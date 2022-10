Wenn Buchautomaten die Lust aufs Schmökern wecken und warum Gedrucktes das E-Book toppt

Ein "Blind Date" als Lese-Anreiz

Klagenfurt am Wörthersee 13.10.2022 - 14:21 Uhr < 1 Min.

Was wohl hinter diesem "Blind Date" für ein Buch steckt?

Anfang der 2000er-Jahre erlebte der Buchautomat eine Renaissance. Seit 2004 vertreibt beispielsweise der Verlag Subkultur eine Lesereihe über Süßwarenautomaten in Berlin. Auch im Corona-Lockdown erwiesen sich Buchautomaten als nützlich. In Eggenfelden (Kreis Rottal-Inn) behalf sich eine Buchhandlung 2020 mit einem von einer Metzgerei gespendeten umgerüsteten Gerät, das fortan mit Belletristik statt Bratwurst befüllt wurde.

Ein besonderer Automat steht in der Fußgängerzone von Klagenfurt am Wörthersee. Die Buchhandlung Heyn hat ihn im Juni 2022 aufgestellt. Davon profitieren nicht nur Bücherfreunde: Wie auf der Facebookseite des Ladens zu lesen ist, trägt dieser dazu bei, dass die Angestellten eine Vier-Tage-Woche bei vollem Gehalt genießen können. Seit der Automat steht, hat die Buchhandlung montags geschlossen. Für Kunden bietet das Gerät zudem noch ein Schmankerl: ein »Blind Date« mit einem Buch. Einige Werke im Automaten sind verpackt und enthalten nur ein paar Stichworte zum Inhalt. Das hat sogar mich neugierig gemacht, die ich sonst sehr lesefaul bin. In meinem »Blind Date« steckte »Musik und andere Geräusche« von Franz Reisecker - ich habe es am Stück durchgelesen.

Wenn also darüber diskutiert wird, ob das klassische Buch eine Zukunft hat, kann ich für mich sagen: ja. An einem E-Book aus dem Automaten wäre ich sicher vorbeigegangen.

Hat das (gedruckte) Buch eine Perspektive? Diese Frage ist Thema unseres Pro und Kontra am 15. Oktober im Main-Echo am Wochenende.



Miriam Schnurr