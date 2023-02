Ein Hauch Venedig in Klingenberg

Fantasievolle Maskerade war zu bestaunen

Klingenberg a.Main 06.02.2023 - 13:47 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Der "Sonnenkönig" erstrahlt an einem grauen und verregneten Sonntag. Ein optisches Highlight: der venezianische Karneval in Klingenberg.

Die geschichtsträchtige Klingenberger Altstadt mit den vielen Fachwerkhäusern und ihren verwinkelten Gässchen war die ideale Kulisse für den venezianischen Karneval. Rund 50 Maskenträger, sowohl weiblich als auch männlich flanierten durch die Altstadt, bewundert von zahlreichen Schaulustigen und Fotografen. Immer wieder wechselten die Kostümierten den Standort und schufen so neue visuelle Eindrücke und Erlebnisse.

Kamellen, Helau und laute Musik suchte man allerdings vergebens. Der venezianische Karneval in Klingenberg ist, genauso wie das Vorbild in Venedig, ein eleganter, pompöser und vor allem stiller Karneval. Die fantasievollen Gewänder und die eleganten Masken sprechen für sich. Da gab es beispielsweise ein Einhorn, einen weißen Schwan, den schwarzen Engel oder eine venezianische Weinprinzessin. Oft entdeckte man erst beim zweiten oder dritten Hinsehen die vielen liebevollen Details, mit denen die farbenfrohen und prachtvollen Kostüme verziert waren. Es ging vor allem um das Sehen und Staunen. Wurden sie angesprochen, reagierten die Maskenträger mit einem kurzen Nicken und mit großen Gesten - genauso wie die Vorbilder in Venedig.

Über die gelungene Veranstaltung freute sich Bürgermeister Ralf Reichwein bei einer kurzweiligen Rede beim Abschluss im Klingenberger Rosengarten, wo sich alle Maskenträger noch einmal präsentierten. »Die wunderschönen Kostüme bilden die perfekte Symbiose mit der Altstadt«, stellte der Rathauschef fest. Ruth Glück bedankte sich im Namen der Karnevalfreunde Untermain bei den vielen Gästen, die gekommen waren, der Gastronomie und den Verantwortlichen der Stadt Klingenberg.

Vor rund einem Dreivierteljahr waren Claudia Hafner-Fickler und ihre »Venezianer vom Untermain« auf der Suche nach einer neuen Heimat an die Verwaltung Klingenbergs herangetreten. Den idealen Ort haben sie nun in der Rotweinstadt gefunden. Zukünftig wird jedes Jahr, 14 Tage vor Faschingssonntag, der venezianische Karneval in der Klingenberger Altstadt stattfinden. »Für nächstes Jahr suchen wir natürlich auch wieder Teilnehmer«, so Ruth Glück mit einem Augenzwinkern.

Miriam Weitz