Ein "Hello" von Sir Paul McCartney: Sarah Flor aus Walldürn in berühmtem Londoner Musikstudio

Erst 19 Jahre alt und schon dort gelandet, wo viele niemals hinkommen: Sarah Flohr vor den "Abbey Road Studios".

Kultur: Die Walldürnerin Sarah Flohr ist mit dem Gitarrenduo »Café del Mundo« zu Aufnahmen in die weltbekannten Abbey Road Studios in London gefahren. In diesen Studios nahmen in den 1960-er Jahren die Beatles ihre Songs auf. Das Gitarrenduo spielte dort mit dem weltberühmten Royal Philharmonic Orchestra Musikstücke ein, die der Dresdner Christian David Rheber extra für die beiden Musiker arrangiert hatte. Einen Höhepunkt des Aufenthalts konnte Sarah Flohr nur akustisch wahrnehmen. »Sir Paul McCartney is in the room«, schallte es plötzlich aus den Lautsprechern. Der inzwischen 80-jährige ehemalige »Beatle« war mit seinem Sohn vorbeigekommen und sagte im Regieraum kurz »Hello«. Die in den Studios aufgenommene Musik soll am 15. Mai auf CD und der »Mundo-App« erhältlich sein. Eine Aufführung ist in Buchen und London geplant. Mehr dazu findet man unter https://www.cafedelmundo.de (?http:?/??/?https://www.cafedelmundo.de?).

Infrastruktur: Der Abwasserzweckverband Hardheim-Höpfingen hat am Montag ein zweites Becken der Verbandskläranlage in Hardheim in Betrieb genommen. Wie die Fränkischen Nachrichten berichteten, hat der Neubau rund 8,3 Millionen Euro gekostet. Dem Baubeginn im Jahr 2021 war eine vierjährige Planungsphase vorangegangen. Das Becken verfügt über einen Durchmesser von rund 35 Metern und einer Wassertiefe von etwa fünf Metern. Das alte Becken soll im Sommer umgebaut werden. Mit der Erweiterung der Kläranlage ist es nun möglich, auch die Abwässer des Ahorner Ortsteils Buch zu klären.

Einzelhandel: André Trendl, Innenstadtberater der IHK Rhein-Neckar, stellte der Stadt Buchen ein insgesamt gutes Zeugnis für ihre Innenstadt aus. »Wir haben eine gute Ausgangslage mit Verbesserungsbedarf«, stellte er bei seiner Präsentation vor dem Buchener Gemeinderat fest. Allerdings müssten die Gewerbetreibenden ihre Internetauftritte verbessern. Außerdem sollte man die traditionellen Einkaufsfeste attraktiver und der heutigen Zeit anpassen. Insgesamt erhielt die Buchener Innenstadt die Note 2,9. Sie liegt damit in etwa auf demselben Niveau wie Mosbach und Weinheim. In den nächsten Monaten will man einzelne Maßnahmen angehen, die man während der neunmonatigen Analyse ermittelt hat.

Umwelt: Der Gemeinderat hat die Stadtverwaltung beauftragt, Gespräche mit fünf Projektentwicklern von Freiflächen-Photovoltaikanlagen zu führen. Insgesamt könnten solche Anlagen auf einer Gesamtfläche von rund 80 Hektar entstehen. Bereits im Dezember hatte das Gremium eine Freiflächen-PV-Anlage bei Rinschheim mit einer Fläche von rund 18 Hektar planerisch auf den Weg gebracht. An dieser sind der Eigenbetrieb »Energie und Dienstleistungen Buchen« (EDB) und das Unternehmen Zeag beteiligt. Bis Ende Oktober 2022 haben weitere Projektierer insgesamt 17 Standorte für PV-Anlagen eingereicht. Von diesen können fünf weiterverfolgt werden, da die anderen zwölf nicht alle vom Gemeinderat beschlossen Kriterien erfüllen.

Martin Bernhard