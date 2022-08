Ein Eisenwerk im Wandel der Zeit

Ausstellung: "200 Jahre Eisenhammer Weilbach" - Gebaut 1822 von Michael Reubold, heute im Besitz der Kion Gruppe

Weilbach 22.08.2022 - 16:27 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Der Kupolofen in dem Eisenschrott verflüssigt wird, ist das Herzstück der Weilbacher Gießerei. Die fertig gegossenen und bearbeiteten Gegengewichte werden rot lackiert - die klassische Farbe der Linde-Stapler.

Der Ausstellungsleiter des Heimatvereins Richard Scheurich hatte die Geschichte des Eisenwerkes in zahlreichen Fotos, Dokumenten, und Zeitungsartikeln auf Schautafeln vorbereitet und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Haseler schilderte in seiner Begrüßung den starken Einfluss des Werkes auf die Marktgemeinde Weilbach.

Ein Glücksfall für Weilbach

So war Weilbach um das Jahr 1820 ein armer Ort. Der Weinbau lag am Boden, und auch sonst war die Gemeinde vor allem durch die Napoleonischen Kriege stark in Mitleidenschaft gezogen.

Es erwies sich daher für den Ort als außerordentlicher Glücksfall, als der damals knapp 30 Jahre alte Michael Reubold im Jahr 1822 in der Gemeinde mit dem Bau eines Eisenhammers begann und einen Ofen zum Umschmelzen von Roheisen errichtete, um Schmiedearbeiten durchzuführen. Trotz der Widerstände der Bauern, die ihre Grundstücke nicht an den jungen Geschäftsmann verkaufen wollten, glaubte Reubold wegen des großen Bedarfs nach Eisen an seine Idee. Er gestand daher den Bauern viele Sonderrechte auf dem Werksgelände zu. So hatten noch mehrere Weilbacher Grundstückseigentümer bis ins 20. Jahrhundert ein Durchfahrtsrecht, durften auf ihren Wiesen mitten im Werk säen und Futter für ihr Vieh ernten. Nach kurzer Zeit erkannte Reubold, dass sein Werk zum Überleben innovativer werden müsse, und Eisenhämmer allein nicht konkurrenzfähig sein würde. Er erhielt daher eine Schmelzkonzession, um fortan anspruchsvolle Teile wie gusseiserne Öfen, Zahnräder und Mühlentriebwerke herzustellen.

Spezialisierung

1899 übernahmen zwei Frankfurter Geschäftsleute den Betrieb und spezialisierten das Werk für die Herstellung von Heiz- und Trockenanlagen, Drehöfen und Apparaten für die chemische Industrie. Schon damals wurden in Weilbach Bauteile von bis zu 3,5 Tonnen gegossen. Nach dem Zweiten Weltkrieg folgte eine weitere Spezialisierung, diesmal auf Einzelteile von Motoren und Flügelräder für Turbinen. Angeblich wurden in Weilbach in den 1960er Jahren sogar Turbinenteile für den Assuan-Staudamm in Ägypten produziert.

Neuer Besitzer: Die Kion Group

Seit Mai 1975 schließlich gehört die Gießerei zu Kion, Linde Material Handling. Entscheidend für die Übernahme war damals vor allem die geografische Nähe zum Aschaffenburger Staplermontagewerk von Linde MH - die beiden Orte sind nur rund 35 Kilometer voneinander entfernt. Heute verlassen täglich 165 Gabelstapler-Gegengewichte den Hof in Weilbach: Perfekt gegossen und geschliffen und in den allermeisten Fällen rot lackiert - in der klassischen Farbe der Linde-Stapler.

Das Gegengewicht ist eine der Hauptkomponenten eines Staplers, denn es sorgt dafür, dass dieser nicht nach vorne kippt, wenn tonnenschwere Lasten auf den Gabelzinken liegen und angehoben werden.

Herzstück der Eisengießerei ist der große Kupolofen. Bei Temperaturen von 1410 Grad Celsius wird Eisenschrott verflüssigt und in Formkästen gegossen. Die fertigen Gussteile werden nachbehandelt, bearbeitet und zum Schluss lackiert. 52.000 Tonnen "guter Guss" stehen für dieses Jahr im Plan - ein neuer Spitzenwert. Dafür arbeiten rund 175 Mitarbeiter, viele davon im Dreischichtbetrieb. Um die Wettbewerbsfähigkeit des Werkes auch zukünftig sicherzustellen, wurden in den vergangenen vier Jahren rund zwölf Millionen Euro investiert.

Wie lässt sich der hohe Energiebedarf des Standorts einerseits und der erklärte Wunsch nach Nachhaltigkeit andererseits in Einklang miteinander bringen? Die Weilbacher haben zur Beantwortung dieser Frage eine Task-Force gegründet, die sich mit unterschiedlichen Ansätzen beschäftigt. Eine davon ist ein Test mit "Bio-Koks", der derzeit vorbereitet wird. Werksleiter Frank Koch: "Koks ist der aktuelle Energieträger, der es uns ermöglicht, mehr als 50.000 Tonnen Metall zu verarbeiten. Herkömmlicher Koks wird aus Steinkohle hergestellt und ist damit ein fossiler Brennstoff. Bio-Koks hingegen besteht aus biologisch abbaubaren Abfallprodukten." Die fallen beispielsweise in der Land- und Forstwirtschaft, aber auch in der Holz-, Recycling- und Lebensmittelindustrie an. Das Unternehmen möchte damit einen Beitrag zum Klimaschutz sowie einem schonenderen Umgang mit Ressourcen leisten.

Vorreiter beim EInsatz von Bio-Koks

Wie sich die Umstellung auf Bio-Koks beim ökologischen Fußabdruck der Kion auswirken wird, weiß Koch derzeit noch nicht: "Jetzt heißt es erst mal Daten sammeln", sagt der Werksleiter: "Bisher gibt es keine Gießerei, die Bio-Koks in Serie einsetzt. Daher erfahren wir erst durch unsere eigenen Versuche, welchen Effekt das Vorhaben für unsere CO2-Bilanz hat."

Eines steht dagegen heute schon fest: In der Weilbacher Gießerei denkt man voraus - auch nach 200 Jahren.

wero

Zahlen und Fakten: Die Produktion heute Heute verlassen täglich 165 Gabelstapler-Gegengewichte den Hof in Weilbach: Perfekt gegossen und geschliffen und in den allermeisten Fällen rot lackiert - in der klassischen Farbe der Linde-Stapler. Das Gegengewicht ist eine der Hauptkomponenten eines Staplers, denn es sorgt dafür, dass dieser nicht nach vorne kippt, wenn tonnenschwere Lasten auf den Gabelzinken liegen und angehoben werden. ()