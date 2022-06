Ein alter Grabstein in Wörth und seine Geschichte

Wie der kurfürstliche Hofkonditor Ludwig Iller vor 225 Jahren starb

Wörth a.Main 27.06.2022 - 00:00 Uhr < 1 Min.

Heute vor 225 Jahren, am 27. Juni 1797, starb der kurfürstliche Hofkonditor Ludwig Iller bei einer Fährüberfahrt von Wörth nach Erlenbach. Sein Grabstein ist in der Martinskapelle erhalten.

Es war am 27. Juni 1797, als sich ein 67-jähriger Mann in vornehmer Kleidung und mit einer Lockenperücke mit dem Fährnachen nach Erlenbach übersetzten ließ. Plötzlich verlor der Mann das Bewusstsein; jede Hilfe kam zu spät; der schnell herbeigeholte Wörther Pfarrer konnte dem Sterbenden lediglich eine Notabsolution erteilen.

Der so plötzlich Verstorbene war Herr (»praenobilis Dominus«) Ludwig Iller, seines Zeichens Hofkonditor am Kurfürstlichen Hof zu Mainz, der sich seit mehr als zwei Jahren in Wörth aufgehalten hat, vermerkt in lateinischer Sprache das Sterberegister der Pfarrei. Iller war 1794 vor den französischen Revolutionstruppen aus Mainz geflohen, zusammen mit dem ganzen Hofstaat des Kurfürsten und Erzbischofs Friedrich Karl Joseph von Erthal (1774-1802). Erthal, der 1792 noch mit dem ganzen Pomp des zu Ende gehenden Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation 1792 den letzten Kaiser in Frankfurt gekrönt hatte, verlegte 1794 die Mainzer Landesregierung nach Aschaffenburg, wodurch die Stadt im folgenden Jahrzehnt eine Blütezeit erlebte. Schönbusch, Schöntal und Theater erinnern heute noch an diese Zeit.

Der ehemalige Hofkonditor Iller nahm die Hoffnung auf eine baldige Rückeroberung von Mainz mit ins Grab. Die Epoche des Absolutismus und des Mainzer Kurfürstentum ging zu Ende. Wer den Grabstein mit der Bitte, für den Verstorbenen ein Vater unser zu beten, in Auftrag gegeben hat, wissen wir nicht.

Der Stein war, bevor die Kapelle zum Columbarium umgewidmet und umgebaut worden ist, vor dem Altar gelegen. So verwundert es nicht, dass Schriftzeichen und eventuelle bildhafte Symbole weitgehend abgetreten und nur schwer lesbar waren. Vor etwa 30 Jahren hat der Artikelautor versucht, die Schriftzeichen zu entziffern und nachzuzeichnen.

Werner Trost