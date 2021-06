Ein großes Herz für kleine Vögel

Natur: Nadja Koch hat in Wörth eine Auffangstation ihres Vereins »Wildvogelhilfe« - Mehr Tiere infolge von Corona - Derzeit päppelt sie rund 200 gefiederte Gäste auf - Spenden helfen, bis zu 15 000 Euro Kosten für Futter zu decken

Wörth a.Main 07.06.2021 - 19:17 Uhr Kommentieren 3 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Wer diese Wohnung in der Wörther Kastanienstraße betritt, glaubt, er sei im Wald: Jede Menge gefiederte Bewohner zwitschern hier. Winzige Küken reißen die Schnäbelchen auf und verlangen nach Essen, angeschlagene Tauben können sich hier ausruhen, rund 80 Schwalben haben sogar ihr eigenes Zimmer.

Es ist die Auffangstation der Wildvogelhilfe von Nadja Koch: Im vergangenen Jahr hat sie hier insgesamt 970 Tiere versorgt - von der verletzten Rauchschwalbe bis zum aus dem Nest gefallenen Meisenküken. Die Vögel haben ihre eigene Wohnung: Nadja Koch wohnt ein Stockwerk tiefer. So können die Wildvögel in Ruhe Kräfte sammeln, bevor sie wieder in die Freiheit entlassen werden.

Angefangen hat alles vor 20 Jahren, als eine Katze Nadja Koch einen verletzten Vogel brachte. Schon immer war die 49-jährige gelernte Köchin in der Tierhilfe aktiv, hat sich dann aber auf Vögel, besonders auf Mauersegler und Schwalben spezialisiert. »Weil Vögel die kleinste Lobby haben«, sagt sie. Zuerst hat ihre Tochter mitgeholfen, mittlerweile ist die ganze Familie eingespannt. In den vergangenen vier Jahren ist die Auffangstation so gewachsen, dass Nadja Koch die Fütterung nicht mehr alleine schafft, für die es einen strengen Zeitplan gibt.

2019 Verein geggründet

2019 hat sie den Verein Wildvogelhilfe gegründet, seit 2020 ist er auch im Register eingetragen. Dabei sind bis jetzt nur die sieben Gründungsmitglieder, bedauert Koch.

Die Wildvogelhilfe übernimmt die Notversorgung verletzter Vögel und die Aufzucht von Küken, die aus dem Nest gefallen sind.

Nadja Koch bekommt »alles was Federn hat« gebracht. Hauptsächlich Singvögel, aber im Notfall auch Tauben, Wasservögel oder einen Fundwellensittich von der Polizei. Abholen kann sie die Tiere nicht - zu aufwendig, außerdem kommen manche Sorgenkinder von weit her. Als wir zu Besuch sind, wurde gerade eine verletzte Rauchschwalbe aus Wiesbaden abgegeben.

Von Mai bis August ist quasi »Hauptsaison« der Pflegestelle, momentan sind insgesamt fast 200 Vögel da. Koch hat sich ihr Wissen zum Großteil selbst beigebracht und im Austausch mit anderen Vogel-Päpplern viel über Biologie, Ernährung, Anatomie und Krankheiten bei Vögeln gelernt. An der Uni-Tierklinik in Gießen hat sie außerdem eine Sachkundeprüfung abgelegt, steht im Austausch mit einer vogelkundigen Tierärztin in Echzell (Wetteraukreis). Diese hat, im Vergleich zu »normalen« Veterinärmedizinern, eine zweijährige Zusatzausbildung. Sie wird von Nadja Koch kontaktiert, wenn ein Vogel Medikamente oder eine Betäubung braucht und eventuell genäht werden muss. Wie erlebt der Verein Corona? »Das ist alles schwierig, die Tiere werden unten an der Tür entgegen genommen«, sagt Nadja Koch. Weil die Leute mehr draußen sind, werden auch mehr Vögel gefunden und gebracht. Allerdings sei die Unterstützung zurück gegangen. Dabei ist der Verein auf Spenden angewiesen: Allein 12 000 bis 15 000 Euro im Jahr gehen für Futter drauf, die Aufzucht einer Schwalbe kostet 60 Euro die Woche, ein Inkubator schon mal knapp 1000 Euro. Getrocknete Heimchen bewahrt Koch in einer Gefriertruhe auf, Lebendfutter wie Mehlwürmer auf dem Balkon, wo sich auch die Wildvögel draußen gern mal bedienen.

Von 6 bis 22 Uhr im Einsatz

»Die Stare fressen uns förmlich die Haare vom Kopf.« Von 6 bis 22 Uhr sind die Helfer im Einsatz. Die ganz Kleinen müssen alle 30 Minuten gefüttert werden, die anderen alle ein bis zwei Stunden mit 10 bis 15 Heimchen. Und viele Vögel machen natürlich auch viel Dreck: Alle drei Wochen wird zum Beispiel das Schwalbenzimmer »einmal auf links gedreht«, so Koch.

Richard Kalkbrenner, Vorsitzender der Regionalgruppe Aschaffenburg-Miltenberg des Landesbunds für Vogelschutz (LBV), bei der Koch auch Mitglied ist, weiß ihre Arbeit zu schätzen und unterstützt diese auch finanziell. »Die Station ist gut durchorganisiert und bekommt von uns viele Vögel vermittelt«, sagt Kalkbrenner.

Wohin die Vögel kommen, hängt natürlich vom Wohnort des Finders ab. Ein Fundvogel aus Alzenau ist beispielsweise schneller in Rödermark als in Wörth oder im Obernburger Stadtteil Eisenbach, wo Monika Keller sich um verletzte Singvögel kümmert, allerdings mit begrenzter Kapazität. Koch vermittelt ebenfalls an andere Hilfsstellen wie Tauberbischofsheim, Wertheim, Echzell oder Darmstadt. Die Leute fahren aber auch schon mal bis zu zwei Stunden zu ihr. Unter anderem durch die Facebookgruppe »Wildvogelhilfe Notfälle« ist sie mit Gleichgesinnten vernetzt. Dass gerade hilfsbedürftige Jungtiere in eine Station mit Artgenossen kommen, ist wichtig. »Vögel brauchen Gesellschaft bei der Aufzucht, und sie müssen menschenscheu bleiben, damit sie sich später draußen wieder zurechtfinden«, sagt Nadja Koch.

Etwa vier bis fünf Wochen bleiben die gefiederten Gäste in der Regel. Nicht alle Vögel kommen durch, aber zwischen 50 und 70 Prozent sind trotzdem eine gute Quote. Schafft es ein Vogel nicht, kann das der Pflegerin schon an die Substanz gehen, so wie im Fall eines Ziegenmelkers, für den trotz wochenlangem Bemühen am Ende nichts mehr getan werden konnte.

Zum Glück überwiegen meist die schönen Momente. Zum Beispiel, dass ihre Rauchschwalbenbabys vom letzten Jahr zurückgekommen sind und sich auch Futter vom Balkon geholt haben. Oder der Amselhahn, der nun schon das fünfte Jahr in Freiheit lebt. Er kam einst als Katzenopfer schwer verletzt zu Koch, sie erkennt ihn an seinem hängenden Flügel. »Und wie aus einem Nackedei nach sechs bis acht Wochen ein Vogel wird, den ich wieder in die Freiheit entlassen kann, das ist toll.«

eMehr Bilder:www.main-echo.de

MIRIAM SCHNURR