebt«, so Joachim Schmitt von der Trägerinitiative »Sozial & Gerecht«. Um Vereinen im Landkreis zu helfen, wurde zum Beispiel ein Vereinscoaching auf dem Weg gebracht. »Nun haben wir sieben Vereine ausgewählt, die ein solches Coaching erhalten«, berichtet Alison Wölfelschneider von der Projektgruppe Ehrenamt. Bei einem Open-Sozial-Brennpunkt am Samstag, 22. Oktober, in Obernburg wird das Coaching vorgestellt. Auch die anderen Projektgruppen wollen zeigen, woran sie in den vergangenen zwölf Monaten gearbeitet haben.

Ein Verein ist kein gewinnorientiertes Unternehmen. Was bedeutet: Oft fehlt Geld. Zum Beispiel, um sich professionelle Unterstützung in schwierigen Zeiten zu leisten. Über die Plattform »Open-Sozial« erhalten die ausgewählten Vereine ein Coaching von ausgewiesenen Experten. Vier hauptberufliche Coaches sind laut Alison Wölfelschneider für die »Open-Sozial« im Einsatz. Finanziell gefördert wird das Projekt durch die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt sowie die Koordinationsstelle für Bürgerschaftliches Engagement im Landkreis Miltenberg. Unter dem Projekttitel »MainVerein« fiel soeben der Startschuss für die ersten Coaching-Stunden.

Wie die erste »Open-Sozial« soll die Folgeveranstaltung die Teilnehmer aktib einbeziehen. »Bei uns gibt es keine Zuschauer, alle sind beteiligt«, erläutert Marcus Schuck vom Organisationsteam. Jeder, der am 22. Oktober kommt, kann bei den vier präsentierten Projekten mitmischen. Sollten seit der letzten Veranstaltung 2021 in Elsenfeld neue Themen aufgekommen sein, können diese eingebracht werden.

Die Corona-Krise prägt den sozialen Bereich nach wie vor sehr stark. Ganz besonders prekär ist die Situation in der Pflege. »Dieses Thema ist auf der anderen Seite aber auch äußerst komplex«, so Schuck. Es gibt keine einfache Lösung, wie sie im Falle des Themas Ehrenamt durch die Idee des Vorstandscoachings gefunden wurde. Die Projektgruppe Pflege führte in erster Linie Hintergrundgespräche mit Politikern, um auf die immense Not aufmerksam zu machen. Außerdem wurden einige Veranstaltungen organisiert.

Wer heute eine Ausbildung in der Pflege absolviert, kann so gut wie sicher sein, dass er ein Jobangebot erhält. Trotz der außerordentlich guten Berufsaussichten sinkt jedoch die Zahl der Pflegeschüler kontinuierlich, berichtet Andrea Schreck aus der Projektgruppe. Die Sulzbacherin lehrt an der Berufsfachschule für Pflege in Erlenbach. Hier können 93 junge Menschen den Pflegeberuf erlernen: »Aktuell sind allerdings nur 78 unserer Plätze in den drei Ausbildungsjahren besetzt.« Von diesen 78 Pflege-Azubis seien allerdings so gut wie nie alle anwesend: »Wir haben sehr viele Dauerkranke.«

Andrea Schreck ist eine Kämpfernatur, weshalb sie ihr Engagement für bessere Bedingungen in der Pflege im Rahmen der »Open-Sozial« trotz magerer Fortschritte nicht aufgeben wird. Kämpferisch veranlagt ist auch Nilüfer Ulusoy von der Projektgruppe Integration. Sie engagiert sich als Vorsitzende bei »Frauen für Frauen«: »Unser Verein ist Kooperationspartner der 'Open-Sozial'.« Die Plattform der Initiative »Sozial & Gerecht« nutzt Ulusoy, um darauf aufmerksam zu machen, dass auch im Kreis Miltenberg noch zu wenig für Integration getan wird: »Wir bräuchten mehr Hausaufgabenhilfe für Kinder und mehr Deutschkurse.«

Während einige Projekte nur langsam Fortschritte machen, geht es bei anderen Themen rasch voran. So verfasste die Projektgruppe Digitalisierung ein Konzept für den Einsatz ehrenamtlicher Digitallotsen im Landkreis. Die sollen über die Kommunen vermittelt werden an Bürger, die sich im Umgang mit Computer und Internet noch schwertun. Zwei Digitallotsen pro interessierter Gemeinde zu gewinnen, ist das Ziel. »Außerdem sollen die Digitallotsen Kurse anbieten für Senioren, die lernen möchten, wie sie zum Beispiel ihr Handy oder ihr Tablet einrichten können«, erläutert Meike Schumacher von der Projektgruppe Digitale Teilhabe.

Die zunehmende Digitalisierung ist für Senioren problematisch. Gleiches gilt für Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung. Wie schwierig es ist, dass immer mehr digitalisiert wird, zeigte sich laut Meike Schumacher in der Corona-Krise: »Zur Impfung zum Beispiel konnte man sich oft nur digital anmelden.« Senioren hatten in vielen Fällen schlicht nicht die technische Ausstattung, um dies zu tun: »Digitallotsen könnten künftig die Anmeldung übernehmen.«

Pat Christ

Stichwort: Open-Sozial Die "Open-Sozial" wird von der Initiative "Sozial & Gerecht" getragen. Gründer ist die Katholische Arbeitnehmerbewegung (KAB). Die Plattform hebt auf ein besseres Zusammenleben am Untermain ab. Am Samstag, 22. Oktober, beginnt um 16.30 Uhr der Open-Sozial-Brennpunkt im Pfarrheim Pia Fidelis in Obernburg. Dabei werden die laufenden Projekte vorgestellt. In den kommenden Monaten sollen sie gemeinsam weiterentwickelt werden. pat

Sehr ernsthaftes Bemühen Mit Speck, heißt ein altes Sprichwort, fängt man Mäuse. Dieser "Speck" kann auch in der Aufforderung bestehen: "Sag mal, wo dir der Schuh drückt!" Denn wer schüttet nicht gern mal sein Herz aus? Bürger aus dem Landkreis durften dies bei der ersten "Open-Sozial" tun. Manch einer mag anfangs skeptisch gewesen sein: Bietet die Katholische Arbeiternehmerbewegung als Initiator die "Open-Sozial" nur deshalb an, um in Zeiten, die für die katholische Kirche extrem schwierig sind, neue Mitglieder zu gewinnen? Nach einem Jahr zeigt sich, dass die KAB die von den Bürgern geäußerten Sorgen sehr ernst nimmt, wobei dem Verband das Kunststück gelingt, die aufgezeigten sozialen Probleme alles andere als todernst anzupacken. In den Arbeitsgruppen wird zwar ernsthaft an konkreten Lösungen gearbeitet. Dies allerdings geschieht mit Freude am Gestalten sowie mit Lust am gemeinsamen Tun. Die KAB selbst nimmt für die Idee "Open-Sozial" beträchtliche Geldmittel in die Hand. So verschlang die Organisation des ersten Events in Elsenfeld 10.000 Euro. Hinweise, dass es am Ende doch in erster Linie um die Werbung von Mitgliedern ginge, gibt es bisher nicht. Pat Christ