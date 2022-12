Ein Adventssonntag mit dem Bessenbacher Organisten Niklas Steinzer

Serie "In der Kirche"

Musikalischer Abschluss: Niklas Steinzer im Abend-Gottesdienst in der Sankt-Agatha-Kirche in Aschaffenburg. Teamwork: Organist Niklas Steinzer (rechts) und sein Kollege Markus Heinrich gestalten gemeinsam das Orgelkonzert in Großwallstadt. Moderne Technik: Mit einem Beamer wird angezeigt, welches Lied aus dem Gotteslob gesungen wird. Die Brücke zum Altar bauen: Organist Niklas Steinzer im Advents-Gottesdienst in St. Stephanus in Oberbessenbach.

Es ist das erste von vielen Stücken, die der in Bessenbach-Keilberg lebende Organist an diesem Adventssonntag spielen wird. Drei Gottesdienste und ein Orgelkonzert stehen auf dem Plan des 23-jährigen Kirchenmusikers. Der um 8.30 Uhr beginnende Gottesdienst in Oberbessenbach ist der erste. Die Stimmung ist festlich. Rund 40 Menschen sind auf den Bänken im Kirchenschiff verteilt. Junge Messdienerinnen und Messdiener assistieren dem in ein magentafarbenes Priestergewand gekleideten Pfarrer Matthias Rettinger in dem von Kerzen erleuchteten Altarraum. Es ist viel von Frieden die Rede in den Predigt- und Bibeltexten, Worte, die in diesem Jahr eine besondere Dringlichkeit entfalten.

Hinter der Tastatur verfolgt Steinzer konzentriert das Geschehen in der Apsis. Es sei wichtig, dass eine »Brücke zum Altar« gebildet wird, sagt der Organist über das Zusammenspiel von Musik und gesprochenem Wort, das die Gemeinde in den Gottesdienst einbindet.

Organist Markus Heinrich bei einem Orgelkonzert in der Pfarrkirche Maria Himmelfahrt und Sankt Peter und Paul in Großwallstadt.

Die moderne Technik hat auch in dem über 100 Jahre alten Gotteshaus Einzug gehalten. Auf die Kirchenwand werden die jeweils aktuellen Nummern aus dem Gesangbuch projiziert, die Steinzer in einen Taschencomputer eingibt. Die leuchtenden Zahlen ersetzen die früheren Tafeln. Melodien der Lieder werden angespielt, von Arpeggien umspielt und schließlich in Akkorden eingebettet. Die Orgel braust auf. Die Füße des Musikers tanzen über die Basspedale.

Nach den letzten Tönen von »Maria durch ein Dornwald ging«, die den Schluss des Gottesdienstes begleiten, eilt Steinzer zum Auto. In der St.Georg-Kirche des Ortsteils Keilberg wartet auf den Musiker bereits die von ihm geleitete Schola Sanctae Caeciliae. Die Sängerinnen und Sänger des Chors werden den ebenfalls von Pfarrer Rettinger gehaltenen Gottesdienst in dem weitläufigen modernen Kirchenraum mitgestalten. Mit dem Ensemble geht Steinzer noch einmal im Schnelldurchlauf die Lieder durch. Während seine linke Hand die Orgel-Harmonien auf den Tasten der Manuale greift, gibt er mit dem rechten Arm die Einsätze vor.

Bereits während der Probe füllt sich die Kirche mit Besuchern. Mit über 100 Menschen ist der moderne, lichtdurchflutete Raum an diesem Adventssonntag gut besucht. Eigentlich bestehe die Schola aus rund 15 Mitgliedern, sagt Sänger Paul Dill. An diesem Sonntag sind sie zu neunt. Die aktuelle Krankheitswelle hat auch den kleinen Chor dezimiert. Die Unterstützung des Gottesdienstes durch die Schola diene auch dazu, weniger bekannte Kirchenlieder aus dem Gotteslob der Gemeinde vertraut zu machen, erläutert Steinzer. Einige Lieder werden im Wechselgesang mit der Gemeinde gesungen.

Anspruchsvolle Kompositionen

Nach dem Gottesdienst macht Steinzer Mittagspause. Viel Zeit, sich zu stärken, bleibt ihm nicht, auch wenn eine ursprünglich vereinbarte Taufe wegen des kurzfristig erkrankten Täuflings abgesagt wurde. Stattdessen hat er sich mit Kirchenmusiker Markus Heinrich in der Großwallstädter Kirche Mariä Himmelfahrt und St. Peter und Paul (Kreis Miltenberg) verabredet, wo die beiden am späten Nachmittag ein festliches Orgelkonzert zum 30. Weihejubiläum der Vleugels-Orgel geben. Der unerwartete zeitliche Freiraum erlaubt es Steinzer, die anspruchsvollen Kompositionen von der Barockzeit bis zum 20. Jahrhundert noch einmal mit seinem Kollegen im Vorfeld durchzuspielen. Das Konzert eröffnet zugleich den Reigen der Feierlichkeiten zum 650. Kirchenjubiläum.

Mit Markus Heinrich, der den pastoralen Raum Obernburg als Kirchenmusiker hauptamtlich musikalisch betreut, aber auch in Aschaffenburg aktiv ist, verbindet Steinzer eine jahrelange Freundschaft. Der in Mömlingen lebende Heinrich hat Steinzer als Dozent im Regionalzentrum für Kirchenmusik in Aschaffenburg auf die C-Prüfung der diözesane Organisten-Ausbildung vorbereitet, die der junge Organist von 2016 bis 2018 im Regionalzentrum für Kirchenmusik in Aschaffenburg absolvierte.

Während Heinrich das Großwallstädter Konzert mit dem »Präludium und Fuge in c« und »Wachte auf« von Johann Sebastian Bach eröffnet, verfolgt Steinzer die Partitur und blättert die Noten um. Über 50 Zuhörer verfolgen in den Kirchenbänken das Konzert. Bevor er an der Reihe ist, wärmt sich Steinzer noch schnell die Hände an der Elektro-Heizstele. Dann wechselt er an den Spieltisch, um das adventliche »O Heiland, reiß die Himmel auf« anzustimmen. Heinrich unterstützt den jungen Kollegen, indem er die Register zieht und so die Klangfarben variiert. Steinzer wird später den Vergleich zu einer Malerpalette ziehen. Besonders bei der virtuosen »Toccata in d-Moll« des französischen Komponisten Gaston Belier läuft Steinzer zur Höchstform auf. Während die majestätische Komposition der französischen Romantik den Kirchenraum erfüllt, hat sich bereits der Abend über die Kirche gesenkt. Die zum Konzertbeginn noch milchig-hellen Fenster sind nun in ein dunkles Blau getaucht. Das Blattgold der Altäre funkelt im Schein der zahlreichen Kerzen.

Seit seinem elften Lebensjahr spielt der ursprünglich aus Weibersbrunn stammende Steinzer die Orgel. Als Kind habe er Keyboard und Klavier gelernt, sagt er. Die Orgel aber habe er bereits als Ministrant bewundert. Als seine Eltern bei der damaligen Weibersbrunner Organistin Heidrun Gärtner wegen Klavierstunden für ihren Sohn nachfragten, habe diese ihn gleich an die Orgel herangeführt. Bereits mit zwölf Jahren hat Steinzer in Weibersbrunn seinen ersten Gottesdienst an der Orgel begleitet. Seit Herbst 2012 gestaltet er regelmäßig Gottesdienste. Noch heute kehre er hin und wieder in die Weibersbrunner St. Nepomuk-Kirche zurück, wo seine Organistenlaufbahn begann.

Kirchenmusiker Niklas Steinzer geht mit der Schola Sanctae Caeciliae in der Keilberger Kirche noch einmal die einstudierten Lieder durch.

Seit vier Jahren ist der junge Musiker nun selbst hauptberuflich Organist und Chorleiter. Er spiele in etwa 15 verschiedenen Kirchen zwischen Spessart und Obernburg, mit Abstechern in den Bachgau und den Kahlgrund. Bei der Frage, welche Orgel sein Favorit sei, gibt er sich diplomatisch. Die Orgel gelte zu Recht als die Königin der Instrumente, sagt Steinzer. »Aber sie wäre die erste Königin, die nicht auf ihre Weise eitel ist.« Es gebe »wahnsinnig tolle Instrumente in der Region«, aber auch Orgeln, »die ein Kind ihrer Zeit sind«. Jedes Instrument sei anders und habe einen besonderen Charakter. Oft komme es auf die Kompositionen an. Die Region zeichne sich durch eine vielfältige Orgellandschaft aus. Ein Lieblingsinstrument könne er daher nicht nennen.

Steinzer gestaltet in der Regel zwei Gottesdienste täglich. Jeden Sonntag ist er im Einsatz, außer, wenn er Urlaub hat. Für die drei Bessenbacher Ortsteile übernimmt Steinzer selbst die Organisten-Einteilung. Er bemühe sich um einen gewissen Wechsel, damit die Gemeinden verschiedenen Orgelspieler kennenlernen. Jeder hab einen eigenen Stil.

Nichts für Langschläfer

Das Leben als Organist ist nichts für Langschläfer. Allein in der Adventszeit gestalte er rund zehn Rorate-Messen, die in der Regel um 6 Uhr beginnen, davon allein sechs in Bessenbach. Dazu kommen Adventskonzerte.

Neben der Schola leitet Steinzer mehrere Chöre: den gemischten Chor des Sängerbunds Ebersbach, außerdem die Chorgemeinschaft Mömlingen-Obernburg und den TVG-Chor in Großwallstadt. An drei Abenden in der Woche sei er für Chorproben unterwegs. Ob es eine Zeit im Kirchenjahr gebe, die er als Musiker besonders schätzt? »Die Advents- und Weihnachts- sowie die Fasten- und Osterzeit sind natürlich besonders«, sagt Steinzer, aber jede Zeit habe ihren Reiz.

Markus Heinrich leitet den Martinus-Chor in der Aschaffenburger Sankt-Agatha-Kirche. Niklas Steinzer begleitet die Sängerinnen und Sänger an der Orgel.

Steinzers letzter Termin des Tages ist eine von Stiftspfarrer Martin Heim gestaltete Abendmesse zum 1. Advents-Sonntag in der Aschaffenburger St. Agatha-Kirche. Auch hier unterstützt der junge Bessenbacher seinen Kollegen Markus Heinrich, der den Aschaffenburger Martinuschor leitet. Vor dem eigentlichen Gottesdienst, der um 18.30 Uhr beginnt, ist eine Probe angesetzt. Die Empore ist mit den über 30 Sängerinnen und Sängern aus den Aschaffenburger Innenstadtpfarreien voll besetzt.

Steinzer umrahmt den Gottesdienst als Organist und begleitet den Chorgesang mit wenigen tragenden Orgelharmonien. Der Chor spielt die Hauptrolle. Bereits während sich die rund 60 Gottesdienstbesucher in den Bänken der Kirche verteilen, füllen die kraftvoll gesungenen Lieder das Gotteshaus. Sieben Stücke hat Heinrich mit dem Chor vorbereitet. Darunter das bekannte, feierliche »Wachet auf!« von Johann Sebastian Bach, »O Du Lamm Gottes« und weitere Lieder aus dem Gotteslob. Der von Steinzer begleitete Gesang des stolzen, vielstimmigen Ensembles macht den Gottesdienst zu etwas Besonderem. Als der Organist die Improvisation zum Abschlussstück »Ave Maria« anstimmt und die ersten Besucher die Kirche verlassen, packen die ersten Sänger ihre Noten zusammen. Auch für Steinzer endet wenig später nach über elf Stunden der Arbeitstag.

Alexander Bruchlos