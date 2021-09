Ein Gartenparadies - natürlich »schön unordentlich«

Angelika Bertlwieser und Alexander Schwarz pflegen ihren Garten in Dorfprozelten nach dem Prinzip der Permakultur

Dorfprozelten 07.09.2021

Lebensraum für Tiere: Totholz ist besonders für die Tiere nützlich. In einer Ecke im Garten können sie sich in Baumstämmen oder Hecken aus Geäst einnisten. Ein Teil des Geländes mit Beeten und bepflanztem Hochbeet. Die Arbeiten von Alexander Schwarz fügen sich gekonnt in die grüne Oase ein Angelika Bertlwieser mit Mann Alexander Schwarz im heimischen Biotop

Anfangs war die Wiesenfläche rundherum mit Fichten bewachsen und diente als Ausstellungsbereich der Firma von Mann Alexander Schwarz (57). Kunstwerke aus Stein wie Brunnen, Wasserstellen, Sitzmöglichkeiten, Figuren und Skulpturen hielten in den Jahren Einzug, um Einblicke in die Arbeit des Steinbildhauers zu ermöglichen. Heute sind die Ausstellungsstücke in den Hintergrund gerückt und fügen sich gekonnt in den Garten im Selbstlernverfahren ein.

Sträucher, Blumen, Kräuter

Vor zehn Jahren begann Angelika Bertlwieser, sich intensiv um die Fläche zu kümmern, und hauchte ihr frischen Wind ein. Um mehr Licht zu schaffen, musste ein Teil der Bäume weichen, verschiedene Beete mit einem Mix aus Sträuchern, Blumen und Kräutern wurden angelegt, Lebensräume für Tiere geschaffen.

Selbstgekaufte Pflanzen kann die 57-Jährige an zwei Händen abzählen - die meisten sind Geschenke, Urlaubsmitbringsel, ein guter Tausch oder aus einem anderen Garten übernommen. Gezielt gesetzte aber auch wild aufgegangene Pflanzen verleihen dem Biotop eine kunterbunte und harmonische Atmosphäre: »Ständig verändert sich etwas und es blüht immer etwas anderes«, erzählt sie. So entwickelte sich der Garten im positiven Sinne laut Bertlwieser »schön unordentlich«.

Wilde Ecken, in denen sich Blumen selbst ausgesät haben, werden belassen, hier und da allenfalls etwas umgesetzt. »Ich nehme alles, was ich habe, und setzte es wieder im Garten ein«, sagt Bertlwieser. So nutzt sie nach dem Prinzip der Permakultur vorhandene Ressourcen und arbeitet nachhaltig.

Durch die Bepflanzung beeinflusst sie das Kleinklima des Gartens und schafft Tieren mehr Lebensraum. Für Nützlinge sind in der grünen Oase Voraussetzungen geschaffen aber auch »unproduktive« Gesellen werden toleriert. So bedienen sich diese nicht nur an Wasserstellen, der vielfältigen Blüten- und Pracht, sondern finden in der angelegten Waldecke in Benjeshecken aus Gehölzschnitt oder Baumstämmen einen Unterschlupf. »Sozialer Wohnungsbau«, so beschreibt Alexander Schwarz die belebte Ecke. Was kriecht und fliegt erfreut sich am Biotop.

Prinzip Nachhaltigkeit

Ideen und Bepflanzung liegt auf dem Dorfprozeltener Grundstück in Frauenhand: »Ich mache die Küche, sie den Garten«, verrät Schwarz schmunzelnd.

Täglich ist die 57-Jährige am Werkeln. Unkraut zupfen gehört nicht zu den täglichen Arbeiten, denn der Beetboden ist durch das Mulchen immer bedeckt und so sprießt dies nur selten. Was im Garten weggeschnitten wird, kommt wieder auf die Erde. Bei der Bepflanzung und Pflege wird auf Nachhaltigkeit geachtet, so dienen beispielsweise auch Äste als Rankhilfe für Pflanzen. Gedüngt wird ohne Chemie. Größere Projekte werden gemeinsam umgesetzt. So packte Mann Alexander beispielsweise beim Bau des Hochbeets mit an.

Zeit verbringt das Ehepaar in seinem Naturparadies gerne - sei es um mit Qigong Körper und Geist in Einklang zu bringen, zu verweilen oder den Prozess zu beobachten. Die Sitzmöglichkeiten aus Stein lassen sich je nach Tageszeit als Sonn- oder Schattenplätze genießen. »Vielfältig, naturnah und lebendig«, so beschreibt Angelika Bertlwieser den vielfältigen Lebensraum, der für sie weitaus mehr als nur eine Grünfläche ist. »Der Garten ist ein Teil von ihr«, fasst Alexander Schwarz abschließend zusammen.

Christin Reiter

Hintergrund: Permakultur Permakultur ist ein nachhaltiges Konzept für Landschaft und Gartenbau. Ökosysteme und Kreisläufe werden beobachtet und nachgeahmt um ein System zu schaffen, das sich selbst erhalten kann. Es dreht sich um nachhaltiges Arbeiten und das Einsetzen von vorhandenen Ressourcen. Erhalt und Schaffung neuer Lebensräume für Tiere, vorhandene Gegebenheiten und das Kleinklima im Garten spielen ebenfalls eine Rolle. Es wird mit der Natur gearbeitet und nicht gegen sie: Daher wird auch kein Kunstdünger oder Chemie eingesetzt. Dies macht sich mit Ertrag und Fülle bemerkbar. Tipps für Lebensräume: Baumstämme oder Hecken aus Geäst bieten Unterschlupf für die Tiere. Ebenso sind Wasserstellen, nahrhafte Bepflanzung und Wildkräuter wichtig. tin