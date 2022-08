Ehepaar Dworschak aus Eschau ist von Natur, Holzarbeiten und einer großen Tierwelt umgeben

Was­ser­plät­schern, Hol­z­ar­bei­ten und 24-Stun­den-Be­trieb am Vo­gel­häu­schen - Hel­ga und Hans Dworschak ha­ben ei­ne bun­te Oa­se für Mensch und Tier ge­schaf­fen, die ein stän­di­ges Wech­sel­spiel an Far­ben bie­tet. Ob ge­zielt ein­gepflanzt, Ab­le­ger ge­zo­gen oder wild auf­ge­gan­gen: Hier darf al­les wach­sen. "Wenn man mit sei­nem Gar­ten lebt, ent­steht im­mer et­was Neu­es", so die Hob­by­gärt­ne­rin, die ge­mein­sam mit ih­rem Mann Hans den Wohl­füh­lort vor­s­tellt.