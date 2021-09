Jochen Strater heißt der neue Geschäftsleiter in Mömlingen - ein Porträt

Freund der Demokratie

Jochen Strater (34) aus Höchst im Odenwald ist neuer Geschäftsleiter im Rathaus Mömlingen. Er folgt auf Daniel Weber.

Für Strater ist das politische Gremium wichtig: Er stehe als Geschäftsleiter zwar an der Spitze der Verwaltung, gleich hinter Bürgermeister Siegfried Scholtka (CSU). Strater sieht es aber als seine Aufgabe, dem Gemeinderat zu dienen, dessen Beschlüsse und Agenda mit dem Rathaus umzusetzen. Bürgermeister und Rat geben die Linie und die Ziele vor. »Da sehe ich mich als unterstützender Mitarbeiter, dass wir diese Projekte voranbringen.«

Lob für den Gemeinderat

In der Kommunalpolitik tickt Bayern anders als Hessen: »Für mich ist neu, dass in Mömlingen die Ratsarbeit sehr harmonisch abläuft.« Als Mitarbeiter der Verwaltung in Höchst habe er zwar auch Ratsdienst gehabt und Sitzungen begleitet. Es gebe in Mömlingen aber weder einen starken Gegensatz zwischen Mehrheits-Fraktion und Opposition, noch einen starken Fraktionszwang. Sondern eine hohe Sachorientierung. »Ich glaube, dadurch werden bessere Ergebnisse erzielt«, sagt Strater.

Für Strater ging es seit seinem Antritt in Mömlingen im Juli vor allem um die Bundestagswahl: »Demokratie ist unser wichtigstes Gut«, ist er überzeugt. »Bei der Wahl hat jeder ein Recht darauf, dass alles ordnungsgemäß abläuft.« Hier werde für die Gemeinde der Datenschutz immer wichtiger, die Sorge vor Hackerangriffen besteht. Nicht unbedingt in Mömlingen, aber sicherheitshalber setze die Gemeinde dieses Jahr darauf, die Ergebnisse aus den Wahllokalen mit dem Auto ins Rathaus zu fahren, statt sie digital oder am Telefon zu übermitteln.

Was Strater aus Höchst mit bringt ist sein Interesse für digitale Fragen. Er widmete sich dort zum Beispiel der Weiterentwicklung der Homepage. »Die Digitalisierung ist eine Riesen-Herausforderung für die Verwaltungen«, sagt er. Auch in dem Bereich ist er positiv von Mömlingen überrascht: »Das Rathaus ist schon ordentlich aufgestellt.« Nichtsdestotrotz stehen Gemeinden und Städte deutschlandweit unter Zugzwang, ihre Leistungen für Bürger auch online zu ermöglichen.

Fachkräftemangel in Verwaltung

Eine weitere Herausforderung ist für ihn der Fachkräftemangel, der in der Verwaltung angekommen sei. Derzeit stehen laut Strater auf der Mömlinger Homepage vier Stellen zur Ausschreibung. Besonders der Bereich Kindergarten meldet einen hohen Bedarf. Er selbst habe sich übrigens auf Nachfrage seines Vorgängers in Mömlingen beworben. Ex-Geschäftsleiter Daniel Weber, der inzwischen im Krankenhausverband Hardheim-Walldürn arbeitet, hatte mit Strater per Mail Kontakt wegen Fragen zur Kommunalwahl in Höchst. Weber wies Strater nebenbei auf die frei werdende Stelle hin.

»Mir war von Anfang an klar: Das ist eine große Herausforderung.« In Führungspositionen bringe er keine große Erfahrung mit. »Man ist nicht von heute auf morgen Chef«, sagt der 34-Jährige. Er will aber hineinwachsen. Und freut sich auf Mömlingen, das er als Nachbarort seiner Heimat Höchst auch schon kennt. Seit er jetzt häufiger im Ort ist, sei ihm aufgefallen: »Es gibt eine Art Mömlinger Willkommenskultur: Im Rathaus und auf der Straße sind die Leute hier freundlich und interessieren sich für einen.«

Kevin Zahn

Zur Person: Jochen Strater Jochen Strater ist neuer Geschäftsleiter der Gemeinde Mömlingen. Der 34-Jährige ist verheiratet und hat eine einjährige Tochter. Er spielt Tennis und ist Sportwart beim TC Breuberg. Strater geht gerne in den Alpen wandern und ist Fan des FC Bayern München. Der 34-Jährige ist in Höchst im Odenwald aufgewachsen und zur Schule gegangen. Auf der Gemeinde Höchst absolvierte er eine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten und wenige Jahre später zum Verwaltungsfachwirt. In Höchst war er im Laufe der Jahre zuständig für Standesamt, Friedhof, Kindergarten und soziale Angelegenheiten. Zuletzt war er dort Fachbereichsleiter im Kindergartenbereich und stellvertretender Wahlleiter. ()