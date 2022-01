Ein Jahr fusionierte Feuerwehr Klingenberg und Trennfurt

Verschiedene Schwerpunkte an den Standorten

Durch den Zusammenschluss gut aufgestellt: Die Freiwillige Feuerwehr Trennfurt.

Silvia Wüst musste im vergangenen Jahr ihr Amt aus gesundheitlichen Gründen niederlegen. Die freiwillige Feuerwehr Klingenberg stand vor dem Dilemma, dass kein Nachfolger für das wichtige Amt gefunden werden konnte. Es stand also die Auflösung der Wehr im Raum. Ein Gedanke, mit dem sich keiner so richtig anfreunden konnte. Die andere Lösung, um die Feuerwehr Klingenberg zu retten, war die Fusion mit einer der beiden anderen Stadtteilwehren. Bereits in der Vergangenheit war die Zusammenarbeit mit Trennfurt ausgesprochen gut, was auch die vielen gemeinsam absolvierten Übungen zeigten. So wurde der erste Kommandant der Feuerwehr Trennfurt - Peter Schönert - mit ins Boot geholt. Allerdings wurde an die Fusion eine Bedingung geknüpft: Die Klingenberger sollten gleichwertig, wie die Trennfurter behandelt werden. Schönert machte sich Gedanken, wie der Zusammenschluss aussehen könnte, und stellte sein Konzept vor, das sehr gut ankam. Im November 2020 war es dann soweit. Bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung, bei der auch Bürgermeister Ralf Reichwein zugegen war, stimmten von 20 aktiven Mitgliedern 19 zu. Es gab lediglich eine Enthaltung.

Peter Schönert sieht den Zusammenschluss der beiden Wehren als richtigen Schritt in die Zukunft. "Bis jetzt haben wir die Entscheidung nicht bereut", lacht er. Ganz besonders lobt er die exzellente Jugendarbeit, die in Klingenberg geleistet wurde und nun unter gemeinsamer Flagge geleistet wird. Beide Feuerwehrwachen wurden behalten und sind jetzt aufgeteilt in die Wache West (Trennfurt) und Ost (Klingenberg). Dazu kommt, dass Trennfurt Drehleiterstandort für Klingenberg und Wörth ist. Auch Silvia Wüst ist positiv gestimmt, spricht man sie auf den Zusammenschluss an: "Die Zusammenarbeit ist bombastisch und auch wir sehen es als den richtigen Zukunftsschritt."

Einen kleinen Wermutstropfen gibt es allerdings: "Durch die Pandemie sind im Moment gemeinsame Veranstaltungen nicht möglich. Aber diese werden nachgeholt", so Schönert. Um den Zusammenhalt zu stärken, werden die Teams "durchgemischt". "Bisher gab es keine Probleme", sagt Schönert. Einmal die Woche finden Übungen statt. Derzeit hat die Freiwillige Feuerwehr Trennfurt 78 aktive Mitglieder. Zählt man die Hundestaffel (RHOT) dazu, kommt man sogar auf 87 Aktive.

Zusammenschluss hat geklappt

Bürgermeister Ralf Reichwein sieht in dem Zusammenschluss der beiden Feuerwehren die einzig richtige Maßnahme und freut sich, dass der Zusammenschluss "so super" funktioniert hat. "Ein Feuerwehrzusammenschluss geht auch über den Main."

Die Stadt Klingenberg ist hoch erfreut über ihre freiwilligen Feuerwehren in Trennfurt mit den zwei Standorten und Röllfeld. Sie decken alle auch verschiedene Schwerpunkte ab, wie beispielsweise die Altstadt oder das Unternehmen PPG Hemmelrath Lackfabrik GmbH.

Udo Ackermann, Fraktionssprecher der Freien Wähler Trennfurt, sieht in dem Zusammenschluss der beiden Feuerwehren Klingenberg und Trennfurt den richtigen Schritt. Zum einen wurde so die Materialbeschaffung erleichtert. Zum anderen hätte sonst in der Zukunft die Auflösung der Freiwilligen Feuerwehr Klingenberg gedroht. Was in seinen Augen gerade wegen der vorbildlichen Jugendarbeit bedauerlich gewesen wäre. Doch diese Gefahr ist nun gebannt.

Rudi Stelzer, Fraktionssprecher der SPD und ehemaliger Kommandant der freiwilligen Feuerwehr Trennfurt, hat den Eindruck, dass der Zusammenschluss der beiden Feuerwehren äußerst gut gelaufen ist. Die Zusammenarbeit laufe bestens und die nötige Mannschaftsstärke sei sowohl bei den Tages- als auch bei den Nachteinsätzen gewährleistet. Er fasst zusammen:"Es ist richtungsweisend, wenn man es schafft, so gut zusammen zu arbeiten."

Georg Klingenbeck, Fraktionssprecher der CSU, sieht den Zusammenschluss der beiden Feuerwehren Trennfurt und Klingenberg positiv. Durch den Zusammenschluss werde eine vernünftige Mannschaftsstärke gewährleistet, was in Sachen Brandschutz enorm wichtig sei.

Judith Mündel-Hechtfischer, Fraktionssprecherin Bündnis 90/die Grünen, sagt dazu: "Die Fusion scheint auf sinnvolle Weise gelungen zu sein. Wir brauchen kompetente und engagierte Leute aus ganz Klingenberg, um die verantwortungsvolle Arbeit der Feuerwehr zu übernehmen. Für die Bürger ist es in erster Linie höchst bedeutsam, dass in Klingenberg auf beiden Mainseiten notwendige Einsätze der Feuerwehr für Sicherheit auf hohem Niveau sorgen."

Reinhard Simon vom Feuerwehrverein Klingenberg und zuständig für Pressearbeit, sieht den Zusammenschluss ebenfalls als erfolgreich an: "Knapp ein Jahr nach dem Beitritt der aktiven Dienstleistenden der ehemaligen Feuerwehr Klingenberg zur Feuerwehr Trennfurt zum 1. Januar 2021 können wir aus Sicht des Feuerwehrvereins Klingenberg, der ja trotz des Beitritts der Aktiven eigenständig weiter besteht, feststellen, dass unsere Aktiven gut in die Feuerwehr Trennfurt aufgenommen und sehr gut in die Trennfurter Mannschaft integriert wurden. Einer unserer Zugführer wurde mit der Leitung des Sachgebiets 5 im Führungsdienst der Feuerwehr Trennfurt betraut."

Fridolin Bachmann Fraktionssprecher der Freien Wähler Röllfeld wollte sich zu diesem Thema nicht äußern. Eine Stellungnahme der Neuen Mitte Klingenberg liegt bis dato nicht vor.

Übrigens: "Stell dir vor es brennt - und keiner geht hin" Das Ehrenamt ist extrem wichtig. Vieles würde nicht laufen, wenn es keine Menschen geben würde, die sich ehrenamtlich engagieren. Dazu gehören auch die vielen Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren in unserem Landkreis. Was häufig vergessen wird: Die Feuerwehr ist nicht nur da, wenn's brennt. Die Floriansjünger sichern beispielsweise Unfälle ab, beseitigen umgestürzte Bäume, beseitigen Ölspuren oder pumpen vollgelaufene Keller leer - und retten Tiere aus Zwangslagen. Es gilt der Leitsatz: "Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr, drum geh auch du zur Feuerwehr!" mwz