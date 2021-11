Ein Impfzentrum kann nicht auf Knopfdruck Kapazitäten erhöhen: Beispiel Miltenberg

Tipps für Terminvereinbarung

Miltenberg 10.11.2021 - 19:27 Uhr Kommentieren 2 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Impfzentrum Miltenberg: Jetzt werden die Kapazitäten wieder deutlich hochgefahren.

Die Ansagen aus München erwischen die Verantwortlichen vor Ort - wieder einmal - kalt. Im Impfzentrum Miltenberg sollen, so sieht es die erneut geänderte Impfstrategie vor, statt 100 Impfungen pro Tag künftig wieder 450 Impfungen pro Tag stattfinden. Für Landrat Jens Marco Scherf (Grüne) kommt die Entwicklung auch überraschend: »Ende September mussten wir das Personal entlassen. Jetzt, sechs Wochen später, findet wieder ein Strategiewechsel statt.« Es sei "fatal", wie das ablaufe. Immerhin war das Impfzentrum an der Miltenberger Helios Klinik nicht komplett geschlossen, sondern hat noch gearbeitet.

Ein Impfzentrum lasse sich nicht wie eine Taschenlampe auf Knopfdruck an- und ausknipsen, so Scherf. Man müsse erst wieder die Grundlagen schaffen. »Wir brauchen Personal und wir brauchen Impfstoff.« Die Umsetzung sei alles andere als einfach, so Scherf. Es ist die Aufgabe von Björn Bartels, Leiter des Impfzentrums, das alles zu stemmen. Der Mann vom Roten Kreuz legt Wert auf die Feststellung, dass das Impfzentrum Erst-, Zweit- und Drittimpfungen vornehme. Es gebe eine große Verunsicherung in der Bevölkerung, wo man welche Impfung bekomme, so Bartels.

Bisher habe eine Impfstoff-Lieferung 14 Tage Vorlauf gebraucht. »Ich hoffe, dass wir schneller Impfstoff bekommen«, so Scherf. Beim Personal werde man jetzt zunächst die Menschen kontaktieren, die man Ende September habe entlassen müssen. Aber auch diese müssten drei bis vier Tage eingearbeitet werden, wegen der ganzen Neuerungen. Zu den besten Zeiten wurden im Impfzentrum in Miltenberg 1200 Menschen pro Tag geimpft. Jetzt strebe der Freistaat an, dass 450 Impfungen pro Tag dort stattfinden. Bartels geht davon aus, dass er und sein Team diesen Zustand Anfang Dezember erreichen können.

Wie kommt man an einen Termin?

Scherf rät Impfwilligen - egal ob für Erstimpfung oder Auffrischung - zur Terminvereinbarung über das Online-Portal zu gehen. Wer aktuell bei der Impf-Hotline in Miltenberg mit vier bis fünf Arbeitsplätzen anruft, könne leider keinen Termin vereinbaren, so Scherf, weil es aktuell keine Termine gebe. Viele Anrufer versuchen derzeit vergeblich durchzukommen oder telefonisch einen Termin zu vereinbaren, wie unsere Leser berichten. Die telefonische Terminvereinbarung wird dann wieder möglich sein - gerade für ältere Menschen ohne Computer -, wenn das Impfzentrum absehen kann, wieviel Impfstoff wann zur Verfügung steht.

Scherf weist auf Tücken der Online-Registrierung hin, beispielsweise, dass die Daten zur Erst- und Zweitimpfung nicht mehr vorhanden seien. »Das ist ärgerlich, das ist mir auch passiert.« Die Menschen sollten aber auch versuchen, über ihren Hausarzt einen Termin zu bekommen. »Hauptträger der Impfstrategie sind weiterhin die Praxen«, so sei es von München gewollt. Aktuell ist das Impfzentrum montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Geimpft wird nur, wer einen Termin hat. Wenn man sich aktuell um einen Termin bemüht, bekomme man diesen für Ende November, so Scherf.

Mit erweiterten Kapazitäten seien Öffnungszeiten von 9 bis 19 Uhr denkbar, auch samstags. Aber das ist noch Zukunftsmusik.

Aktuell sind im Impfzentrum 32 Mitarbeiter beschäftigt (21 Vollzeitstellen). Damit 450 Impfungen pro Tag möglich sind, brauche man 34 Vollzeitstellen, die sich auf 45 bis 48 Köpfe verteilen werden, so kalkuliert Bartels. Der Ärztepool bleibe bestehen. Aber die Zahl der Dienste werde sich entsprechend erhöhen. Wer Interesse hat, im Impfzentrum zu arbeiten, kann sich beim Roten Kreuz, Kreisverband Miltenberg, melden: https://www.kvmiltenberg.brk.de

re