Ein Hauch von Carnegie Hall in der Erlenbacher Frankenhalle

Anne Luisa Kramb verzaubert 400 Zuhörer als Solistin bei Beethovens Violinkonzert mit der Churfränkischen Philharmonie

Erlenbach a.Main 24.07.2022 - 15:13 Uhr 1 Min.

Brillanter Auftritt in der Frankenhalle: Anne Luisa Kramb mit ihrer "Paganini-Stradivari" als Solistin bei Beethovens Violinkonzert mit der Churfränkischen Philharmonie unter Leitung von Wolfgang Kurz.

Der Klang einer Stradivari

Gut 50 Versionen dieses Werks aus dem Jahr mit ebenso vielen Interpreten sind aktuell bei Amazon im Angebot, aber Anne Luisa Kramb muss tatsächlich keine Angst vor dem Vergleich mit großen Namen haben, wie auch der minutenlange Beifall der Zuhörer bewies, die sich von ihren Sitzen erhoben hatten. Der Klang der »Paganini-Stradivari« von 1724 war vor allem in den lyrischen, leisen Passagen zum Niederknien. Die technischen Anforderungen nicht nur im dritten Satz bewältigte die junge Solistin mit souveräner, spielerisch wirkender Eleganz - egal ob rasante Tonleitern, gebrochene Akkorde oder virtuose Doppelgriffe - ganz nebenbei auch eine Bestätigung für die Leihgeber der Geige, alles richtig gemacht zu haben.

Anne Luisa Kramb ist glücklicherweise meilenweit von der Selbstdarstellung eines David Garrett entfernt, bekennt sich in Interviews zu »Werktreue und Demut vor der Partitur« und setzt genau das bei ihrer Interpretation um. So war dies auch am Samstag zusammen mit den gut 40 Musikerinnen und Musikern der Musikschulen Erlenbach und Obernburg, der Churfränkischen Philharomie, die der souverän und uneitel agierende Dirigent Wolfgang Kurz zu einem harmonischen, überzeugenden Klangkörper geformt hat. Der zauberte im symbiotischen Zusammenspiel mit der jungen Ausnahmegeigerin ein Glanzlicht klassischer Musik in die Erlenbacher Frankenhalle.

Start mit Paukenschlägen

Simon Fengler, der junge Schlagzeuger aus Erlenbach, bei »Jugend musiziert« höchst erfolgreich und seit zwei Jahren Mitglied im Bundesjugendorchester, leitete nicht nur mit dem Paukenmotiv das Violinkonzert stimmungsvoll ein, er überzeugte auch zu Beginn des zweiten Teils mit dem 1. Satz des zeitgenössischen Komponisten Nils Rohwer aus der Suite für Solopauke, bevor das Orchester unter anderem die Bühnenmusik von Georges Bizet, die L'Arlésienne Suite, folgen ließ.

Einleitung und Schluss des Konzerts standen im Zeichen der 50-Jahr-Feier der Stadt und beschworen gerade in diesen Zeiten die Bedeutung von Völkerverständigung, etwa durch Städtepartnerschaften. Das machte Bürgermeister Michael Berninger bei seiner Begrüßung der Gäste aus Saint-Maurice deutlich, und das wurde durch die »Marseillaise« und die Deutsche Nationalhymne am Ende abgerundet - von der Churfränkischen Philharmonie in der sensiblen Orchestrierung von Wolfgang Kurz intoniert: ein gelungener Abschluss eines rundum gelungenen Konzertabends.

Heinz Linduschka